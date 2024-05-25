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    «Осасуна» — «Вильярреал». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Примера, 25 мая 2024 года

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    Александер Серлот
    25 мая в 38-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Вильярреал». Начало игры — в 15:00 мск. «Осасуна» — «Вильярреал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 25 Мая 2024 года

    Осасуна

  • Памплона
    •  Осасуна 15:00 Вильярреал

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •

    «Осасуна»

    Турнирное положение: «Осасуна» перед последним туром уже ни за что не борется. Она пребывает на 11-й позиции в таблице.

    Команда на 11 очков опережает зону вылета и на восемь баллов отстает от зоны еврокубков, поэтому уже давно лишена серьезной турнирной мотивации.

    Осасуна — Вильярреал: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в прошлом туре баски одержали победу. На чужом поле они смогли разгромить сам «Атлетико» (4:1).

    Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в шесть поединков — все эти игры прошли в рамках национального первенства.

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    Не сыграют: Рубен Гарсия, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Кике Барха — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах (все — в рамках Примеры) «Осасуна» ни разу не проиграла при двух победах и одной ничьей.

    Такие результаты говорят о том, что игроки клуба из Витории, хотя уже и не имеют серьезной мотивации, но в то же время не чувствуют давления.

    Анте Будимир — самый результативный игрок клуба и пятый лучший бомбардир Примеры с 16-ю забитыми мячами.

    «Вильярреал»

    Турнирное положение: По итогам 37 матчей Ла Лиги «Вильярреал» занимает восьмое место с 52 баллами и разницей мячей 64-64.

    Команда уже лишилась шансов попасть в еврокубки, ведь до соответствующей зоны (шестая строчка) четыре очка, поэтому достать «Бетис» уже не светит.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства сыграл вничью. На своем поле он в фееричной игре поделил очки с «Реалом» — 4:4.

    Этот результат прервал победную мини-серию левантийцев в два поединка, которые пришлись на испанское первенство.

    Не сыграют: травмированы — Альберто Морено, Педраса, Алекс Форес, Фойт, Денис Суарес, Пино, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках в разных турнирах «Вильярреал» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

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    Такие результаты все равно не позволили «Желтой субмарине» попасть в еврокубки — слишком уж много очков было потеряно перед этим.

    Александер Серлот — не только самый результативный игрок команды, но и лучший бомбардир Ла Лиги с 23 голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Осасуны» было забито меньше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Осасуны» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Вильярреала» было забито больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.75, победа «Осасуны» — в 2.90.

    ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.40 и 1.58.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей гости выиграли. Такой же сценарий был реализован в их трех из пяти последних выездных поединков.

    При этом в шести из 10 последних матчей хозяева потерпели поражение.

    Ставка: «Вильярреал» выиграет за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забьют больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей гостей.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35

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    «Осасуна» — «Вильярреал». 25 мая в 38-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Вильярреал». Начало игры — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Осасуна» — «Вильярреал» с коэффициентом 2.25.
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