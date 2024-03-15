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    «Фатих Карагюмрюк» и «Коньяспор» забьют друг другу

    «Фатих Карагюмрюк» — «Коньяспор». Ставка (к. 3.35) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 15 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фатих Карагюмрюк» — «Коньяспор»
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    «Фатих Карагюмрюк»
    В рамках 30-го тура чемпионата Турции 15 марта пройдет матч «Фатих Карагюмрюк» — «Коньяспор». Начало — 20:30 (мск). «Фатих Карагюмрюк» — «Коньяспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 15 Марта 2024 года
    Фатих Карагюмрюк
  • Турция. Суперлига
    •  Фатих Карагюмрюк 20:30 Коньяспор Коньяспор
  • Конья
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    «Фатих Карагюмрюк»

    Турнирное положение: команда из квартала Карагюмрюк стамбульского района Фатих борется за выживание в текущем сезоне турецкой Суперлиги.

    В настоящий момент «красно-черные» имеют в своем активе 29 очков и занимают восемнадцатое место в турнирной таблице. Их отделяет только один балл от спасительной позиции.

    За 29 матчей «Фатих Карагюмрюк» смог 33 раза поразить ворота соперника и 37 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре подопечные Толуная Кафкаса крупно уступили «Трабзонспору» (1:5), а до этого проиграли «Адана Демирспору» (0:1).

    Перед этим команда сыграла вничью с «Аланьяспором» (1:1) и «Касымпашей» (1:1), а также переиграла «Пендикспор» (2:0).

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    Между этими играми «Фатих Карагюмрюк» также обыграл «Галатасарай» (2:0) и вышел в полуфинал Кубка Турции, где сыграет против «Трабзонспора».

    Не сыграют: дисквалифицированы Федерико Чеккерини и Николас Анван.

    Состояние команды: пока что команда проводит крайне невыразительный сезон, поскольку борется за выживание.

    Главной задачей коллектива остается сохранение прописки в элите. Помимо этого, «Фатих Карагюмрюк» вполне может побороться за Кубок страны, ведь уже дошел до полуфинальной стадии.

    Зимой состав немного изменился и в команду пришли, среди прочего, Маркао, Эмре Мор, Корай Гюнтер, Сальваторе Сиригу и Андреа Бертолаччи, а покинули коллектив Эмир Языджи, Сердар Дурсун и Отабек Шукуров.

    «Коньяспор»

    Турнирное положение: «орлы Анатолии» пока что проводят неудачный сезон и ведут борьбу за выживание, хоть и не идут в зоне вылета.

    В настоящий момент в активе «бело-зеленых» всего 32 очка и четырнадцатое место в турнирной таблице. Они на два пункта опережают зону вылета.

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    • Команда из Коньи смогла 30 раз отправить мяч в сетку ворот соперника, но 41 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре подопечные Фахрудина Омеровича сыграли вничью с «Адана Демирспором» (2:2), а до этого оказались сильнее «Пендикспора» (2:0) и «Хатайспора» (2:0), но уступили «Бешикташу» (0:2).

    Перед этим же «Коньяспор» сломил сопротивление «Анкарагюджю» (1:0), но сыграл вничью с «Ризеспором» (1:1).

    Также команда успела вылететь из Кубка Турции, уступив «Бешикташу» (0:2).

    Не сыграют: травмированы Адиль Демирбаг и Джебраил Карайел.

    Состояние команды: команда продолжает борьбу за выживание, поэтому главная задача «Коньяспора» на остаток сезона известна — сохранение прописки в элите.

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    Зимой коллектив расстался с Робертом Муричем и Эмреханом Гедикли, а пополнился Андерсоном Ньянгбо, Алассане Ндао и Эммануэлем Ботенгом.

    Статистика для ставок

    • Три последних очных матча команд завершились вничью

    • «Коньяспор» выиграл только 2 игры на выезде в этом сезоне

    • «Фатих Карагюмрюк» не проигрывает дома на протяжении 7 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фатих Карагюмрюк» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.35, а победа «Коньяспора» — в 3.90.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.13, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.70.

    Прогноз: команды в этом сезоне выступают нестабильно и в принципе их можно назвать равными, поэтому логично предположить, что встреча может завершиться ничейным исходом.

    Ставка: ничья за 3.35.

    Прогноз: в практически всех последних играх обеим командам удается поражать ворота соперников, поэтому поставим на то, что обе команды смогут забить в этой игре.

    Ставка: обе забьют за 1.93.

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    Ставка и прогноз на матч «Фатих Карагюмрюк» — «Коньяспор» с коэффициентом 3.35. Дата матча: 15.03.2024. Прогнозы на футбол. «Фатих Карагюмрюк» и «Коньяспор» забьют друг другу
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