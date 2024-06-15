«Нью-Йорк Сити» на своем поле примет «Коламбус Крю» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС. Встреча пройдет в ночь на 15 июня и начнется в 02:30 по мск. «Нью-Йорк Сити» — «Коламбус Крю»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нью-Йорк Сити»

Турнирное положение: Данный коллектив с 29 набранными очками идет на третьем месте в восточной конференции и на шесть пунктов отстает от лидера.

За 16 проведенных встреч «Нью-Йорк Сити» одержал девять викторий, дважды сыграл вничью и потерпел пять фиаско, разница мячей составляет 24:17.

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Последние матчи: В прошлом игровом дне «горожане» на своем поле разгромили «Сан-Хосе» со счетом 5:1. И эта виктория стала для них пятой подряд в рамках чемпионата. но в каждом из этих поединков они неизменно пропускали в свои ворота.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: За минувшие девять матчей первенства страны «Нью-Йорк Сити» смог победить в восьми из них и один поединок за это время он еще проиграл, в котором как раз и не смог забить. В остальных же восьми играх «голуби» сумели сохранить свои ворота на замке лишь в двух случаях.

«Коламбус Крю»

Турнирное положение: Этот коллектив с 24 набранными пунктами находится на седьмой позиции в данной конференции.

«Коламбус Крю» по шесть раз побеждали и играл вничью в текущем первенстве и потерпел только два поражения, разница мячей — 21:13.

Последние матчи: «Бригада» в своем предыдущем проведенном поединке потерпела крупное поражение со счетом 0:3 от мексиканской «Пачуки» в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ. А перед этим она выиграла три игры кряду с учетом всех турниров.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: В рамках чемпионата страны «Коламбус Крю» вышел победителем из своих трех последних встреч, забивая в каждом поединке два и более мячей и пропустив в них лишь гол. А за минувшие девять встреч в рамках МЛС команда проиграла только в одном случае.

Статистика для ставок

Две предыдущие очные игры этих клубов завершились вничью

В четырех из пяти последних очных противостояний данный команд играла ставка обе забьют

В четырех из семи минувших встреч между собой был зафиксирован тотал больше 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Нью-Йорк Сити» — 2.14, победа «Коламбус Крю» — 3.24, ничья — 3.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.79 и 2.00 соответственно.

Прогноз: В первую очередь от данного противостоянии стоит ждать верхового исхода, ведь эти команда зачастую между собой играют результативно, да и в своих предыдущих поединках в основном выдавали верхи.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.79.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет ничья, так как именно миром завершались их две последние очные встречи.

Ставка: ничья за 3.65.