Испания
Италия
Испания
Турнирное положение: Национальная команда Испании без проблем завоевала билет в Германию, выиграв свою отборочную группу, набрав 21 балл из 24 возможных.
«Красная Фурия» смогла выиграть семь встреч квалификации из восьми при одном фиаско, забила 25 голов, а пропустила в свои ворота лишь пять мячей.
Испания — Италия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В первом туре данного турнира испанцы легко обыграли сборную Хорватию со счетом 3:0, проведя все голу еще до перерыва. А непосредственно перед стартом Евро-2024 испанцы провели два товарищеских поединках, в которых поочередно разгромили Андорру5:0 и Северную Ирландию 5:1.
Не сыграют: Нападающий Альваро Мората может пропустить данный поединок из-за небольшого повреждения.
Ориентировочный состав Симон; Карвахаль, ле Норман, Начо, Кукурелья; Фабиан Руис, Родри, Педри; Ямаль, Мората, Уильямс.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Состояние команды: За минувшие 13 матчей с учетом всех турниров сборная Испании потерпела только одну неудачу, проиграв 0:1 Колумбии в товарняке в марте этого года.
В остальных же 12 играх данного периода времени испанцы дважды сыграли вничью и десять раз побеждали, причем в восьми случаях с разницей в два и более мячей.
Италия
Турнирное положение: Действующий чемпион Европы с большим трудом смог завоевать прямой билет в финальную часть Евро-2024, заняв второе место в отборочной группе, опередив Украину только по дополнительным показателям.
Национальная команда Италии смогла выиграть в квалификации четыре игры из восьми проведенных, а также по два раза уступала и играла вничью, разница мячей — 16:9.
Последние матчи: В первом туре Евро-2024 «Скуадра Адзурра» с большим трудом переиграла скромную Албанию со счетом 2:1, пропустив от соперника уже на первой минуте поединка. А перед стартом данного турнира она провела два товарищеских поединка, в которых расписала мировую со сборной Турции 0:0 и обыграла Боснию со счетом 1:0.
Не сыграют: Проблем с составом у команды пока нет.
Ориентировочный состав Доннарумма; Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Димарко; Жоржиньо, Барелла; Фраттези, Пеллегрини, Кьеза; Скамакка.
Состояние команды: Сейчас у сборной Италии 7-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот период она смогла добыть пять викторий и расписала две мировые. Причем в четырех случаях данного отрезка итальянцы сохранили свои ворота на замке. А проиграли они лишь один раз за минувшие 12 встреч.
Статистика для ставок
- Испания выиграла у Италии в трех из четырех предыдущих очных встреч
- Итальянцы обыграли испанцев в основное время только раз за минувшие шесть противостояний
- На Евро-2020 Италия выбила Испанию в полуфинале по пенальти
Ставка
Коэффициенты букмекеров: На Испанию букмекеры дают коэффициент 2.21. Ничья оценена в 3.35, а победа Италии оценена в 3.78.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.21 и 1.72 соответственно.
- 2.26Германия — Венгрия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.17Шотландия — Швейцария: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.02Хорватия — Албания: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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Прогноз: Здесь советуем ставку на то, что Италия избежит поражения. Ведь обе команды в первом туре набрали по три очка и вряд ли будут сильно рисковать в очном противостоянии.
Рекомендуемая ставка: победа сборной Италии с форой (+0,5) за 1.78.