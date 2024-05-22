Тоттенхэм
Ньюкасл
«Ньюкасл»
Турнирное положение: «Сороки» провели неудачный сезон. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом отставание от зоны еврокубков составило всего 3 очка. При этом атака команды блистала: 85 мячей в 38 поединках чемпионата.
Тоттенхэм — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла викторию. «Ньюкасл» уверенно расправился с «Брентфордом» (4:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ньюкасл» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Вот только ряд потерь очков на ровном месте не дали достичь цели. Да и стабильностью «сороки» не баловали.
Не сыграют: Льюис Майли, Свен Ботман, Джамаль Ласкеллес, Валентино Ливраменто, Джо Уиллок — травмированы.
Состояние команды: «Сороки» имеют явные проблемы в обороне. Зато в атаке команда преуспевает.
Матчи против «шпор» для команды традиционно складываются весьма удачно. Из 5 последних очных поединков «Ньюкасл» выиграл 3 раза при 2 поражениях.
Наверняка хозяева будут активно атаковать. Да и в матче АПЛ месячной давности «сороки» разгромили лондонцев (4:0).
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Шпоры» провели не самый слабый свой сезон. Команда заняла итоговое 5 место в АПЛ.
Причем «Тоттенхэм» лишь на 2 очка отстал от зоны Лиги чемпионов. Вот только пропустила команда многовато: 61 мяч в 38 матчах.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда выиграла. «Тоттенхэм» не оставил шансов «клинкам» (3:0).
В пяти последних матчах «Тоттенхэм» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 9 пропущенных.
При этом команда имеет огромные кадровые проблемы. Да и результаты «шпор» стабильными никак не назовешь.
Не сыграют: Тимо Вернер, Ив Биссума, Бен Дэвис, Ришарлисон, Манор Соломон, Дестини Удогие — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Тоттенхэм» выглядит не столь уверенно. Да и амбиции выйти в Лигу чемпионов остались нереализованными.
В двух последних выездных матчах с «сороками» лондонцы уступили. Причем «шпоры» пропустили в них 10 мячей.
Плюс «Тоттенхэм» вряд ли сыграет в оптимальном составе. Лидеры разъехались в отпуск, и свой шанс получат резервисты.
Более того, «шпорам» все никак не удается стабилизировать свои результаты. Да и оборона частенько ошибается.
Статистика для ставок
- «Ньюкасл» обыграл «шпор» в 2 последних домашних поединках
- Обе команды завершили чемпионат победами
- Последний очный поединок принес победу «сорокам» (4:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 2.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.32 и 3.50.
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Прогноз: «Шпоры» выглядят сильнее соперника, и наверняка будут максимально активны в атаке.
«Тоттенхэм» мотивирован поквитаться с «сороками» за последнее разгромное поражение.
Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют 4 и более мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 2.97