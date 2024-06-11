Австралия
Турнирное положение: «Соккеруз» являются фаворитами своего квинтета. В своей отборочной группе они находятся на 1 строчке турнирной таблицы.
При этом Австралия уже прошла в третий этап отбора. В 5 матчах игроки команды настреляли 17 мячей, не пропустив ни разу.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова взяла три очка. Австралийцы одолели Бангладеш (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах сборная Австралия выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей, пропустив в свои ворота всего 2.
В своей группе «соккеруз» не знают себе равных. Да и по именам австралийцы выглядят куда предпочтительнее столь скромных соперников.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Австралия явно намерена пройти второй этап без потерь. Даже не в самом оптимальном сочетании команда явно сильнее оппонентов.
Матчи с Палестиной для команды традиционно проходят удачно. Обе очных встречи завершились победами «соккеруз».
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и палестинцы уже обеспечили себе выход в следующий этап отбора.
Палестина
Турнирное положение: Палестина может быть довольна своим выступлением в отборе. На данный момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.
При этом Палестина имеет заметные весьма надежные тылы. В пяти матчах отбора команда пропустила лишь один мяч.
Последние матчи: в трех последних поединках палестинцы оставили свои ворота сухими. Да и по игре команда смотрится симпатично.
Причем свой последний поединок команда свела к ничьей. Дома палестинцы не смогли переиграть Ливан (0:0).
А вот чуть ранее Палестина переиграла Бангладеш (1:0). Да и не проигрывает команда уже в трех поединках кряду.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Дать бой палестинцы способны кому угодно. Да и пободаться с «соккеруз» — уже шикарная мотивация!
Между тем, Палестина не столь мощно выглядит в атаке. В 5 матчах отборочного турнира команда отличилась всего 6 голами.
В 5 своих последних матчах палестинцы выиграли 3 раза. В них игроки команды отличились 10 мячами при двух пропущенных.
Номинальные гости будут стремиться найти свои шансы в контригре. Да и мотивация дать бой фавориту группы у команды будет на высоте.
Статистика для ставок
- Палестина не пропускает в 3 матчах подряд
- Австралия в обеих очных встречах переиграла палестинцев
- Австралия еще не пропускала в нынешнем отборочном цикле
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: Австралия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.85, а победа оппонента — в скромные 12.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 1.75 и 2.09.
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Прогноз: Хозяева явно сильнее оппонента, и уж точно активно понесутся в атаку.
Австралия намеревается пройти групповой этап без потерь, и явно забьет сразу несколько мячей в ворота палестинцев.
Ставка: Фора Австралии -2.5 за 2.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более трех голов.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.72