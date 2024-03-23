В рамках 24-го тура российской Первой лиги 23 марта пройдет матч «Тюмень» — «СКА-Хабаровск». Начало — 17:00 (мск). «Тюмень» — «СКА-Хабаровск»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Тюмень»

Турнирное положение: команда из одноименного города в этом сезоне может побороться даже за повышение в Премьер-лигу.

В настоящий момент коллектив из Тюмени имеет в своем активе 36 очков после 23 туров и занимает шестое место в турнирной таблице.

Тюменцы смогли 28 раз поразить ворота соперника и 21 раз пропустили в свои.

Последние матчи: после возобновления чемпионата тюменская команда успела провести три игры, однако сыграла их крайне неудачно.

Прогнозы на ФНЛ

Сначала «Тюмень» проиграла подмосковным «Химкам» (0:3), затем сыграла вничью с московским «Торпедо» (0:0), а после этого уступила владикавказской «Алании» (0:1).

Не сыграют: в команде нет травмированных и дисквалифицированных футболистов.

Состояние команды: подопечные Игоря Меньщикова на четыре пункта отстают от четвертого «Арсенала», который идет в зоне переходных матчей, поэтому вполне могут претендовать на повышение в классе.

Зимой в «Тюмень» пришли Исламжан Насыров, Кирилл Никишин, Андрей Марьянов и Илья Москаленчик.

А вот покинули команду Андрей Чуканов, Вадим Милютин и Алексей Губочкин.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: команда из Хабаровска является середняком текущего сезона ФНХ.

В настоящий момент хабаровский коллектив имеет в своем активе 28 очков и занимает одиннадцатое место в турнирной таблице.

За 23 тура хабаровчане смогли 22 раза поразить ворота соперника и 26 раз пропустили в свои.

Последние матчи: «красно-синие» провели уже четыре матча после возобновления чемпионата.

В чемпионате «армейцы» сначала сыграли вничью с астраханским «Волгарем» (1:1), затем уступили новороссийскому «Черноморцу» (0:3) и переиграли московское «Торпедо» (2:0).

Также «СКА-Хабаровск» переиграл по пенальти «Сочи» в Кубке России и теперь сыграет с московским «Динамо».

Не сыграют: в лазарете команды находится Максим Кутовой.

Состояние команды: подопечные Романа Шаронова вряд ли за что-то смогут побороться в этом сезоне, поскольку намного отстали от топ-4, но всего на 4 пункта опережают зону вылета.

Они продолжают борьбу в Кубке России, однако вряд ли на что-то смогут рассчитывать.

Во время зимнего трансферного окна хабаровчане пополнились Игорь Коноваловым, а вот покинули коллектив Кирилл Каюмов, Марко Чавара, Игорь Турсунов и Рустам Сосранов.

Статистика для ставок

Сейчас у «Тюмени» серия из 5 матчей без побед

«СКА-Хабаровск» выиграл только 1 из последних 7 матчей ФНЛ

«СКА-Хабаровск» не проигрывает «Тюмени» на протяжении 4 очных матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тюмень» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.18, а победа «СКА-Хабаровска» — в 3.18.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются с одинаковым коэффициентом 1.90.

Прогноз: сейчас обе команды находятся не в лучших кондициях, поэтому в этой игре все может быть. Наиболее вероятным видится ничейный исход данного противостояния.

Ставка: ничья за 3.18.

Прогноз: в последнее время команды играют не совсем результативно, поэтому вряд ли смогут пробить тотал и забить 3 мяча на двоих.

Ставка: тотал меньше за 1.90.