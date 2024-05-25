Реал Сосьедад
Атлетико
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: По итогам 38 матчей Ла Лиги «Реал Сосьедад» занимает шестое место с 60 очками и разницей мячей 51-37.
Команда уже не сможет подняться, и ей не удалось попасть в Лигу чемпионов, но при этом она уже обеспечила себе путевку в Лигу Европы следующего сезона.
Реал Сосьедад — Атлетико: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства одержал победу. На выезде он обыграл «Бетис» — 2:0.
Этот успех стал для клуба из Сан-Себастьяна третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на испанское первенство.
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Не сыграют: Меркеланс, Ле Норманд, Субельдия, Субименди, Муньос, Фернандес — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках (все — в рамках Ла Лиги) «Реал Сосьедад» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.
Такие результаты позволили баскам попасть в Лигу Европы и отправить в Лигу конференций вышеупомянутый «Бетис», который занял седьмое место.
Микель Оярсабаль — лучший бомбардир команды в Ла Лиги с девятью голами.
«Атлетико»
Турнирное положение: По итогам 38 матчей Ла Лиги «Атлетико» занимает четвертое место с 73 баллами и разницей мячей 68-43.
Команда уже обеспечила себе выход в Лигу чемпионов следующего сезона, и уже как не улучшит, так и не ухудшит свое турнирное положение в последнем туре.
Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На своем поле его неожиданно разгромила «Осасуна» — 1:4.
Эта неудача прервала победную серию мадридцев в четыре поединка, которые пришлись на испанское первенство.
Не сыграют: травмированы — Барриос, Молина, Маркуш Паулу, дисквалифицирован — Габриэл.
Состояние команды: в пяти последних поединках в (все — в рамках Ла Лиги) «Атлетико» проиграл лишь раз при четырех победах.
Такие результаты все равно не позволили «Матрасникам» занять хотя бы третье место, не говоря уже о борьбе за титул — слишком уж много очков было потеряно перед этим.
Антуан Гризманн — самый результативный игрок команды и шестой лучший бомбардир Ла Лиги с 16 голами.
Статистика для ставок
- в шести последних матчах «Реал Сосьедада» было забито меньше 2,5 голов
- в пяти последних матчах «Реал Сосьедада» забивала только одна команда
- в четырех из пяти последних матчей «Атлетико» выиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.45, победа «Атлетико» — в 2.95.
ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.88 и 1.92.
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Прогноз: в шести последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов. Такой же сценарий был реализован в их трех последних домашних поединках.
При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь так было в пяти последних матчах «Реал Сосьедада».
Ставки
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.88.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.15