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    «Коньяспор» — «Галатасарай». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, турецкая Суперлига, 26 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Галатасарай
    Прогноз и ставки на «Коньяспор» — «Галатасарай»
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    Мауро Икарди
    26 мая в 38-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Коньяспор» и «Галатасарай». Начало игры — в 19:00 мск. «Коньяспор» — «Галатасарай»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 26 Мая 2024 года

    Коньяспор

  • Конья
    •  Коньяспор 19:00 Галатасарай

    Галатасарай

  • Стамбул
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    «Коньяспор»

    Турнирное положение: По итогам 37 матчей Суперлиги «Коньяспор» занимает 14-е место с 41 баллом и разницей мячей 39-50.

    Команда борется за выживание в элитном дивизионе, опережая зону вылета на три балла, где у конкурентов лучшая разница мячей, поэтому ей кровь из носу важно не проиграть.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства сыграл вничью. На выезде он поделил очки с «Кайсериспором» — 2:2.

    Эта мировая стала для клуба из Коньи второй в трех последних поединках. Все они пришлись на турецкое первенство.

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    Не сыграют: Мерт и Субаши — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках (все — в рамках Суперлиги) «Коньяспор» ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.

    У коллектива противоречивая форма, ведь с одной стороны вот уже три игры кряду у него нет поражений, с другой — в этой серии он выиграл лишь раз.

    Соколь Цикалеши — самый результативный игрок команды в лиге с 12-ю голами.

    «Галатасарай»

    Турнирное положение: «Галатасарай» занимает первое место с 99 баллами. В его активе 89 забитых мячей, в пассиве — 25 пропущенных.

    Команда опережает на три очка своего своего ближайшего преследователя и принципиального соперника «Фенербахче», у которого разница мячей меньше лишь на два пункта.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На своем поле его обыграл как раз «Фенербахче» (0:1).

    Эта неудача прервала победную серию стамбульцев в 10 поединков, которые пришлись на национальное первенство и Кубок Турции.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 11 последних поединках в разных турнирах «Галатасарай» проиграл лишь раз при 10 победах.

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    Данная неудача стала ударом для лидера Суперлиги, и теперь ему крайне важно не проиграть, чтобы не рассчитывать на то, что конкурент оступится в параллельной игре.

    Мауро Икарди — лучший бомбардир команды и всей лиги с 23 голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Коньяспора» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из шести последних матчей «Коньяспора» забивали меньше 2,5 голов

    • в шести из семи последних матчей «Галатасарая» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 2.17, победа «Коньяспора» — в 9.50.

    ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.97 и 1.83.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. Такой же расклад сыграл в их четырех последних выездных поединках.

    В свою очередь, в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости победят, ведь в 10 из 11 их последних матчей было именно так.

    Ставка: «Галатасарай» выиграет за 2.05

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    «Коньяспор» — «Галатасарай». 26 мая в 38-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Коньяспор» и «Галатасарай». Начало игры — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Коньяспор» — «Галатасарай» с коэффициентом 1.83.
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