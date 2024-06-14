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    Догонит ли «Интернасьонал» «Сан-Паулу»?

    «Интернасьонал» — «Сан-Паулу». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 14 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Интернасьонал» — «Сан-Паулу»
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    Лусиано
    «Интернасьонал» на своем поле примет «Сан-Паулу» в 8-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 14 июня и начнется в 02:00 по мск. «Интернасьонал» — «Сан-Паулу»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 14 Июня 2024 года

    Интернасьонал

  • Бразилия. Серия А
    •  Интернасьонал 02:00 Сан-Паулу

    Сан-Паулу

  • Сан-Паулу
    •

    «Интернасьонал»

    Турнирное положение: По итогам пяти матчей бразильской Серии А «Интернасьонал» занимает девятое место с 10 баллами и разницей мячей 5-3.

    Команда пребывает в зоне Южноамериканского кубка и на три балла отстает как от зоны квалификации Кубка Либертадорес, так и от нынешнего соперника.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле одержал победу. Ему удалось с минимальным результатом обыграть «Куябу» (1:0).

    После этого «Красные» еще дважды выиграли. В рамках Южноамериканского кубка они одолели «Реал Томаяпо» (2:0) на выезде и «Дельфин» (1:0) дома.

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    Не сыграют: травмирован — Иван Куарешма, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Интернасьонал» выиграл с общей разницей мячей 4-0.

    Это говорит о хорошей форме хозяев, которые вполне способны взять верх над непростым соперником, особенно если учесть, что они играют дома.

    Весли — лучший бомбардир команды с двумя голами.

    «Сан-Паулу»

    Турнирное положение: «Сан-Паулу» занимает четвертую строчку в турнирной таблице. В его активе 12 забитых мячей, в пассиве — шесть пропущенных.

    Команда находится в зоне Кубка Либертадорес, опережая ближайших преследователей вне этой зоны по дополнительным показателям, а также на три балла отстает от лидера «Ботафого».

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    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А одержал победу. На своем поле он обыграл «Крузейро» (2:0).

    Этот успех продлил победную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на Серию А, Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес.

    Не сыграют: травмированы — Пабло Майя и Рафинья, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 11 поединках в разных турнирах «Сан-Паулу» ни разу не проиграл при девяти победах и двух ничьих.

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    Это говорит об отличной форме гостей, которые в текущем сезоне способны замахнуться даже на борьбу за чемпионский титул.

    Лусиано — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Интернасьонала» забивали меньше 2,5 голов

    • в семи из восьми последних матчах «Сан-Паулу» победил

    • в четырех последних матчах «Сан-Паулу» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.70. Ничья — в 3.00, победа «Сан-Паулу» — в 2.85.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.60 и 1.50.

    Прогноз: в четырех последних матчах гости не проиграли. При этом в этих поединках забивали меньше 3,5 голов.

    И хотя хозяева победили в трех последних играх, в данном случае они им все же противостоит чуть более классный соперник.

    Ставка: «Сан-Паулу» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в семи из восьми их последних матчей.

    Ставка: «Сан-Паулу» победит за 2.70

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    «Интернасьонал» — «Сан-Паулу». «Интернасьонал» на своем поле примет «Сан-Паулу» в 8-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 14 июня и начнется в 02:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Интернасьонал» — «Сан-Паулу» с коэффициентом 2.10.
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