В рамках чемпионата США 31 марта пройдет матч «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити». Начало — 02:30 (мск). «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Интер Майами» в нынешнем сезоне стартовал относительно успешно. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы Восточной конференции.

При этом «Интер Майами» в 6 матчах набрал 10 очков. В этих поединках игроки команды отличились 13 точными выстрелами.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда проиграла. «Интер Майами» обидным образом уступил «Нью-Йорк Ред Буллз» (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер Майами» добыл всего 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 11.

До последней коллизии команда Лионеля Месси выиграла в 2 матчах кряду. Так что звездному клуб нужно срочно возвращаться на победный путь.

Не сыграют: Лионель Месси — травмирован.

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Состояние команды: в последних матчах команда не особо впечатлила. Да и высокая результативность явно не является ее союзником.

Против «Нью-Йорк Сити» команда традиционно играет неудачно. Из 5 последних поединков «Интер Майами» выиграл всего 1 раз при 3 поражениях.

Наверняка «Интер Майами» постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и Луис Суарес способен решить исход поединка!

«Нью-Йорк Сити»

Турнирное положение: Старт этой команде явно не удался. На текущий момент она пребывает на 14 месте в таблице Восточной конференции МЛС.

Причем «Нью-Йорк Сити» выиграл всего в 1 матче из 5. Да и забила команда 3 мяча при 7 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова проиграла. «Нью-Йорк Сити» с минимальным счетом уступил «Цинциннати».

Причем до того команда сумела обыграть «Торонто» (2:1). А вот с «Портленд Тимберс» она не справилась (1:2).

Вообще, «Нью-Йорк Сити» бледновато выглядит в плане реализации. Да и вообще, с креативом у команды складывается не ахти.

Не сыграют: Таллес Магно — травмирован.

Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Нью-Йорк Сити» вряд ли способен претендовать на высокие места. Да и результаты команды явно не дают шансов на подъем повыше.

Причем команда уже полтора года не проигрывает «Интеру Майами». А вот последняя очная встреча принесла паритет (1:1).

При этом «Нью-Йорк Сити» выглядит явно слабее соперника. Да и проблем в игре команды вагон и маленькая тележка.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот соперника. «Нью-Йорк Сити» явно будет стремиться разжиться очками.

Статистика для ставок

«Нью-Йорк Сити» выиграл лишь в 1 матче чемпионата из 5

«Интер Майами» в среднем забивает 2 гола за матч

последняя очная встреча соперников завершилась ничьей (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 3.94.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.71 и 2.15.

Прогноз: Даже без Месси хозяева наверняка постараются преуспеть в плане реализации.

«Нью-Йорк Сити» имеет проблемы в атаке, да и по игре гости выглядят куда слабее соперника.

Ставка: Победа «Интера Майами» в 1 тайме за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче один из соперников не сможет отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.18