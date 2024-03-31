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    «Интер Майами» быстро возьмет свое

    «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити». Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, МЛС, 31 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити»
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    Лионель Месси
    В рамках чемпионата США 31 марта пройдет матч «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити». Начало — 02:30 (мск). «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. США. MLS 31 Марта 2024 года

    «Интер Майами»

    Турнирное положение: «Интер Майами» в нынешнем сезоне стартовал относительно успешно. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы Восточной конференции.

    При этом «Интер Майами» в 6 матчах набрал 10 очков. В этих поединках игроки команды отличились 13 точными выстрелами.

    Интер Майами — Нью-Йорк Сити: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда проиграла. «Интер Майами» обидным образом уступил «Нью-Йорк Ред Буллз» (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер Майами» добыл всего 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    До последней коллизии команда Лионеля Месси выиграла в 2 матчах кряду. Так что звездному клуб нужно срочно возвращаться на победный путь.

    Не сыграют: Лионель Месси — травмирован.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда не особо впечатлила. Да и высокая результативность явно не является ее союзником.

    Против «Нью-Йорк Сити» команда традиционно играет неудачно. Из 5 последних поединков «Интер Майами» выиграл всего 1 раз при 3 поражениях.

    Наверняка «Интер Майами» постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и Луис Суарес способен решить исход поединка!

    «Нью-Йорк Сити»

    Турнирное положение: Старт этой команде явно не удался. На текущий момент она пребывает на 14 месте в таблице Восточной конференции МЛС.

    Причем «Нью-Йорк Сити» выиграл всего в 1 матче из 5. Да и забила команда 3 мяча при 7 пропущенных в собственные ворота.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова проиграла. «Нью-Йорк Сити» с минимальным счетом уступил «Цинциннати».

    Причем до того команда сумела обыграть «Торонто» (2:1). А вот с «Портленд Тимберс» она не справилась (1:2).

    Вообще, «Нью-Йорк Сити» бледновато выглядит в плане реализации. Да и вообще, с креативом у команды складывается не ахти.

    Не сыграют: Таллес Магно — травмирован.

    Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Нью-Йорк Сити» вряд ли способен претендовать на высокие места. Да и результаты команды явно не дают шансов на подъем повыше.

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    Причем команда уже полтора года не проигрывает «Интеру Майами». А вот последняя очная встреча принесла паритет (1:1).

    При этом «Нью-Йорк Сити» выглядит явно слабее соперника. Да и проблем в игре команды вагон и маленькая тележка.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот соперника. «Нью-Йорк Сити» явно будет стремиться разжиться очками.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк Сити» выиграл лишь в 1 матче чемпионата из 5

    • «Интер Майами» в среднем забивает 2 гола за матч

    • последняя очная встреча соперников завершилась ничьей (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 3.94.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.71 и 2.15.

    Прогноз: Даже без Месси хозяева наверняка постараются преуспеть в плане реализации.

    «Нью-Йорк Сити» имеет проблемы в атаке, да и по игре гости выглядят куда слабее соперника.

    Ставка: Победа «Интера Майами» в 1 тайме за 2.36.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче один из соперников не сможет отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.18

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    Ставка и прогноз на матч «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити» с коэффициентом 2.36. Дата матча: 31.03.2024. Прогнозы на футбол. «Интер Майами» быстро возьмет свое
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