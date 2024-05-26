26 мая в 38-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Коньяспор» и «Галатасарай». Начало игры — в 19:00 мск. «Коньяспор» — «Галатасарай»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Коньяспор»

Турнирное положение: По итогам 37 матчей Суперлиги «Коньяспор» занимает 14-е место с 41 баллом и разницей мячей 39-50.

Команда борется за выживание в элитном дивизионе, опережая зону вылета на три балла, где у конкурентов лучшая разница мячей, поэтому ей кровь из носу важно не проиграть.

Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства сыграл вничью. На выезде он поделил очки с «Кайсериспором» — 2:2.

Эта мировая стала для клуба из Коньи второй в трех последних поединках. Все они пришлись на турецкое первенство.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Мерт и Субаши — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках (все — в рамках Суперлиги) «Коньяспор» ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.

У коллектива противоречивая форма, ведь с одной стороны вот уже три игры кряду у него нет поражений, с другой — в этой серии он выиграл лишь раз.

Соколь Цикалеши — самый результативный игрок команды в лиге с 12-ю голами.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Галатасарай» занимает первое место с 99 баллами. В его активе 89 забитых мячей, в пассиве — 25 пропущенных.

Команда опережает на три очка своего своего ближайшего преследователя и принципиального соперника «Фенербахче», у которого разница мячей меньше лишь на два пункта.

Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На своем поле его обыграл как раз «Фенербахче» (0:1).

Эта неудача прервала победную серию стамбульцев в 10 поединков, которые пришлись на национальное первенство и Кубок Турции.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11 последних поединках в разных турнирах «Галатасарай» проиграл лишь раз при 10 победах.

Данная неудача стала ударом для лидера Суперлиги, и теперь ему крайне важно не проиграть, чтобы не рассчитывать на то, что конкурент оступится в параллельной игре.

Мауро Икарди — лучший бомбардир команды и всей лиги с 23 голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Коньяспора» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из шести последних матчей «Коньяспора» забивали меньше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей «Галатасарая» было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 2.17, победа «Коньяспора» — в 9.50.

ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.97 и 1.83.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. Такой же расклад сыграл в их четырех последних выездных поединках.

В свою очередь, в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости победят, ведь в 10 из 11 их последних матчей было именно так.

Ставка: «Галатасарай» выиграет за 2.05