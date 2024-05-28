Калью
Нымме Юнайтед
«Нымме Калью»
Турнирное положение: Этой команде вполне по силам побороться за чемпионский титул. На данный момент она находится на 2 строчке турнирной таблицы.
При этом «Нымме Калью» лишь на 6 очков отстает от лидера «Левадии». Плюс у команды имеются 2 матча в запасе.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла три зачетных пункта. «Нымме Калью» переиграл «Пайде» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Нымме Калью» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Беспроигрышная серия команды составляет 3 матча кряду. В них она не пропустила ни разу, выиграв в 2 последних поединках.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: сейчас «Нымме Калью» смотрится весьма выгодно. Да и оборона надежна и монолитна.
Два месяца назад в матче с «Нымме Юнайтед» команда не смогла победить (0:0). Сейчас же «Нымме Калью» устремился в погоню за «Левадией».
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать агрессивно в атаке. Да и оппонент в последнее время проигрывает матч за матчем.
«Нымме Юнайтед»
Турнирное положение: Дебютант элиты проходит проверку медными трубами. На текущий момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Нымме Юнайтед» имеет заметные проблемы с реализацией. В 12 матчах игроки команды настреляли всего 6 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова уступила. Дома она не смогла сдержать атаки «Нарвы» (1:3).
Причем до того команда проиграла «Калеву» (0:2). Да и с «Пайде» аутсайдер не справился — поражение 0:1.
Вот только оборона команды выглядит не столь монолитно. В 12 матчах чемпионата она дала результативный сбой 21 раз.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в трех своих последних матчах команда потерпела поражения. Да и выиграла она всего 1 раз в нынешнем чемпионате.
Между тем, «Нымме Юнайтед» уже на 7 очков отстает от спасительной 8 позиции. Да и проиграла команда уже 9 раз.
Вряд ли аутсайдер сможет дать бой одному из лидеров. К тому же оппонент в последних матчах заметно прибавил.
Тем не менее, гости будут стремиться разжиться очками. В матче первого круга «Нымме Юнайтед» это удалось.
Статистика для ставок
- «Нымме Юнайтед» два месяца расписал мировую с «Нымме Калью» (0:0)
- «Нымме Калью» не проигрывает 3 матча подряд
- «Нымме Юнайтед» не побеждал в 3 последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нымме Калью» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 5.01, а победа оппонента — в скромные 7.24.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 1.45 и 2.63.
- 3.30Фортуна — Бохум: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
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Прогноз: Хозяева явно сильнее оппонента, к тому же способны побороться за чемпионство.
«Нымме Калью» не пропускает в трех матчах кряду, да и наверняка постарается сыграть максимально агрессивно в атаке.
Ставка: Фора «Нымме Калью» -2.5 за 2.86.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм принесет ничейный исход.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.61