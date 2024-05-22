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    «Шпоры» одолеют «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» — «Тоттенхэм». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 22 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»
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    Сон Хын Мин
    22 мая в товарищеском матче по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 12:45 мск. «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 23 Мая 2024 года

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •  Тоттенхэм 00:45 Ньюкасл

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
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    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «Сороки» провели неудачный сезон. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом отставание от зоны еврокубков составило всего 3 очка. При этом атака команды блистала: 85 мячей в 38 поединках чемпионата.

    Тоттенхэм — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла викторию. «Ньюкасл» уверенно расправился с «Брентфордом» (4:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ньюкасл» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Вот только ряд потерь очков на ровном месте не дали достичь цели. Да и стабильностью «сороки» не баловали.

    Не сыграют: Льюис Майли, Свен Ботман, Джамаль Ласкеллес, Валентино Ливраменто, Джо Уиллок — травмированы.

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    Состояние команды: «Сороки» имеют явные проблемы в обороне. Зато в атаке команда преуспевает.

    Матчи против «шпор» для команды традиционно складываются весьма удачно. Из 5 последних очных поединков «Ньюкасл» выиграл 3 раза при 2 поражениях.

    Наверняка хозяева будут активно атаковать. Да и в матче АПЛ месячной давности «сороки» разгромили лондонцев (4:0).

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Шпоры» провели не самый слабый свой сезон. Команда заняла итоговое 5 место в АПЛ.

    Причем «Тоттенхэм» лишь на 2 очка отстал от зоны Лиги чемпионов. Вот только пропустила команда многовато: 61 мяч в 38 матчах.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда выиграла. «Тоттенхэм» не оставил шансов «клинкам» (3:0).

    В пяти последних матчах «Тоттенхэм» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 9 пропущенных.

    При этом команда имеет огромные кадровые проблемы. Да и результаты «шпор» стабильными никак не назовешь.

    Не сыграют: Тимо Вернер, Ив Биссума, Бен Дэвис, Ришарлисон, Манор Соломон, Дестини Удогие — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Тоттенхэм» выглядит не столь уверенно. Да и амбиции выйти в Лигу чемпионов остались нереализованными.

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    В двух последних выездных матчах с «сороками» лондонцы уступили. Причем «шпоры» пропустили в них 10 мячей.

    Плюс «Тоттенхэм» вряд ли сыграет в оптимальном составе. Лидеры разъехались в отпуск, и свой шанс получат резервисты.

    Более того, «шпорам» все никак не удается стабилизировать свои результаты. Да и оборона частенько ошибается.

    Статистика для ставок

    • «Ньюкасл» обыграл «шпор» в 2 последних домашних поединках

    • Обе команды завершили чемпионат победами

    • Последний очный поединок принес победу «сорокам» (4:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 2.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.32 и 3.50.

    Прогноз: «Шпоры» выглядят сильнее соперника, и наверняка будут максимально активны в атаке.

    «Тоттенхэм» мотивирован поквитаться с «сороками» за последнее разгромное поражение.

    Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют 4 и более мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.97

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    «Ньюкасл» — «Тоттенхэм». 22 мая в товарищеском матче по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 12:45 мск. / Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.45.
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