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    «Сан-Хосе Эрткуэйкс» добудет первые очки в сезоне

    «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Сиэтл Саундерс». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, регулярный чемпионат МЛС, 24 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Сиэтл Саундерс»
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    «Сан-Хосе Эрткуэйкс»
    В очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Сан-Хосе Эрткуэйкс» дома сыграет против «Сиэтл Саундерс». Встреча пройдет 24 марта и начнется в 05:30 по мск. «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Сиэтл Саундерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. США. MLS 24 Марта 2024 года

    «Сан-Хосе Эрткуэйкс»

    Турнирное положение: По итогам четырех проведенных матчей в новом розыгрыше регулярки МЛС «Сан-Хосе Эрткуэйкс» находится на последнем месте на Западе, не имея в активе очков.

    Калифорнийцы проиграли во всех поединках нового сезона, забив всего три гола, а пропустив в свои ворота аж девять мячей.

    Последние матчи: В прошлом туре «темно-синие» на выезде потерпели фиаско от «Спортинг Канзас-Сити» со счетом 1:2, а игровым днем ранее они уступили в домашнем поединке «Ванкуверу» 0:2.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: Как было сказано выше, «Сан-Хосе Эрткуэйкс» проиграл во всех четырех проведенных матчах нового сезона. Однако в трех случаях он смог распечатать ворота соперников, а также в трех встречах он пропускал по два мяча.

    «Сиэтл Саундерс»

    Турнирное положение: На текущий момент в таблице Западной конференции «Сиэтл Саундерс» находится на строку выше предстоящего противника, имея в зачете два очка.

    Коллектив в текущем чемпионате провел три игры, в которых дважды сыграл вничью и раз уступил. Разница мячей составляет 2:3.

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    • Последние матчи: Накануне данной встречи «жители залива» на своем поле поделил очки с «Колорадо Рэпидс» 1:1, упустив викторию в самом конце игры. Перед этим они также дома расписали мировую с «Остином» 0:0.

    Не сыграют: Лазарет команды переполнен и среди травмированных есть несколько игроков основы.

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    Состояние команды: «Сиэтл Саундерс» стартовал в новом сезоне с минимального фиаско от ФК «Лос-Анджелес» в гостях 1:2. И после этого последующие две игры команда свела вничью, забив за это время лишь гол. Отметим, что перед стартом регулярки коллектив уступил в трех подряд товарищеских матчах.

    Статистика для ставок

    • У «Сан-Хосе Эрткуэйкс» дома только одна виктория за семь предыдущих встреч при трех фиаско

    • «Сиэтл Саундерс» четыре из пяти последних игр чемпионата завершил низовыми исходами

    • «Сан-Хосе Эрткуэйкс» выиграл у «Сиэтл Саундерс» в трех из пяти минувших противостояний при двух мировых

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — 2.64, победа «Сиэтл Саундерс» — 2.72, ничья — 3.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.06 и 1.78 соответственно.

    Прогноз: В данном противостоянии ставим с 0 форой на «Сан-Хосе Эрткуэйкс». И вот почему. Во-первых, калифорнийцы неплохо играют против предстоящего противника, а во-вторых у гостей будут отсутствовать ряд ведущих футболистов.

    Рекомендуемая ставка: победа «Сан-Хосе Эрткуэйкс» с форой 0 за 1.88.

    Прогноз: И также здесь еще поставим на то, что «Сан-Хосе Эрткуэйкс» проведет больше 1,5 гола, ведь в четырех из пяти последних противостояний этих клубов «темно-синие» забивали в ворота соперника два и более мячей.

    Ставка: ИТ «Сан-Хосе Эрткуэйкс» больше 1,5 гола за 2.57.

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    Ставка и прогноз на матч «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Сиэтл Саундерс» с коэффициентом 1.88. Дата матча: 24.03.2024. Прогнозы на футбол. «Сан-Хосе Эрткуэйкс» добудет первые очки в сезоне
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