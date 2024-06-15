Нью-Йорк Сити
Коламбус Крю
«Нью-Йорк Сити»
Турнирное положение: Данный коллектив с 29 набранными очками идет на третьем месте в восточной конференции и на шесть пунктов отстает от лидера.
За 16 проведенных встреч «Нью-Йорк Сити» одержал девять викторий, дважды сыграл вничью и потерпел пять фиаско, разница мячей составляет 24:17.
Нью-Йорк Сити — Коламбус Крю: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом игровом дне «горожане» на своем поле разгромили «Сан-Хосе» со счетом 5:1. И эта виктория стала для них пятой подряд в рамках чемпионата. но в каждом из этих поединков они неизменно пропускали в свои ворота.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: За минувшие девять матчей первенства страны «Нью-Йорк Сити» смог победить в восьми из них и один поединок за это время он еще проиграл, в котором как раз и не смог забить. В остальных же восьми играх «голуби» сумели сохранить свои ворота на замке лишь в двух случаях.
«Коламбус Крю»
Турнирное положение: Этот коллектив с 24 набранными пунктами находится на седьмой позиции в данной конференции.
«Коламбус Крю» по шесть раз побеждали и играл вничью в текущем первенстве и потерпел только два поражения, разница мячей — 21:13.
Последние матчи: «Бригада» в своем предыдущем проведенном поединке потерпела крупное поражение со счетом 0:3 от мексиканской «Пачуки» в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ. А перед этим она выиграла три игры кряду с учетом всех турниров.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: В рамках чемпионата страны «Коламбус Крю» вышел победителем из своих трех последних встреч, забивая в каждом поединке два и более мячей и пропустив в них лишь гол. А за минувшие девять встреч в рамках МЛС команда проиграла только в одном случае.
Статистика для ставок
- Две предыдущие очные игры этих клубов завершились вничью
- В четырех из пяти последних очных противостояний данный команд играла ставка обе забьют
- В четырех из семи минувших встреч между собой был зафиксирован тотал больше 2,5
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Нью-Йорк Сити» — 2.14, победа «Коламбус Крю» — 3.24, ничья — 3.65.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.79 и 2.00 соответственно.
- 1.75Германия — Шотландия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 2.00Эспаньол — Спортинг Хихон: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.15Аргентина — Гватемала: прогноз и ставкаПослезавтра в 03:00
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Прогноз: В первую очередь от данного противостоянии стоит ждать верхового исхода, ведь эти команда зачастую между собой играют результативно, да и в своих предыдущих поединках в основном выдавали верхи.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.79.
Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет ничья, так как именно миром завершались их две последние очные встречи.
Ставка: ничья за 3.65.