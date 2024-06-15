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    Прервется ли победное шествие «Нью-Йорк Сити»?

    «Нью-Йорк Сити» — «Коламбус Крю». Ставка (к. 1.79) и прогноз на футбол, регулярный чемпионат МЛС, 15 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Сити» — «Коламбус Крю»
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    «Нью-Йорк Сити»
    «Нью-Йорк Сити» на своем поле примет «Коламбус Крю» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС. Встреча пройдет в ночь на 15 июня и начнется в 02:30 по мск. «Нью-Йорк Сити» — «Коламбус Крю»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. США. MLS 15 Июня 2024 года

    Нью-Йорк Сити

  • Нью-Йорк
    •  Нью-Йорк Сити 02:30 Коламбус Крю

    Коламбус Крю

  • Коламбус
    •

    «Нью-Йорк Сити»

    Турнирное положение: Данный коллектив с 29 набранными очками идет на третьем месте в восточной конференции и на шесть пунктов отстает от лидера.

    За 16 проведенных встреч «Нью-Йорк Сити» одержал девять викторий, дважды сыграл вничью и потерпел пять фиаско, разница мячей составляет 24:17.

    Нью-Йорк Сити — Коламбус Крю: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлом игровом дне «горожане» на своем поле разгромили «Сан-Хосе» со счетом 5:1. И эта виктория стала для них пятой подряд в рамках чемпионата. но в каждом из этих поединков они неизменно пропускали в свои ворота.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: За минувшие девять матчей первенства страны «Нью-Йорк Сити» смог победить в восьми из них и один поединок за это время он еще проиграл, в котором как раз и не смог забить. В остальных же восьми играх «голуби» сумели сохранить свои ворота на замке лишь в двух случаях.

    «Коламбус Крю»

    Турнирное положение: Этот коллектив с 24 набранными пунктами находится на седьмой позиции в данной конференции.

    «Коламбус Крю» по шесть раз побеждали и играл вничью в текущем первенстве и потерпел только два поражения, разница мячей — 21:13.

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    • Последние матчи: «Бригада» в своем предыдущем проведенном поединке потерпела крупное поражение со счетом 0:3 от мексиканской «Пачуки» в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ. А перед этим она выиграла три игры кряду с учетом всех турниров.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: В рамках чемпионата страны «Коламбус Крю» вышел победителем из своих трех последних встреч, забивая в каждом поединке два и более мячей и пропустив в них лишь гол. А за минувшие девять встреч в рамках МЛС команда проиграла только в одном случае.

    Статистика для ставок

    • Две предыдущие очные игры этих клубов завершились вничью

    • В четырех из пяти последних очных противостояний данный команд играла ставка обе забьют

    • В четырех из семи минувших встреч между собой был зафиксирован тотал больше 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Нью-Йорк Сити» — 2.14, победа «Коламбус Крю» — 3.24, ничья — 3.65.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.79 и 2.00 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь от данного противостоянии стоит ждать верхового исхода, ведь эти команда зачастую между собой играют результативно, да и в своих предыдущих поединках в основном выдавали верхи.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.79.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет ничья, так как именно миром завершались их две последние очные встречи.

    Ставка: ничья за 3.65.

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    «Нью-Йорк Сити» — «Коламбус Крю». «Нью-Йорк Сити» на своем поле примет «Коламбус Крю» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС. Встреча пройдет в ночь на 15 июня и начнется в 02:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Сити» — «Коламбус Крю» с коэффициентом 1.79.
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