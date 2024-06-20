20 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Торпедо» и «Шинник». Начало игры — в 15:00 мск. «Торпедо» — «Шинник»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: «Торпедо» провалило прошедший чемпионат. Команда финишировала на скромном 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Торпедо» считалось одним из главных фаворитов «лучшей лиги мира». Да и средняя результативность не дотягивает до гола за матч.

Последние матчи: в последнем матче первенства команда взяла три очка. «Торпедо» нанес поражение «Ленинградцу» (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» выиграло 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Да и завершили москвичи сезон приятной серией из 5 матчей без поражений. Однако статус середняка первой лиги амбициозный клуб явно не устраивает.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Москвичи явно отложили свои честолюбивые планы уже на новый сезон. Да и пропускает команда в среднем фактически гол за матч.

Матчи с «Шинником» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков «Торпедо» уступило трижды при 2 ничьих.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и 41-летний Игорь Лебеденко еще не сказал своего последнего слова!

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы провели непростой, но продуктивный сезон. Итоговое 7 место турнирной таблицы можно считать неплохим результатом.

При этом «Шинник» имеет некоторые проблемы с реализацией. В 34 матчах первенства команда Дмитрия Черышева сумела отличиться лишь 39 голами.

Последние матчи: в заключительном туре первенства ярославцы победили. Команда минимально одолела тульский «Арсенал».

Причем до того команда подписала мировую с «Торпедо» (1:1). А вот встреча с теперь уже полпредом РПЛ «Акроном» принесла успех (1:0).

Более того, не проигрывает команда уже 7 матчей кряду. Так что «Шинник» вряд ли растерял форму за столь короткое межсезонье.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в последнее время команда выглядела весьма монолитно. Тренерская рука Черышева чувствуется на все сто!

Между тем, «Шинник» уже 4 с половиной года не проигрывает торпедовцам. Да и в своем нынешнем состоянии ярославцы не боятся никого!

В двух последних очных поединках с «Торпедо» команда расписывала мировую. Причем оба матча завершились с одинаковым счетом 1:1.

Нет сомнений, что гости не собираются отсиживаться в тылах. Да и соперник не блещет стабильностью в игре и результатах.

Статистика для ставок

«Торпедо» в 2 последних очных поединках расписывало мировые с ярославцами

«Шинник» не проигрывает 7 матчей кряду

«Торпедо» имеет пятиматчевую беспроигрышную серию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 3.36.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.39 и 1.56.

Прогноз: «Торпедо» имеет крепкий по именам состав, и уж точно будет максимально агрессивно атаковать.

Ярославцы способны дать бой любому оппоненту, и уж точно не собираются лишь обороняться.

Ставка: Обе забьют за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет зафиксирована ничья.

Ставка: Ничья за 3.16