25 мая в 38-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Вильярреал». Начало игры — в 15:00 мск. «Осасуна» — «Вильярреал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Осасуна» перед последним туром уже ни за что не борется. Она пребывает на 11-й позиции в таблице.

Команда на 11 очков опережает зону вылета и на восемь баллов отстает от зоны еврокубков, поэтому уже давно лишена серьезной турнирной мотивации.

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Последние матчи: в прошлом туре баски одержали победу. На чужом поле они смогли разгромить сам «Атлетико» (4:1).

Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в шесть поединков — все эти игры прошли в рамках национального первенства.

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Не сыграют: Рубен Гарсия, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Кике Барха — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах (все — в рамках Примеры) «Осасуна» ни разу не проиграла при двух победах и одной ничьей.

Такие результаты говорят о том, что игроки клуба из Витории, хотя уже и не имеют серьезной мотивации, но в то же время не чувствуют давления.

Анте Будимир — самый результативный игрок клуба и пятый лучший бомбардир Примеры с 16-ю забитыми мячами.

«Вильярреал»

Турнирное положение: По итогам 37 матчей Ла Лиги «Вильярреал» занимает восьмое место с 52 баллами и разницей мячей 64-64.

Команда уже лишилась шансов попасть в еврокубки, ведь до соответствующей зоны (шестая строчка) четыре очка, поэтому достать «Бетис» уже не светит.

Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства сыграл вничью. На своем поле он в фееричной игре поделил очки с «Реалом» — 4:4.

Этот результат прервал победную мини-серию левантийцев в два поединка, которые пришлись на испанское первенство.

Не сыграют: травмированы — Альберто Морено, Педраса, Алекс Форес, Фойт, Денис Суарес, Пино, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках в разных турнирах «Вильярреал» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Такие результаты все равно не позволили «Желтой субмарине» попасть в еврокубки — слишком уж много очков было потеряно перед этим.

Александер Серлот — не только самый результативный игрок команды, но и лучший бомбардир Ла Лиги с 23 голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Осасуны» было забито меньше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Осасуны» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Вильярреала» было забито больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.75, победа «Осасуны» — в 2.90.

ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.40 и 1.58.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей гости выиграли. Такой же сценарий был реализован в их трех из пяти последних выездных поединков.

При этом в шести из 10 последних матчей хозяева потерпели поражение.

Ставка: «Вильярреал» выиграет за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забьют больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей гостей.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35