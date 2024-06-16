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    Команда Шацких одолеет «Навбахор»

    «Пахтакор» — «Навбахор». Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 16 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана Прогнозы на Пахтакор Прогнозы на Навбахор
    Прогноз и ставки на «Пахтакор» — «Навбахор»
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    Максим Шацких
    16 июня в 11-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Пахтакор» и «Навбахор». Начало игры — в 18:00 мск. «Пахтакор» — «Навбахор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 16 Июня 2024 года

    Пахтакор

  • Ташкент
    •  Пахтакор 18:00 Навбахор

    Навбахор

  • Наманган
    •

    «Пахтакор»

    Турнирное положение: «Пахтакор» все никак не может приблизиться к лидирующей группе. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Пахтакор» лишь на 4 зачетных балла отстает от лидера. Да и забивает команда в среднем почти 2 гола за матч: 16 мячей в 9 поединках.

    Пахтакор — Навбахор: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. Ташкентцы не оставили шансов «Андижану» (3:1).

    А вот до того команда уступила «Насафу» в Суперкубке Узбекистана. Соперник оказался удачливее в серии послематчевых пенальти.

    В 5 своих последних матчах команда Максима Шацких победила 2 раза. В этих поединках «Пахтакор» забил 8 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела не столь уверенно. Да и оборона ошибается частенько, пропустив уже 13 мячей.

    Матчи против «Навбахора» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков ташкентцы выиграли 3 раза при одной коллизии.

    Несомненно, «Пахтакор» постарается поправить свое турнирное положение. Да и в двух последних очных поединках ташкентцы были сильнее.

    «Навбахор»

    Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате явно поборется за чемпионство. Ныне «Навбахор» располагается на 2 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Навбахор» лишь на 2 очка отстает от лидера. К тому же команда еще не уступила ни разу в чемпионате.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два драгоценных очка. «Навбахор» не сумел одолеть «Олимпик» (0:0).

    До того команда расписала мировую еще и с «Металлургом» Бекабад (1:1). Зато ферганский «Нефтчи» был обыгран (1:0).

    Забивает команда в среднем чуть меньше 2 голов за матч. Зато пропускает «Навбахор» не столь часто: 8 мячей в 9 поединках чемпионата.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Навбахор» несколько забуксовал. Команда в двух турах кряду потеряла важные очки.

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    А вот до того «Навбахор» победил трижды кряду. Да и Тома Татабадзе настрелял уже 8 мячей в 9 поединках чемпионата.

    По своему потенциалу команда способна на многое. Вот только потери очков не дают ей забраться на вожделенную вершину.

    Нет сомнений, что «Навбахор» не боится оппонента. Да и прекрасные кондиции Татабадзе явно помогут гостям в этой встрече.

    Статистика для ставок

    • «Навбахор» еще не проигрывал в текущем чемпионате

    • Обе команды в среднем забивают чуть меньше 2 голов за матч

    • «Пахтакор» почти 2 года не проигрывает «Навбахору»

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.14.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.22 и 1.62.

    Прогноз: Команда Шацких явно постарается воспользоваться фактором своего поля.

    «Навбахор» в последних матчах потерял несколько важных очков, да и «Пахтакор» способен прибавить.

    Ставка: Победа «Пахтакора» за 2.19.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.22

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    «Пахтакор» — «Навбахор». 16 июня в 11-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Пахтакор» и «Навбахор». Начало игры — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Пахтакор» — «Навбахор» с коэффициентом 2.19.
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