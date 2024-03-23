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    Много голов ждать не стоит

    «Тюмень» — «СКА-Хабаровск». Ставка (к. 3.18) и прогноз на футбол, Первая лига, 23 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тюмень» — «СКА-Хабаровск»
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    «Тюмень»
    В рамках 24-го тура российской Первой лиги 23 марта пройдет матч «Тюмень» — «СКА-Хабаровск». Начало — 17:00 (мск). «Тюмень» — «СКА-Хабаровск»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 23 Марта 2024 года
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    •  Тюмень 17:00 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
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    «Тюмень»

    Турнирное положение: команда из одноименного города в этом сезоне может побороться даже за повышение в Премьер-лигу.

    В настоящий момент коллектив из Тюмени имеет в своем активе 36 очков после 23 туров и занимает шестое место в турнирной таблице.

    Тюменцы смогли 28 раз поразить ворота соперника и 21 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: после возобновления чемпионата тюменская команда успела провести три игры, однако сыграла их крайне неудачно.

    Прогнозы на ФНЛ

    Сначала «Тюмень» проиграла подмосковным «Химкам» (0:3), затем сыграла вничью с московским «Торпедо» (0:0), а после этого уступила владикавказской «Алании» (0:1).

    Не сыграют: в команде нет травмированных и дисквалифицированных футболистов.

    Состояние команды: подопечные Игоря Меньщикова на четыре пункта отстают от четвертого «Арсенала», который идет в зоне переходных матчей, поэтому вполне могут претендовать на повышение в классе.

    Зимой в «Тюмень» пришли Исламжан Насыров, Кирилл Никишин, Андрей Марьянов и Илья Москаленчик.

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    А вот покинули команду Андрей Чуканов, Вадим Милютин и Алексей Губочкин.

    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: команда из Хабаровска является середняком текущего сезона ФНХ.

    В настоящий момент хабаровский коллектив имеет в своем активе 28 очков и занимает одиннадцатое место в турнирной таблице.

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    • За 23 тура хабаровчане смогли 22 раза поразить ворота соперника и 26 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: «красно-синие» провели уже четыре матча после возобновления чемпионата.

    В чемпионате «армейцы» сначала сыграли вничью с астраханским «Волгарем» (1:1), затем уступили новороссийскому «Черноморцу» (0:3) и переиграли московское «Торпедо» (2:0).

    Также «СКА-Хабаровск» переиграл по пенальти «Сочи» в Кубке России и теперь сыграет с московским «Динамо».

    Не сыграют: в лазарете команды находится Максим Кутовой.

    Состояние команды: подопечные Романа Шаронова вряд ли за что-то смогут побороться в этом сезоне, поскольку намного отстали от топ-4, но всего на 4 пункта опережают зону вылета.

    Они продолжают борьбу в Кубке России, однако вряд ли на что-то смогут рассчитывать.

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    Во время зимнего трансферного окна хабаровчане пополнились Игорь Коноваловым, а вот покинули коллектив Кирилл Каюмов, Марко Чавара, Игорь Турсунов и Рустам Сосранов.

    Статистика для ставок

    • Сейчас у «Тюмени» серия из 5 матчей без побед

    • «СКА-Хабаровск» выиграл только 1 из последних 7 матчей ФНЛ

    • «СКА-Хабаровск» не проигрывает «Тюмени» на протяжении 4 очных матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тюмень» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.18, а победа «СКА-Хабаровска» — в 3.18.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются с одинаковым коэффициентом 1.90.

    Прогноз: сейчас обе команды находятся не в лучших кондициях, поэтому в этой игре все может быть. Наиболее вероятным видится ничейный исход данного противостояния.

    Ставка: ничья за 3.18.

    Прогноз: в последнее время команды играют не совсем результативно, поэтому вряд ли смогут пробить тотал и забить 3 мяча на двоих.

    Ставка: тотал меньше за 1.90.

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    Ставка и прогноз на матч «Тюмень» — «СКА-Хабаровск» с коэффициентом 3.18. Дата матча: 23.03.2024. Прогнозы на футбол. Много голов ждать не стоит
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