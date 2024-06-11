11 июня в 6-м туре второго этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Австралия и Палестина. Начало игры — в 15:05 мск. Австралия — Палестина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Австралия

Турнирное положение: «Соккеруз» являются фаворитами своего квинтета. В своей отборочной группе они находятся на 1 строчке турнирной таблицы.

При этом Австралия уже прошла в третий этап отбора. В 5 матчах игроки команды настреляли 17 мячей, не пропустив ни разу.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова взяла три очка. Австралийцы одолели Бангладеш (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах сборная Австралия выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей, пропустив в свои ворота всего 2.

В своей группе «соккеруз» не знают себе равных. Да и по именам австралийцы выглядят куда предпочтительнее столь скромных соперников.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Австралия явно намерена пройти второй этап без потерь. Даже не в самом оптимальном сочетании команда явно сильнее оппонентов.

Матчи с Палестиной для команды традиционно проходят удачно. Обе очных встречи завершились победами «соккеруз».

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и палестинцы уже обеспечили себе выход в следующий этап отбора.

Палестина

Турнирное положение: Палестина может быть довольна своим выступлением в отборе. На данный момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

При этом Палестина имеет заметные весьма надежные тылы. В пяти матчах отбора команда пропустила лишь один мяч.

Последние матчи: в трех последних поединках палестинцы оставили свои ворота сухими. Да и по игре команда смотрится симпатично.

Причем свой последний поединок команда свела к ничьей. Дома палестинцы не смогли переиграть Ливан (0:0).

А вот чуть ранее Палестина переиграла Бангладеш (1:0). Да и не проигрывает команда уже в трех поединках кряду.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Дать бой палестинцы способны кому угодно. Да и пободаться с «соккеруз» — уже шикарная мотивация!

Между тем, Палестина не столь мощно выглядит в атаке. В 5 матчах отборочного турнира команда отличилась всего 6 голами.

В 5 своих последних матчах палестинцы выиграли 3 раза. В них игроки команды отличились 10 мячами при двух пропущенных.

Номинальные гости будут стремиться найти свои шансы в контригре. Да и мотивация дать бой фавориту группы у команды будет на высоте.

Статистика для ставок

Палестина не пропускает в 3 матчах подряд

Австралия в обеих очных встречах переиграла палестинцев

Австралия еще не пропускала в нынешнем отборочном цикле

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: Австралия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.85, а победа оппонента — в скромные 12.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 1.75 и 2.09.

Прогноз: Хозяева явно сильнее оппонента, и уж точно активно понесутся в атаку.

Австралия намеревается пройти групповой этап без потерь, и явно забьет сразу несколько мячей в ворота палестинцев.

Ставка: Фора Австралии -2.5 за 2.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более трех голов.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.72