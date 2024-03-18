В рамках 23-го тура чемпионата России 18 марта пройдет матч «Акрон» — «Сокол». Начало — 17:30 (мск) «Акрон» — «Сокол»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Акрон»

Турнирное положение: «Акрон» в нынешнем сезоне выступает достаточно успешно. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Акрон» еще пободается за прямое повышение в классе. Тольяттинцам явно недостает стабильности, но с характером все в порядке.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда взяла три заслуженных очка. «Акрон» переиграл «Енисей» со счетом 3:2.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Акрон» выиграл 2 раза при 3 поражениях. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 9.

До того тольяттинцы обидным образом дома уступили «Родине» (0:2). Да и вообще, команда пока и близко не реализовала весь свой потенциал.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: в последних матчах команда явно не блистала стабильностью. «Акрону» нужно срочно набирать очки.

Матчи против «Сокола» для команды исторически складываются довольно удачно. Из 4 очных поединков «Акрон» выиграл дважды при 2 ничьих.

И уж совсем очевидно, что «Акрон» постарается добыть вторую весеннюю победу. Тольяттинцы явно сильнее соперника.

«Сокол»

Турнирное положение: Саратовцы в нынешнем сезоне сражаются за выживание в первом дивизионе. На текущий момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Сокол» только недавно выбрался из опасной зоны. Правда, и отрыв от нее составляет лишь 3 очка.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда сумела взять один балл. «Сокол» не дал себя обыграть «Алании» (0:0).

Причем до того саратовцы минимально переиграли махачкалинское «Динамо» (1:0). Так что весной «Сокол» не пропускает!

Вообще, «Сокол» явно прибавляет. Да и позитивный вечерний старт явно придаст команде сил и мотивации на новые свершения.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Пока что «Соколу» явно не хватает класса. Впрочем, нынешние цели клуба весьма скромны.

Да и матчи с сильными соперниками частенько складываются сложно. Хромает и реализация: всего 19 мячей в 22 поединках.

Саратовцы выиграли лишь 6 раз в сезоне. Да и оборона постоянно допускает результативные ошибки: 35 пропущенных мячей.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Сокол» явно постарается сыграть максимально строго от обороны.

Статистика для ставок

«Сокол» в двух стартовых весенних матчах еще не пропускал

Саратовцы в среднем забивают меньше гола за матч

Тольяттинцы еще никогда не проигрывали «Соколу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.94 и 1.84.

Прогноз: «Акрон» сражается за выход в РПЛ, а значит, будет максимально активен в атаке с первых минут встречи.

Саратовцы традиционно неудачно противостоят «Акрону», да и вообще, редко выигрывают.

Ставка: Победа «Акрона» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что саратовцы дадут бой одному из лидеров дивизиона.

Ставка: «Сокол» не проиграет за 2.10