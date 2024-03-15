В рамках 26-го тура чемпионата Нидерландов 15 марта пройдет матч «Хераклес» — «Гоу Эхед Иглс». Начало — 22:00 (мск). «Хераклес» — «Гоу Эхед Иглс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Хераклес»

Турнирное положение: «Хераклес» в нынешнем сезоне сражается за выживание. На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Хераклес» на 2 очка оторвалась от зоны вылета. Да и обороняется команда ужасно: 58 пропущенных мячей.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова опростоволосилась. «Хераклес» был разгромлен «Фейеноордом» (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хераклес» победил всего один раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Причем серия без побед выросла до 4 поединков. Более того, три из них были проиграны, пусть соперники априори были явно сильнее.

Не сыграют: Сава Кестич — травмирован.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Хераклес» выглядит крайне уверенно. Да и выиграла команда всего 6 раз в чемпионате.

Матчи против «Гоу Эхед Иглс» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Хераклес» выиграл всего 1 раз при трех поражениях.

При этом «Хераклес» последний раз переиграл соперника почти 7 лет назад. Да и ныне команда явно не блещет результатами.

«Гоу Эхед Иглс»

Турнирное положение: «Гоу Эхед Иглс» в нынешнем сезоне сражается за выход в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 7 строчке таблицы.

Причем «Гоу Эхед Иглс» на 3 очка отстает от идущего пятым «Аякса». Так что команде нужно срочно прибавлять в плане результатов.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Гоу Эхед Иглс» дома уступил ПСВ (0:1).

В 25 матчах Эредивизии команда добыла 10 побед. Правда, с реализацией у «Гоу Эхед Иглс» откровенно не складывается: всего 38 мячей.

К тому же команда проиграла уже в 8 матчах. Да и пропускает она в среднем чаще гола за матч: 33 мяча в 25 поединках.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: ныне «Гоу Эхед Иглс» не столь стабилен. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

В 4 последних очных поединках «Гоу Эхед Иглса» трижды расправился с «Хераклесом». Вот и сейчас команда едет в гости за очками.

Более того, в двух последних очных встречах «Гоу Эхед Иглс» не пропускал. Да и сейчас команда явно сильнее оппонента.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть очки. «Гоу Эхед Иглс» постарается, как минимум, удержаться в зоне еврокубков.

Статистика для ставок

«Хераклес» уже почти 7 лет не обыгрывает «Гоу Эхед Иглс»

«Хераклес» не побеждал в 4 своих последних поединках

в первом круге «Гоу Эхед Иглс» победил (4:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гоу Эхед Иглс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.03.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.73 и 2.12.

Прогноз: «Гоу Эхед Иглс» явно сильнее хозяев, и наверняка постарается сыграть на своих лучших качествах.

«Хераклес» на текущем отрезке выглядит ужасно, к тому же традиционно неудачно играет с «Гоу Эхед Иглс».

Ставка: Победа «Гоу Эхед Иглс» за 2.29.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.12