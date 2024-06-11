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    «Соккеруз» уничтожат палестинцев

    Австралия — Палестина. Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 11 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Австралии
    Прогноз и ставки на Австралия — Палестина
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    Сборная Австралии
    11 июня в 6-м туре второго этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Австралия и Палестина. Начало игры — в 15:05 мск. Австралия — Палестина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Австралия

    Турнирное положение: «Соккеруз» являются фаворитами своего квинтета. В своей отборочной группе они находятся на 1 строчке турнирной таблицы.

    При этом Австралия уже прошла в третий этап отбора. В 5 матчах игроки команды настреляли 17 мячей, не пропустив ни разу.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова взяла три очка. Австралийцы одолели Бангладеш (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах сборная Австралия выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей, пропустив в свои ворота всего 2.

    В своей группе «соккеруз» не знают себе равных. Да и по именам австралийцы выглядят куда предпочтительнее столь скромных соперников.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Австралия явно намерена пройти второй этап без потерь. Даже не в самом оптимальном сочетании команда явно сильнее оппонентов.

    Матчи с Палестиной для команды традиционно проходят удачно. Обе очных встречи завершились победами «соккеруз».

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и палестинцы уже обеспечили себе выход в следующий этап отбора.

    Палестина

    Турнирное положение: Палестина может быть довольна своим выступлением в отборе. На данный момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

    При этом Палестина имеет заметные весьма надежные тылы. В пяти матчах отбора команда пропустила лишь один мяч.

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    • Последние матчи: в трех последних поединках палестинцы оставили свои ворота сухими. Да и по игре команда смотрится симпатично.

    Причем свой последний поединок команда свела к ничьей. Дома палестинцы не смогли переиграть Ливан (0:0).

    А вот чуть ранее Палестина переиграла Бангладеш (1:0). Да и не проигрывает команда уже в трех поединках кряду.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Дать бой палестинцы способны кому угодно. Да и пободаться с «соккеруз» — уже шикарная мотивация!

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    Между тем, Палестина не столь мощно выглядит в атаке. В 5 матчах отборочного турнира команда отличилась всего 6 голами.

    В 5 своих последних матчах палестинцы выиграли 3 раза. В них игроки команды отличились 10 мячами при двух пропущенных.

    Номинальные гости будут стремиться найти свои шансы в контригре. Да и мотивация дать бой фавориту группы у команды будет на высоте.

    Статистика для ставок

    • Палестина не пропускает в 3 матчах подряд

    • Австралия в обеих очных встречах переиграла палестинцев

    • Австралия еще не пропускала в нынешнем отборочном цикле

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: Австралия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.85, а победа оппонента — в скромные 12.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 1.75 и 2.09.

    Прогноз: Хозяева явно сильнее оппонента, и уж точно активно понесутся в атаку.

    Австралия намеревается пройти групповой этап без потерь, и явно забьет сразу несколько мячей в ворота палестинцев.

    Ставка: Фора Австралии -2.5 за 2.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более трех голов.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.72

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    Австралия — Палестина. 11 июня в 6-м туре второго этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Австралия и Палестина. Начало игры — в 15:05 мск. / Ставка и прогноз на матч Австралия — Палестина с коэффициентом 2.80.
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