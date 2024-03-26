В рамках международного товарищеского поединка 26 марта пройдет матч Новая Зеландия — Тунис. Начало — 23:00 (мск). Новая Зеландия — Тунис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Новая Зеландия

Турнирное положение: Новозеландцы в своей зоне не знают себе равных. Команда буквально сносит всех подряд!

При этом Новая Зеландия активно проводит контрольные поединки. Вот только в последних пяти она не смогла ни разу победить.

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Последние матчи: Предыдущий поединок команда провела неудачно. Новозеландцы минимально уступили Египту.

До того команда расписала мировую с Ирландией (1:1). Да и грекам Новая Зеландия уступила по всем статьям (0:2).

В 5 последних матчах команда трижды уступила. В них Новая Зеландия забила всего 2 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: в последних матчах команда выглядела не столь выгодно. При этом Новая Зеландия имеет проблемы в плане реализации.

Последняя виктория была добыта в матче с Катаром (1:0). А вот тунисцам Новая Зеландия явно способна дать серьезный бой!

И уж совсем очевидно, что Новая Зеландия постарается сыграть как можно надежнее в обороне. Впрочем, свои шансы у ворот соперника команда создаст.

Тунис

Турнирное положение: Тунисцы провалили последний Кубок африканских наций. Команда умудрилась даже не выйти из группы.

Более того, Тунис набрал всего 2 очка в 3 матчах. Да и забила команда на турнире всего лишь один мяч.

Последние матчи: в своем последнем матче команда уступила. В серии пенальти тунисцы уступили Хорватии в спарринге.

До того команда подписала безвольную мировую с ЮАР (0:0). Да и с малийцами Тунис сыграл лишь вничью (1:1).

В 5 своих последних поединках Тунис добыл лишь одну викторию. В них игроки команды забили 3 мяча при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: ныне тунисцы находятся в кризисе. Команда еще не полностью отошла от последнего провала на Кубке африканских наций.

Последняя виктория была добыта в матче с Кабо-Верде (2:0). А вот в двух своих последних поединках Тунис не забивал.

Впрочем, тунисцы нередко проигрывают абсолютно скромным оппонентам. Например, сборной Намибии команда уступила минимально.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать первым номером. Тунис постарается, в кои-то веки, преуспеть в плане реализации.

Статистика для ставок

Новая Зеландия не выигрывала в 5 своих последних матчах

Тунис не забивал в двух своих последних поединках

Тунис не побеждал в 4 матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Тунис — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.72.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.14 и 1.71.

Прогноз: Обе команды нынче не блещут, но наверняка будут активны в атаке.

Тунис явно сильнее соперника, к тому же мотивирован частично реабилитироваться за свои последние неудачи.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники огорчат друг друга.

Ставка: Обе забьют за 2.03