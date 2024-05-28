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    «Нымме Калью» разгромит аутсайдера

    «Нымме Калью» — «Нымме Юнайтед». Ставка (к. 2.86) и прогноз на футбол, чемпионат Эстонии, 28 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Премиум-лига Эстонии
    Прогноз и ставки на «Нымме Калью» — «Нымме Юнайтед»
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    Алекс Тамм
    28 мая в 13-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Нымме Калью» и «Нымме Юнайтед». Начало игры — в 20:00 мск. «Нымме Калью» — «Нымме Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Эстония. Премиум-лига 28 Мая 2024 года

    Калью

  • Таллинн
    •  Калью 20:00 Нымме Юнайтед

    Нымме Юнайтед

  • Таллинн
    •

    «Нымме Калью»

    Турнирное положение: Этой команде вполне по силам побороться за чемпионский титул. На данный момент она находится на 2 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Нымме Калью» лишь на 6 очков отстает от лидера «Левадии». Плюс у команды имеются 2 матча в запасе.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла три зачетных пункта. «Нымме Калью» переиграл «Пайде» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Нымме Калью» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Беспроигрышная серия команды составляет 3 матча кряду. В них она не пропустила ни разу, выиграв в 2 последних поединках.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: сейчас «Нымме Калью» смотрится весьма выгодно. Да и оборона надежна и монолитна.

    Два месяца назад в матче с «Нымме Юнайтед» команда не смогла победить (0:0). Сейчас же «Нымме Калью» устремился в погоню за «Левадией».

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать агрессивно в атаке. Да и оппонент в последнее время проигрывает матч за матчем.

    «Нымме Юнайтед»

    Турнирное положение: Дебютант элиты проходит проверку медными трубами. На текущий момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Нымме Юнайтед» имеет заметные проблемы с реализацией. В 12 матчах игроки команды настреляли всего 6 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова уступила. Дома она не смогла сдержать атаки «Нарвы» (1:3).

    Причем до того команда проиграла «Калеву» (0:2). Да и с «Пайде» аутсайдер не справился — поражение 0:1.

    Вот только оборона команды выглядит не столь монолитно. В 12 матчах чемпионата она дала результативный сбой 21 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в трех своих последних матчах команда потерпела поражения. Да и выиграла она всего 1 раз в нынешнем чемпионате.

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    Между тем, «Нымме Юнайтед» уже на 7 очков отстает от спасительной 8 позиции. Да и проиграла команда уже 9 раз.

    Вряд ли аутсайдер сможет дать бой одному из лидеров. К тому же оппонент в последних матчах заметно прибавил.

    Тем не менее, гости будут стремиться разжиться очками. В матче первого круга «Нымме Юнайтед» это удалось.

    Статистика для ставок

    • «Нымме Юнайтед» два месяца расписал мировую с «Нымме Калью» (0:0)

    • «Нымме Калью» не проигрывает 3 матча подряд

    • «Нымме Юнайтед» не побеждал в 3 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нымме Калью» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 5.01, а победа оппонента — в скромные 7.24.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 1.45 и 2.63.

    Прогноз: Хозяева явно сильнее оппонента, к тому же способны побороться за чемпионство.

    «Нымме Калью» не пропускает в трех матчах кряду, да и наверняка постарается сыграть максимально агрессивно в атаке.

    Ставка: Фора «Нымме Калью» -2.5 за 2.86.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм принесет ничейный исход.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.61

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    «Нымме Калью» — «Нымме Юнайтед». 28 мая в 13-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Нымме Калью» и «Нымме Юнайтед». Начало игры — в 20:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Нымме Калью» — «Нымме Юнайтед» с коэффициентом 2.86.
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