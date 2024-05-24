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    Ответный матч порадует голами

    «Крисиума» — «Байя». Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, Кубок Бразилии, 24 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Крисиума» — «Байя»
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    «Байя»
    В ответном поединке 1/16 финала Кубка Бразилии «Крисиума» на своем поле сыграет против ФК «Байя». Матч состоится 24 мая и начнется в 01:00 по мск. «Крисиума» — «Байя»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Крисиума»

    Кубковый путь: Клуб из города Крисиума, штат Санта-Катарина в текущем кубковом соревнование преодолел до этой стадии два этапа, выигрывая каждый раз по пенальти.

    Первый же поединок с предстоящим противником «Крисиума» проиграла на выезде со счетом 0:1, пропустив единственный гол в начале второго тайма.

    Последние матчи: И тот поединок стал последним проведенным для «желто-черных». Перед этим они имели 6-матчевую беспроигрышную серию, в которой поровну поделили мировые исходы и победные результаты.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Крисиума» уступила лишь в одном поединке из семи последних, а также в этот период добилась трех викторий и столько жен встреч свела вничью. И также стоит обратить внимание на то, что команда только в одном из 12 минувших поединках уходила с поля без забитого мяча.

    «Байя»

    Кубковый путь: Клуб из города Салвадор также стартовал в этом Кубке с 1/64 финала, где добыл крупную победу, а в 1/32 финала выиграл только по пенальти.

    В первом же поединке с предстоящим противником, как упоминалось выше, «Байя» добыла минимальную домашнюю викторию со счетом 1:0.

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    • Последние матчи: Накануне данной встречи «трехцветные» на своем поле нанесли поражение со счетом 1:0 «Брагантино» в рамках Серии А, где они идут сейчас среди лидеров. И данная виктория стала для них четвертой подряд.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды:«Байя» к этой игре подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией. В данный удачный для себя период коллектив расписал одну мировую и отпраздновал пять викторий. И в половине случаев этого периода коллектив не пропускал. А забивная серия команды состоит из десяти поединков кряду.

    Статистика для ставок

    • У «Крисиумы» 5-матчевая домашняя беспроигрышная серия, в которой было три виктории

    • «Байя» в гостях выиграла лишь один матч из пяти предыдущих и трижды проиграла

    • «Байя» выиграла у «Крисиумы» в трех из четырех последних очных встреч при одной ничьей

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Байи» — 2.44, победа «Крисиумы» — 2.91, ничья — 3.22.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.19 и 1.65 соответственно.

    Прогноз: В ответном поединке ждем, что отличится смогут обе стороны, так как результат первой игры вряд ли позволит команда только отсиживаться в обороне.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.93.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на то, что забитые мячи будут проведены в каждом из таймов, ведь данные команды демонстрируют неплохую результативность в этом сезоне.

    Ставка: голы в обоих таймах 1.99.

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    «Крисиума» — «Байя». В ответном поединке 1/16 финала Кубка Бразилии «Крисиума» на своем поле сыграет против ФК «Байя». Матч состоится 24 мая и начнется в 01:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Крисиума» — «Байя» с коэффициентом 1.93.
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