20 июня в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арене» пройдет поединок второго тура группового этапа Евро-2024 в квартете В, в котором сыграют сборные Испании и Италии. Начало — в 22:00 по мск. Испания — Италия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Испания

Турнирное положение: Национальная команда Испании без проблем завоевала билет в Германию, выиграв свою отборочную группу, набрав 21 балл из 24 возможных.

«Красная Фурия» смогла выиграть семь встреч квалификации из восьми при одном фиаско, забила 25 голов, а пропустила в свои ворота лишь пять мячей.

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Последние матчи: В первом туре данного турнира испанцы легко обыграли сборную Хорватию со счетом 3:0, проведя все голу еще до перерыва. А непосредственно перед стартом Евро-2024 испанцы провели два товарищеских поединках, в которых поочередно разгромили Андорру5:0 и Северную Ирландию 5:1.

Не сыграют: Нападающий Альваро Мората может пропустить данный поединок из-за небольшого повреждения.

Ориентировочный состав Симон; Карвахаль, ле Норман, Начо, Кукурелья; Фабиан Руис, Родри, Педри; Ямаль, Мората, Уильямс.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: За минувшие 13 матчей с учетом всех турниров сборная Испании потерпела только одну неудачу, проиграв 0:1 Колумбии в товарняке в марте этого года.

В остальных же 12 играх данного периода времени испанцы дважды сыграли вничью и десять раз побеждали, причем в восьми случаях с разницей в два и более мячей.

Италия

Турнирное положение: Действующий чемпион Европы с большим трудом смог завоевать прямой билет в финальную часть Евро-2024, заняв второе место в отборочной группе, опередив Украину только по дополнительным показателям.

Национальная команда Италии смогла выиграть в квалификации четыре игры из восьми проведенных, а также по два раза уступала и играла вничью, разница мячей — 16:9.

Последние матчи: В первом туре Евро-2024 «Скуадра Адзурра» с большим трудом переиграла скромную Албанию со счетом 2:1, пропустив от соперника уже на первой минуте поединка. А перед стартом данного турнира она провела два товарищеских поединка, в которых расписала мировую со сборной Турции 0:0 и обыграла Боснию со счетом 1:0.

Не сыграют: Проблем с составом у команды пока нет.

Ориентировочный состав Доннарумма; Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Димарко; Жоржиньо, Барелла; Фраттези, Пеллегрини, Кьеза; Скамакка.

Состояние команды: Сейчас у сборной Италии 7-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот период она смогла добыть пять викторий и расписала две мировые. Причем в четырех случаях данного отрезка итальянцы сохранили свои ворота на замке. А проиграли они лишь один раз за минувшие 12 встреч.

Статистика для ставок

Испания выиграла у Италии в трех из четырех предыдущих очных встреч

Итальянцы обыграли испанцев в основное время только раз за минувшие шесть противостояний

На Евро-2020 Италия выбила Испанию в полуфинале по пенальти

Ставка

Коэффициенты букмекеров: На Испанию букмекеры дают коэффициент 2.21. Ничья оценена в 3.35, а победа Италии оценена в 3.78.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.21 и 1.72 соответственно.

Прогноз: Здесь советуем ставку на то, что Италия избежит поражения. Ведь обе команды в первом туре набрали по три очка и вряд ли будут сильно рисковать в очном противостоянии.

Рекомендуемая ставка: победа сборной Италии с форой (+0,5) за 1.78.