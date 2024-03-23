«Тюмень»
Турнирное положение: команда из одноименного города в этом сезоне может побороться даже за повышение в Премьер-лигу.
В настоящий момент коллектив из Тюмени имеет в своем активе 36 очков после 23 туров и занимает шестое место в турнирной таблице.
Тюменцы смогли 28 раз поразить ворота соперника и 21 раз пропустили в свои.
Последние матчи: после возобновления чемпионата тюменская команда успела провести три игры, однако сыграла их крайне неудачно.
Сначала «Тюмень» проиграла подмосковным «Химкам» (0:3), затем сыграла вничью с московским «Торпедо» (0:0), а после этого уступила владикавказской «Алании» (0:1).
Не сыграют: в команде нет травмированных и дисквалифицированных футболистов.
Состояние команды: подопечные Игоря Меньщикова на четыре пункта отстают от четвертого «Арсенала», который идет в зоне переходных матчей, поэтому вполне могут претендовать на повышение в классе.
Зимой в «Тюмень» пришли Исламжан Насыров, Кирилл Никишин, Андрей Марьянов и Илья Москаленчик.
А вот покинули команду Андрей Чуканов, Вадим Милютин и Алексей Губочкин.
«СКА-Хабаровск»
Турнирное положение: команда из Хабаровска является середняком текущего сезона ФНХ.
В настоящий момент хабаровский коллектив имеет в своем активе 28 очков и занимает одиннадцатое место в турнирной таблице.
За 23 тура хабаровчане смогли 22 раза поразить ворота соперника и 26 раз пропустили в свои.
Последние матчи: «красно-синие» провели уже четыре матча после возобновления чемпионата.
В чемпионате «армейцы» сначала сыграли вничью с астраханским «Волгарем» (1:1), затем уступили новороссийскому «Черноморцу» (0:3) и переиграли московское «Торпедо» (2:0).
Также «СКА-Хабаровск» переиграл по пенальти «Сочи» в Кубке России и теперь сыграет с московским «Динамо».
Не сыграют: в лазарете команды находится Максим Кутовой.
Состояние команды: подопечные Романа Шаронова вряд ли за что-то смогут побороться в этом сезоне, поскольку намного отстали от топ-4, но всего на 4 пункта опережают зону вылета.
Они продолжают борьбу в Кубке России, однако вряд ли на что-то смогут рассчитывать.
Во время зимнего трансферного окна хабаровчане пополнились Игорь Коноваловым, а вот покинули коллектив Кирилл Каюмов, Марко Чавара, Игорь Турсунов и Рустам Сосранов.
Статистика для ставок
- Сейчас у «Тюмени» серия из 5 матчей без побед
- «СКА-Хабаровск» выиграл только 1 из последних 7 матчей ФНЛ
- «СКА-Хабаровск» не проигрывает «Тюмени» на протяжении 4 очных матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тюмень» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.18, а победа «СКА-Хабаровска» — в 3.18.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются с одинаковым коэффициентом 1.90.
- 1.80Испания — Колумбия: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
- 2.98Насьональ Монтевидео U21 — Россия U21: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- 2.35Нидерланды — Шотландия: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: сейчас обе команды находятся не в лучших кондициях, поэтому в этой игре все может быть. Наиболее вероятным видится ничейный исход данного противостояния.
Ставка: ничья за 3.18.
Прогноз: в последнее время команды играют не совсем результативно, поэтому вряд ли смогут пробить тотал и забить 3 мяча на двоих.
Ставка: тотал меньше за 1.90.