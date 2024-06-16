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    «Славия» не заметит минчан

    «Славия» Мозырь — «Минск». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 16 июня 2024 года

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    «Славия» Мозырь
    16 июня в 12-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Славия» Мозырь и «Минск». Начало игры — в 20:00 мск. «Славия» Мозырь — «Минск»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 16 Июня 2024 года

    Славия Мозырь

  • Мозырь
    •  Славия Мозырь 20:00 Минск

    Минск

  • Минск
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    «Славия» Мозырь

    Турнирное положение: Подопечные Ивана Биончика вполне способны пободаться за медали. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Славия» Мозырь на 5 очков отстает от идущего третьим минского «Динамо». Зато с реализацией все достаточно позитивно: 18 мячей в 11 сыгранных матчах.

    Последние матчи: вот только стабильности команде Биончика явно не хватает. В двух своих последних поединках она подписывала мировые соглашения.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Славия» Мозырь проиграла трижды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 7 пропущенных.

    Причем в минувшем туре команда не сумела одолеть скромную «Сморгонь» (3:3). А вот ничью с минским «Динамо» (1:1) можно считать неплохим результатом.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит слабовато. Да и пропускают подопечные Биончика в среднем гол за матч.

    Матчи против минчан для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Славия» Мозырь победила 3 раза при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются добыть долгожданную викторию. Команда не побеждает уже 5 матчей кряду.

    «Минск»

    Турнирное положение: Минчане крайне неудачно стартовали в чемпионате. На текущий момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

    Причем «Минск» еще не познал радости побед. Да и опережает команда по очкам лишь оштрафованный солигорский «Шахтер».

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда как раз поделила очки с «горняками» (0:0). Да и вообще, не забивают минчане уже 2 матча кряду.

    «Ислочи» команда проиграла по всем статьям (0:3). Да и домашнее поражение от «Витебска» вышло обидным (1:2).

    Вообще, «Минск» в 5 последних матчах потерпел 3 поражения. Забила в них команда 3 мяча при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе минчане по игре твердо стоят на вылет. Да и набрала команда лишь 4 очка в 11 матчах.

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    В 11 матчах белорусского чемпионата команда пропустила 18 мячей. А вот результативность хромает на обе ноги — всего 6 голов.

    Причем «Минск» не побеждает в официальных матчах с декабря прошлого года. Да и пока непонятно, за счет чего команда будет выбираться из зоны вылета.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться добыть хотя бы балл. Вот только в плане реализации минчанам срочно нужно прибавлять.

    Статистика для ставок

    • Минчане не побеждают с декабря прошлого года

    • «Славия» Мозырь не побеждает 5 матчей кряду

    • Минчане в среднем пропускают почти 2 гола за матч

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Славия» Мозырь — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 7.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.88 и 1.93.

    Прогноз: Команда Биончика явно сильнее соперника, и уж точно будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева явно намерены прервать серию своих неудач, да и оппонент пропускает слишком часто.

    Ставка: Фора «Славии» Мозырь -1.5 за 2.23.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.06

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    «Славия» Мозырь — «Минск». 16 июня в 12-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Славия» Мозырь и «Минск». Начало игры — в 20:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Славия» Мозырь — «Минск» с коэффициентом 2.23.
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