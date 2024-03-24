В очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Сан-Хосе Эрткуэйкс» дома сыграет против «Сиэтл Саундерс». Встреча пройдет 24 марта и начнется в 05:30 по мск. «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Сиэтл Саундерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сан-Хосе Эрткуэйкс»

Турнирное положение: По итогам четырех проведенных матчей в новом розыгрыше регулярки МЛС «Сан-Хосе Эрткуэйкс» находится на последнем месте на Западе, не имея в активе очков.

Калифорнийцы проиграли во всех поединках нового сезона, забив всего три гола, а пропустив в свои ворота аж девять мячей.

Последние матчи: В прошлом туре «темно-синие» на выезде потерпели фиаско от «Спортинг Канзас-Сити» со счетом 1:2, а игровым днем ранее они уступили в домашнем поединке «Ванкуверу» 0:2.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Как было сказано выше, «Сан-Хосе Эрткуэйкс» проиграл во всех четырех проведенных матчах нового сезона. Однако в трех случаях он смог распечатать ворота соперников, а также в трех встречах он пропускал по два мяча.

«Сиэтл Саундерс»

Турнирное положение: На текущий момент в таблице Западной конференции «Сиэтл Саундерс» находится на строку выше предстоящего противника, имея в зачете два очка.

Коллектив в текущем чемпионате провел три игры, в которых дважды сыграл вничью и раз уступил. Разница мячей составляет 2:3.

Последние матчи: Накануне данной встречи «жители залива» на своем поле поделил очки с «Колорадо Рэпидс» 1:1, упустив викторию в самом конце игры. Перед этим они также дома расписали мировую с «Остином» 0:0.

Не сыграют: Лазарет команды переполнен и среди травмированных есть несколько игроков основы.

Состояние команды: «Сиэтл Саундерс» стартовал в новом сезоне с минимального фиаско от ФК «Лос-Анджелес» в гостях 1:2. И после этого последующие две игры команда свела вничью, забив за это время лишь гол. Отметим, что перед стартом регулярки коллектив уступил в трех подряд товарищеских матчах.

Статистика для ставок

У «Сан-Хосе Эрткуэйкс» дома только одна виктория за семь предыдущих встреч при трех фиаско

«Сиэтл Саундерс» четыре из пяти последних игр чемпионата завершил низовыми исходами

«Сан-Хосе Эрткуэйкс» выиграл у «Сиэтл Саундерс» в трех из пяти минувших противостояний при двух мировых

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — 2.64, победа «Сиэтл Саундерс» — 2.72, ничья — 3.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.06 и 1.78 соответственно.

Прогноз: В данном противостоянии ставим с 0 форой на «Сан-Хосе Эрткуэйкс». И вот почему. Во-первых, калифорнийцы неплохо играют против предстоящего противника, а во-вторых у гостей будут отсутствовать ряд ведущих футболистов.

Рекомендуемая ставка: победа «Сан-Хосе Эрткуэйкс» с форой 0 за 1.88.

Прогноз: И также здесь еще поставим на то, что «Сан-Хосе Эрткуэйкс» проведет больше 1,5 гола, ведь в четырех из пяти последних противостояний этих клубов «темно-синие» забивали в ворота соперника два и более мячей.

Ставка: ИТ «Сан-Хосе Эрткуэйкс» больше 1,5 гола за 2.57.