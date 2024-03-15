В рамках 30-го тура чемпионата Турции 15 марта пройдет матч «Фатих Карагюмрюк» — «Коньяспор». Начало — 20:30 (мск). «Фатих Карагюмрюк» — «Коньяспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фатих Карагюмрюк»

Турнирное положение: команда из квартала Карагюмрюк стамбульского района Фатих борется за выживание в текущем сезоне турецкой Суперлиги.

В настоящий момент «красно-черные» имеют в своем активе 29 очков и занимают восемнадцатое место в турнирной таблице. Их отделяет только один балл от спасительной позиции.

За 29 матчей «Фатих Карагюмрюк» смог 33 раза поразить ворота соперника и 37 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлом туре подопечные Толуная Кафкаса крупно уступили «Трабзонспору» (1:5), а до этого проиграли «Адана Демирспору» (0:1).

Перед этим команда сыграла вничью с «Аланьяспором» (1:1) и «Касымпашей» (1:1), а также переиграла «Пендикспор» (2:0).

Все прогнозы на футбол

Между этими играми «Фатих Карагюмрюк» также обыграл «Галатасарай» (2:0) и вышел в полуфинал Кубка Турции, где сыграет против «Трабзонспора».

Не сыграют: дисквалифицированы Федерико Чеккерини и Николас Анван.

Состояние команды: пока что команда проводит крайне невыразительный сезон, поскольку борется за выживание.

Главной задачей коллектива остается сохранение прописки в элите. Помимо этого, «Фатих Карагюмрюк» вполне может побороться за Кубок страны, ведь уже дошел до полуфинальной стадии.

Зимой состав немного изменился и в команду пришли, среди прочего, Маркао, Эмре Мор, Корай Гюнтер, Сальваторе Сиригу и Андреа Бертолаччи, а покинули коллектив Эмир Языджи, Сердар Дурсун и Отабек Шукуров.

«Коньяспор»

Турнирное положение: «орлы Анатолии» пока что проводят неудачный сезон и ведут борьбу за выживание, хоть и не идут в зоне вылета.

В настоящий момент в активе «бело-зеленых» всего 32 очка и четырнадцатое место в турнирной таблице. Они на два пункта опережают зону вылета.

Команда из Коньи смогла 30 раз отправить мяч в сетку ворот соперника, но 41 раз пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлом туре подопечные Фахрудина Омеровича сыграли вничью с «Адана Демирспором» (2:2), а до этого оказались сильнее «Пендикспора» (2:0) и «Хатайспора» (2:0), но уступили «Бешикташу» (0:2).

Перед этим же «Коньяспор» сломил сопротивление «Анкарагюджю» (1:0), но сыграл вничью с «Ризеспором» (1:1).

Также команда успела вылететь из Кубка Турции, уступив «Бешикташу» (0:2).

Не сыграют: травмированы Адиль Демирбаг и Джебраил Карайел.

Состояние команды: команда продолжает борьбу за выживание, поэтому главная задача «Коньяспора» на остаток сезона известна — сохранение прописки в элите.

Зимой коллектив расстался с Робертом Муричем и Эмреханом Гедикли, а пополнился Андерсоном Ньянгбо, Алассане Ндао и Эммануэлем Ботенгом.

Статистика для ставок

Три последних очных матча команд завершились вничью

«Коньяспор» выиграл только 2 игры на выезде в этом сезоне

«Фатих Карагюмрюк» не проигрывает дома на протяжении 7 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фатих Карагюмрюк» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.35, а победа «Коньяспора» — в 3.90.

ТБ 2,5 оценивается в 2.13, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.70.

Прогноз: команды в этом сезоне выступают нестабильно и в принципе их можно назвать равными, поэтому логично предположить, что встреча может завершиться ничейным исходом.

Ставка: ничья за 3.35.

Прогноз: в практически всех последних играх обеим командам удается поражать ворота соперников, поэтому поставим на то, что обе команды смогут забить в этой игре.

Ставка: обе забьют за 1.93.