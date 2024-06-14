«Интернасьонал» на своем поле примет «Сан-Паулу» в 8-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 14 июня и начнется в 02:00 по мск. «Интернасьонал» — «Сан-Паулу»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Интернасьонал»

Турнирное положение: По итогам пяти матчей бразильской Серии А «Интернасьонал» занимает девятое место с 10 баллами и разницей мячей 5-3.

Команда пребывает в зоне Южноамериканского кубка и на три балла отстает как от зоны квалификации Кубка Либертадорес, так и от нынешнего соперника.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле одержал победу. Ему удалось с минимальным результатом обыграть «Куябу» (1:0).

После этого «Красные» еще дважды выиграли. В рамках Южноамериканского кубка они одолели «Реал Томаяпо» (2:0) на выезде и «Дельфин» (1:0) дома.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмирован — Иван Куарешма, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Интернасьонал» выиграл с общей разницей мячей 4-0.

Это говорит о хорошей форме хозяев, которые вполне способны взять верх над непростым соперником, особенно если учесть, что они играют дома.

Весли — лучший бомбардир команды с двумя голами.

«Сан-Паулу»

Турнирное положение: «Сан-Паулу» занимает четвертую строчку в турнирной таблице. В его активе 12 забитых мячей, в пассиве — шесть пропущенных.

Команда находится в зоне Кубка Либертадорес, опережая ближайших преследователей вне этой зоны по дополнительным показателям, а также на три балла отстает от лидера «Ботафого».

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А одержал победу. На своем поле он обыграл «Крузейро» (2:0).

Этот успех продлил победную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на Серию А, Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес.

Не сыграют: травмированы — Пабло Майя и Рафинья, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 11 поединках в разных турнирах «Сан-Паулу» ни разу не проиграл при девяти победах и двух ничьих.

Это говорит об отличной форме гостей, которые в текущем сезоне способны замахнуться даже на борьбу за чемпионский титул.

Лусиано — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Интернасьонала» забивали меньше 2,5 голов

в семи из восьми последних матчах «Сан-Паулу» победил

в четырех последних матчах «Сан-Паулу» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.70. Ничья — в 3.00, победа «Сан-Паулу» — в 2.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.60 и 1.50.

Прогноз: в четырех последних матчах гости не проиграли. При этом в этих поединках забивали меньше 3,5 голов.

И хотя хозяева победили в трех последних играх, в данном случае они им все же противостоит чуть более классный соперник.

Ставка: «Сан-Паулу» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в семи из восьми их последних матчей.

Ставка: «Сан-Паулу» победит за 2.70