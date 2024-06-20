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    Забивать будут и те, и другие?

    «Торпедо» — «Шинник». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 20 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Шинник»
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    Игорь Лебеденко
    20 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Торпедо» и «Шинник». Начало игры — в 15:00 мск. «Торпедо» — «Шинник»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: «Торпедо» провалило прошедший чемпионат. Команда финишировала на скромном 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Торпедо» считалось одним из главных фаворитов «лучшей лиги мира». Да и средняя результативность не дотягивает до гола за матч.

    Последние матчи: в последнем матче первенства команда взяла три очка. «Торпедо» нанес поражение «Ленинградцу» (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» выиграло 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Да и завершили москвичи сезон приятной серией из 5 матчей без поражений. Однако статус середняка первой лиги амбициозный клуб явно не устраивает.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Москвичи явно отложили свои честолюбивые планы уже на новый сезон. Да и пропускает команда в среднем фактически гол за матч.

    Матчи с «Шинником» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков «Торпедо» уступило трижды при 2 ничьих.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и 41-летний Игорь Лебеденко еще не сказал своего последнего слова!

    «Шинник»

    Турнирное положение: Ярославцы провели непростой, но продуктивный сезон. Итоговое 7 место турнирной таблицы можно считать неплохим результатом.

    При этом «Шинник» имеет некоторые проблемы с реализацией. В 34 матчах первенства команда Дмитрия Черышева сумела отличиться лишь 39 голами.

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    • Последние матчи: в заключительном туре первенства ярославцы победили. Команда минимально одолела тульский «Арсенал».

    Причем до того команда подписала мировую с «Торпедо» (1:1). А вот встреча с теперь уже полпредом РПЛ «Акроном» принесла успех (1:0).

    Более того, не проигрывает команда уже 7 матчей кряду. Так что «Шинник» вряд ли растерял форму за столь короткое межсезонье.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в последнее время команда выглядела весьма монолитно. Тренерская рука Черышева чувствуется на все сто!

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    Между тем, «Шинник» уже 4 с половиной года не проигрывает торпедовцам. Да и в своем нынешнем состоянии ярославцы не боятся никого!

    В двух последних очных поединках с «Торпедо» команда расписывала мировую. Причем оба матча завершились с одинаковым счетом 1:1.

    Нет сомнений, что гости не собираются отсиживаться в тылах. Да и соперник не блещет стабильностью в игре и результатах.

    Статистика для ставок

    • «Торпедо» в 2 последних очных поединках расписывало мировые с ярославцами

    • «Шинник» не проигрывает 7 матчей кряду

    • «Торпедо» имеет пятиматчевую беспроигрышную серию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 3.36.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.39 и 1.56.

    Прогноз: «Торпедо» имеет крепкий по именам состав, и уж точно будет максимально агрессивно атаковать.

    Ярославцы способны дать бой любому оппоненту, и уж точно не собираются лишь обороняться.

    Ставка: Обе забьют за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет зафиксирована ничья.

    Ставка: Ничья за 3.16

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    «Торпедо» — «Шинник». 20 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Торпедо» и «Шинник». Начало игры — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Шинник» с коэффициентом 2.02.
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