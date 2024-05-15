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    «Пчелы» одолеют обреченного аутсайдера

    «Райо Вальекано» — «Гранада». Ставка (к. 1.74) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 15 мая 2024 года

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    «Райо Вальекано»
    «Райо Вальекано» на своем поле примет «Гранада» в 36-м туре испанской Примеры. Встреча пройдет 15 мая и начнется в 20:30 по мск. «Райо Вальекано» — «Гранада»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 15 Мая 2024 года

    Райо Вальекано

  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 20:30 Гранада

    Гранада

  • Гранада
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    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: Команда из Мадрида за три тура до финиша в таблице идет на 16 позиции с 35 очками, опережая на шесть баллов зону вылета.

    «Райо Вальекано» за всю дистанцию отпраздновал всего семь викторий, 14 встреч свел вничью и столько же раз проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 27:43.

    Райо Вальекано — Гранада: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Великаны» несколько дней тому назад смогли устоять в гостях против «Валенсии», расписав с ней мировую со счетом 0:0. До этого они проиграли две предыдущие игры, крупно уступив на выезде «Вильярреалу» 0:3, а также потерпев домашнее фиаско от главного аутсайдера лиги «Альмерии» 0:1.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Райо Вальекано» смог набрать всего лишь одно очко в трех предыдущих встречах чемпионата и не смог забить в них ни одного гола. Перед этим же «великаны» имели 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой добились двух викторий и дважды сыграли вничью, пропустив за все это время лишь один гол.

    «Гранада»

    Турнирное положение: Коллектив из Андалусии уже точно следующий сезон проведет в Сегунде. Сейчас он с 21 баллом идет предпоследним и уже точно выше не поднимется.

    «Гранада» смогла выиграть только четыре игры из 35 проведенных, девять раз сыграла вничью и аж 22 раза уходила с поля поверженной, разница мячей составляет 36:68.

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    • Последние матчи: «Насриды» крупно проиграли в своих двух последних поединках, поочередно уступив на выезде «Севильи» 0:3 и на своем поле мадридскому «Реалу» со счетом 0:4.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Гранада» проиграла свои две предыдущие встречи и не смогла в них забить, пропустив аж семь голов. Перед этим же «красно-белые» имели 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой дважды дома победили и расписали одну гостевую ничью. причем за все это время они получили лишь одну пробоину.

    Статистика для ставок

    • «Райо Вальекано» дома проиграл лишь раз за минувшие шесть встреч при двух выигрышах и трех ничьих

    • «Гранада» в гостях в этом чемпионате не побеждала, проиграв 14 игр из 17 проведенных

    • «Райо Вальекано» выиграл у «Гранады» в четырех предыдущих домашних поединках

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «"Райо Вальекано"" — 1.74, победа 'Гранады' — 5.45, ничья — 3.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.15 и 1.78 соответственно.

    Прогноз: В этом противостоянии ставим на викторию 'Райо', который отчаянно борется за выживание, да и против предстоящего противника дома выступает отлично.

    Рекомендуемая ставка: победа 'Райо Вальекано' за 1.74.

    Прогноз: И учитывая невысокую результативность данных команда, то ставим еще здесь на такой исход ТМ 2,5 + обе забьют: нет.

    Ставка: ТМ 2,5 + обе забьют: нет за 2.15.

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    «Райо Вальекано» — «Гранада». «Райо Вальекано» на своем поле примет «Гранада» в 36-м туре испанской Примеры. Встреча пройдет 15 мая и начнется в 20:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Гранада» с коэффициентом 1.74.
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