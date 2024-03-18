«Акрон»
Турнирное положение: «Акрон» в нынешнем сезоне выступает достаточно успешно. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Акрон» еще пободается за прямое повышение в классе. Тольяттинцам явно недостает стабильности, но с характером все в порядке.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда взяла три заслуженных очка. «Акрон» переиграл «Енисей» со счетом 3:2.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Акрон» выиграл 2 раза при 3 поражениях. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 9.
До того тольяттинцы обидным образом дома уступили «Родине» (0:2). Да и вообще, команда пока и близко не реализовала весь свой потенциал.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда явно не блистала стабильностью. «Акрону» нужно срочно набирать очки.
Матчи против «Сокола» для команды исторически складываются довольно удачно. Из 4 очных поединков «Акрон» выиграл дважды при 2 ничьих.
И уж совсем очевидно, что «Акрон» постарается добыть вторую весеннюю победу. Тольяттинцы явно сильнее соперника.
«Сокол»
Турнирное положение: Саратовцы в нынешнем сезоне сражаются за выживание в первом дивизионе. На текущий момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Сокол» только недавно выбрался из опасной зоны. Правда, и отрыв от нее составляет лишь 3 очка.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда сумела взять один балл. «Сокол» не дал себя обыграть «Алании» (0:0).
Причем до того саратовцы минимально переиграли махачкалинское «Динамо» (1:0). Так что весной «Сокол» не пропускает!
Вообще, «Сокол» явно прибавляет. Да и позитивный вечерний старт явно придаст команде сил и мотивации на новые свершения.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Пока что «Соколу» явно не хватает класса. Впрочем, нынешние цели клуба весьма скромны.
Да и матчи с сильными соперниками частенько складываются сложно. Хромает и реализация: всего 19 мячей в 22 поединках.
Саратовцы выиграли лишь 6 раз в сезоне. Да и оборона постоянно допускает результативные ошибки: 35 пропущенных мячей.
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Сокол» явно постарается сыграть максимально строго от обороны.
Статистика для ставок
- «Сокол» в двух стартовых весенних матчах еще не пропускал
- Саратовцы в среднем забивают меньше гола за матч
- Тольяттинцы еще никогда не проигрывали «Соколу»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.94 и 1.84.
- 1.75Манчестер Юнайтед — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 3.60Атлетико — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.22Челси — Лестер: прогноз и ставкаСегодня в 15:45
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Прогноз: «Акрон» сражается за выход в РПЛ, а значит, будет максимально активен в атаке с первых минут встречи.
Саратовцы традиционно неудачно противостоят «Акрону», да и вообще, редко выигрывают.
Ставка: Победа «Акрона» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что саратовцы дадут бой одному из лидеров дивизиона.
Ставка: «Сокол» не проиграет за 2.10