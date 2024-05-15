«Райо Вальекано» на своем поле примет «Гранада» в 36-м туре испанской Примеры. Встреча пройдет 15 мая и начнется в 20:30 по мск. «Райо Вальекано» — «Гранада»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: Команда из Мадрида за три тура до финиша в таблице идет на 16 позиции с 35 очками, опережая на шесть баллов зону вылета.

«Райо Вальекано» за всю дистанцию отпраздновал всего семь викторий, 14 встреч свел вничью и столько же раз проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 27:43.

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Последние матчи: «Великаны» несколько дней тому назад смогли устоять в гостях против «Валенсии», расписав с ней мировую со счетом 0:0. До этого они проиграли две предыдущие игры, крупно уступив на выезде «Вильярреалу» 0:3, а также потерпев домашнее фиаско от главного аутсайдера лиги «Альмерии» 0:1.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Райо Вальекано» смог набрать всего лишь одно очко в трех предыдущих встречах чемпионата и не смог забить в них ни одного гола. Перед этим же «великаны» имели 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой добились двух викторий и дважды сыграли вничью, пропустив за все это время лишь один гол.

«Гранада»

Турнирное положение: Коллектив из Андалусии уже точно следующий сезон проведет в Сегунде. Сейчас он с 21 баллом идет предпоследним и уже точно выше не поднимется.

«Гранада» смогла выиграть только четыре игры из 35 проведенных, девять раз сыграла вничью и аж 22 раза уходила с поля поверженной, разница мячей составляет 36:68.

Последние матчи: «Насриды» крупно проиграли в своих двух последних поединках, поочередно уступив на выезде «Севильи» 0:3 и на своем поле мадридскому «Реалу» со счетом 0:4.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Гранада» проиграла свои две предыдущие встречи и не смогла в них забить, пропустив аж семь голов. Перед этим же «красно-белые» имели 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой дважды дома победили и расписали одну гостевую ничью. причем за все это время они получили лишь одну пробоину.

Статистика для ставок

«Райо Вальекано» дома проиграл лишь раз за минувшие шесть встреч при двух выигрышах и трех ничьих

«Гранада» в гостях в этом чемпионате не побеждала, проиграв 14 игр из 17 проведенных

«Райо Вальекано» выиграл у «Гранады» в четырех предыдущих домашних поединках

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «"Райо Вальекано"" — 1.74, победа 'Гранады' — 5.45, ничья — 3.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.15 и 1.78 соответственно.

Прогноз: В этом противостоянии ставим на викторию 'Райо', который отчаянно борется за выживание, да и против предстоящего противника дома выступает отлично.

Рекомендуемая ставка: победа 'Райо Вальекано' за 1.74.

Прогноз: И учитывая невысокую результативность данных команда, то ставим еще здесь на такой исход ТМ 2,5 + обе забьют: нет.

Ставка: ТМ 2,5 + обе забьют: нет за 2.15.