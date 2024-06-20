«Торпедо»
Турнирное положение: «Торпедо» провалило прошедший чемпионат. Команда финишировала на скромном 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Торпедо» считалось одним из главных фаворитов «лучшей лиги мира». Да и средняя результативность не дотягивает до гола за матч.
Последние матчи: в последнем матче первенства команда взяла три очка. «Торпедо» нанес поражение «Ленинградцу» (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» выиграло 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Да и завершили москвичи сезон приятной серией из 5 матчей без поражений. Однако статус середняка первой лиги амбициозный клуб явно не устраивает.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Москвичи явно отложили свои честолюбивые планы уже на новый сезон. Да и пропускает команда в среднем фактически гол за матч.
Матчи с «Шинником» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков «Торпедо» уступило трижды при 2 ничьих.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и 41-летний Игорь Лебеденко еще не сказал своего последнего слова!
«Шинник»
Турнирное положение: Ярославцы провели непростой, но продуктивный сезон. Итоговое 7 место турнирной таблицы можно считать неплохим результатом.
При этом «Шинник» имеет некоторые проблемы с реализацией. В 34 матчах первенства команда Дмитрия Черышева сумела отличиться лишь 39 голами.
Последние матчи: в заключительном туре первенства ярославцы победили. Команда минимально одолела тульский «Арсенал».
Причем до того команда подписала мировую с «Торпедо» (1:1). А вот встреча с теперь уже полпредом РПЛ «Акроном» принесла успех (1:0).
Более того, не проигрывает команда уже 7 матчей кряду. Так что «Шинник» вряд ли растерял форму за столь короткое межсезонье.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в последнее время команда выглядела весьма монолитно. Тренерская рука Черышева чувствуется на все сто!
Между тем, «Шинник» уже 4 с половиной года не проигрывает торпедовцам. Да и в своем нынешнем состоянии ярославцы не боятся никого!
В двух последних очных поединках с «Торпедо» команда расписывала мировую. Причем оба матча завершились с одинаковым счетом 1:1.
Нет сомнений, что гости не собираются отсиживаться в тылах. Да и соперник не блещет стабильностью в игре и результатах.
Статистика для ставок
- «Торпедо» в 2 последних очных поединках расписывало мировые с ярославцами
- «Шинник» не проигрывает 7 матчей кряду
- «Торпедо» имеет пятиматчевую беспроигрышную серию
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 3.36.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.39 и 1.56.
- 2.26Германия — Венгрия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.17Шотландия — Швейцария: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.02Хорватия — Албания: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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Прогноз: «Торпедо» имеет крепкий по именам состав, и уж точно будет максимально агрессивно атаковать.
Ярославцы способны дать бой любому оппоненту, и уж точно не собираются лишь обороняться.
Ставка: Обе забьют за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет зафиксирована ничья.
Ставка: Ничья за 3.16