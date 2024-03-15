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    Три очка для «Гоу Эхед Иглс»?

    «Хераклес» — «Гоу Эхед Иглс». Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, Эредивиия, 15 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хераклес» — «Гоу Эхед Иглс»
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    «Гоу Эхед Иглс»
    В рамках 26-го тура чемпионата Нидерландов 15 марта пройдет матч «Хераклес» — «Гоу Эхед Иглс». Начало — 22:00 (мск). «Хераклес» — «Гоу Эхед Иглс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 15 Марта 2024 года
    Хераклес
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Хераклес 22:00 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс
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    «Хераклес»

    Турнирное положение: «Хераклес» в нынешнем сезоне сражается за выживание. На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Хераклес» на 2 очка оторвалась от зоны вылета. Да и обороняется команда ужасно: 58 пропущенных мячей.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова опростоволосилась. «Хераклес» был разгромлен «Фейеноордом» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хераклес» победил всего один раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Причем серия без побед выросла до 4 поединков. Более того, три из них были проиграны, пусть соперники априори были явно сильнее.

    Не сыграют: Сава Кестич — травмирован.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Хераклес» выглядит крайне уверенно. Да и выиграла команда всего 6 раз в чемпионате.

    Матчи против «Гоу Эхед Иглс» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Хераклес» выиграл всего 1 раз при трех поражениях.

    При этом «Хераклес» последний раз переиграл соперника почти 7 лет назад. Да и ныне команда явно не блещет результатами.

    «Гоу Эхед Иглс»

    Турнирное положение: «Гоу Эхед Иглс» в нынешнем сезоне сражается за выход в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 7 строчке таблицы.

    Причем «Гоу Эхед Иглс» на 3 очка отстает от идущего пятым «Аякса». Так что команде нужно срочно прибавлять в плане результатов.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Гоу Эхед Иглс» дома уступил ПСВ (0:1).

    В 25 матчах Эредивизии команда добыла 10 побед. Правда, с реализацией у «Гоу Эхед Иглс» откровенно не складывается: всего 38 мячей.

    К тому же команда проиграла уже в 8 матчах. Да и пропускает она в среднем чаще гола за матч: 33 мяча в 25 поединках.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: ныне «Гоу Эхед Иглс» не столь стабилен. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

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    В 4 последних очных поединках «Гоу Эхед Иглса» трижды расправился с «Хераклесом». Вот и сейчас команда едет в гости за очками.

    Более того, в двух последних очных встречах «Гоу Эхед Иглс» не пропускал. Да и сейчас команда явно сильнее оппонента.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть очки. «Гоу Эхед Иглс» постарается, как минимум, удержаться в зоне еврокубков.

    Статистика для ставок

    • «Хераклес» уже почти 7 лет не обыгрывает «Гоу Эхед Иглс»

    • «Хераклес» не побеждал в 4 своих последних поединках

    • в первом круге «Гоу Эхед Иглс» победил (4:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Гоу Эхед Иглс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.03.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.73 и 2.12.

    Прогноз: «Гоу Эхед Иглс» явно сильнее хозяев, и наверняка постарается сыграть на своих лучших качествах.

    «Хераклес» на текущем отрезке выглядит ужасно, к тому же традиционно неудачно играет с «Гоу Эхед Иглс».

    Ставка: Победа «Гоу Эхед Иглс» за 2.29.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.12

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    Ставка и прогноз на матч «Хераклес» — «Гоу Эхед Иглс» с коэффициентом 2.29. Дата матча: 15.03.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для «Гоу Эхед Иглс»?
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