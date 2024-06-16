16 июня в 12-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Славия» Мозырь и «Минск». Начало игры — в 20:00 мск. «Славия» Мозырь — «Минск»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Славия» Мозырь

Турнирное положение: Подопечные Ивана Биончика вполне способны пободаться за медали. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Славия» Мозырь на 5 очков отстает от идущего третьим минского «Динамо». Зато с реализацией все достаточно позитивно: 18 мячей в 11 сыгранных матчах.

Последние матчи: вот только стабильности команде Биончика явно не хватает. В двух своих последних поединках она подписывала мировые соглашения.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Славия» Мозырь проиграла трижды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 7 пропущенных.

Причем в минувшем туре команда не сумела одолеть скромную «Сморгонь» (3:3). А вот ничью с минским «Динамо» (1:1) можно считать неплохим результатом.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит слабовато. Да и пропускают подопечные Биончика в среднем гол за матч.

Матчи против минчан для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Славия» Мозырь победила 3 раза при 2 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются добыть долгожданную викторию. Команда не побеждает уже 5 матчей кряду.

«Минск»

Турнирное положение: Минчане крайне неудачно стартовали в чемпионате. На текущий момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Минск» еще не познал радости побед. Да и опережает команда по очкам лишь оштрафованный солигорский «Шахтер».

Последние матчи: в минувшем туре команда как раз поделила очки с «горняками» (0:0). Да и вообще, не забивают минчане уже 2 матча кряду.

«Ислочи» команда проиграла по всем статьям (0:3). Да и домашнее поражение от «Витебска» вышло обидным (1:2).

Вообще, «Минск» в 5 последних матчах потерпел 3 поражения. Забила в них команда 3 мяча при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе минчане по игре твердо стоят на вылет. Да и набрала команда лишь 4 очка в 11 матчах.

В 11 матчах белорусского чемпионата команда пропустила 18 мячей. А вот результативность хромает на обе ноги — всего 6 голов.

Причем «Минск» не побеждает в официальных матчах с декабря прошлого года. Да и пока непонятно, за счет чего команда будет выбираться из зоны вылета.

Нет сомнений, что гости будут стремиться добыть хотя бы балл. Вот только в плане реализации минчанам срочно нужно прибавлять.

Статистика для ставок

Минчане не побеждают с декабря прошлого года

«Славия» Мозырь не побеждает 5 матчей кряду

Минчане в среднем пропускают почти 2 гола за матч

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Славия» Мозырь — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 7.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.88 и 1.93.

Прогноз: Команда Биончика явно сильнее соперника, и уж точно будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева явно намерены прервать серию своих неудач, да и оппонент пропускает слишком часто.

Ставка: Фора «Славии» Мозырь -1.5 за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.06