28 мая в 13-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Нымме Калью» и «Нымме Юнайтед». Начало игры — в 20:00 мск. «Нымме Калью» — «Нымме Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нымме Калью»

Турнирное положение: Этой команде вполне по силам побороться за чемпионский титул. На данный момент она находится на 2 строчке турнирной таблицы.

При этом «Нымме Калью» лишь на 6 очков отстает от лидера «Левадии». Плюс у команды имеются 2 матча в запасе.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла три зачетных пункта. «Нымме Калью» переиграл «Пайде» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Нымме Калью» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Беспроигрышная серия команды составляет 3 матча кряду. В них она не пропустила ни разу, выиграв в 2 последних поединках.

Не сыграют: травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: сейчас «Нымме Калью» смотрится весьма выгодно. Да и оборона надежна и монолитна.

Два месяца назад в матче с «Нымме Юнайтед» команда не смогла победить (0:0). Сейчас же «Нымме Калью» устремился в погоню за «Левадией».

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать агрессивно в атаке. Да и оппонент в последнее время проигрывает матч за матчем.

«Нымме Юнайтед»

Турнирное положение: Дебютант элиты проходит проверку медными трубами. На текущий момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Нымме Юнайтед» имеет заметные проблемы с реализацией. В 12 матчах игроки команды настреляли всего 6 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова уступила. Дома она не смогла сдержать атаки «Нарвы» (1:3).

Причем до того команда проиграла «Калеву» (0:2). Да и с «Пайде» аутсайдер не справился — поражение 0:1.

Вот только оборона команды выглядит не столь монолитно. В 12 матчах чемпионата она дала результативный сбой 21 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в трех своих последних матчах команда потерпела поражения. Да и выиграла она всего 1 раз в нынешнем чемпионате.

Между тем, «Нымме Юнайтед» уже на 7 очков отстает от спасительной 8 позиции. Да и проиграла команда уже 9 раз.

Вряд ли аутсайдер сможет дать бой одному из лидеров. К тому же оппонент в последних матчах заметно прибавил.

Тем не менее, гости будут стремиться разжиться очками. В матче первого круга «Нымме Юнайтед» это удалось.

Статистика для ставок

«Нымме Юнайтед» два месяца расписал мировую с «Нымме Калью» (0:0)

«Нымме Калью» не проигрывает 3 матча подряд

«Нымме Юнайтед» не побеждал в 3 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нымме Калью» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 5.01, а победа оппонента — в скромные 7.24.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 1.45 и 2.63.

Прогноз: Хозяева явно сильнее оппонента, к тому же способны побороться за чемпионство.

«Нымме Калью» не пропускает в трех матчах кряду, да и наверняка постарается сыграть максимально агрессивно в атаке.

Ставка: Фора «Нымме Калью» -2.5 за 2.86.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм принесет ничейный исход.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.61