ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Динамо»Кассьере хватило 20 минут. «Зенит» смял «Динамо» в Кубке России Алехандро ГарначоВива Гарначо. Становление аргентинского шоумена «Манчестер Юнайтед» «Боруссия» Дортмунд — ПСВ«Боруссия» Дортмунд — ПСВ 2:0. Онлайн
  • 22:46
    • Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов
  • 01:49
    • Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
  • 01:43
    • «Атлетико» по пенальти прошел «Интер» и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов
  • 01:26
    • «ПСЖ» разобрался с «Ниццей» и вышел в полуфинал Кубка Франции
    Все новости спорта

    Пошатнутся ли позиции «Болоньи» в зоне ЛЧ?

    «Эмполи» — «Болонья». Ставка (к. 2.10) и прогноз на чемпионат Италии на 15 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Болонью Прогнозы на Эмполи Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Эмполи» — «Болонья»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Болонья» — фаворит матча
    «Эмполи» — «Болонья». Матч пройдет в рамках 29-го тура итальянской Серии А, начало — 22:45 (мск) «Эмполи» — «Болонья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 15 Марта 2024 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 22:45 Болонья Болонья
  • Болонья
    •

    «Эмполи»

    Турнирное положение: По итогам 28 матчей Серии А «Эмполи» занимает 17-е место с 25 очками и разницей мячей 22-42.

    Команда на один балл опережает зону вылета, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание в элитном дивизионе итальянского футбола.

    Эмполи — Болонья: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 3.753.202.10Бонус$9500
    •

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Он дал бой гранду кальчо «Милану», но уступил 0:1.

    Это поражение стало вторым кряду в поединках, которые пришлись на итальянское первенство.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Исмайли, Марин, Грасси — травмы. Дисквалифицирован — Фаццини.

    Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах «Эмполи» одержал только одну победу при двух поражениях и одной ничьей.

    Такие результаты четко отображают статус тосканцев, как одного из аутсайдеров итальянского первенства, который, правда, сейчас не в зоне вылета.

    Шимон Журковский — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

    «Болонья»

    Турнирное положение: По итогам 28 матчей Серии А «Болонья» занимает четвертое место с 51 баллом и разницей мячей 41-25.

    Команда на три очка опережает пятую, уже не лигочемпионскую строчку, которую занимает «Рома», поэтому не может позволить себе терять очки.

  • Звезда сборной и клубный провал. Противоречивая карьера Поля Погба
  • Француз должен был стать одним из величайших футболистов всех времен, но стал последним из игроков очень специфического типа
  • 05/03/2024

    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерпел минимальное поражение. Его обидчиком стал лидер и без пяти минут чемпион «Интер» (0:1).

    Это поражение прервало беспроигрышную серию в семь поединков, причем все данные матчи пришлись на итальянское первенство.

    Не сыграют: Зиркзее, Карлссон, Сумаоро — травмы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в последних семи поединках (все — в рамках Серии А) «Болонья» выиграла шесть раз при одном поражении.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Такие результаты позволяют «россоблу» претендовать на главный еврокубок, так что матч против одного из аутсайдеров — отличный шанс на важные три очка.

    Джошуа Зиркзее — лучший бомбардир клуба в итальянском чемпионате с 10 голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Эмполи» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Болоньи» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из пяти последних матчей «Болонья» выиграла при тотал меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.20, победа «Эмполи» — в 3.75.

    ТМ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным, чем ТБ 2,5 — 1.63 и 2.25.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей гости выиграли. Они явно превосходят классом соперника.

    При этом хозяева потерпели поражения в двух последних поединках.

    Ставка: «Болонья» выиграет за 2.10.

    Прогноз: чуть менее рискованный прогноз, что гости не проиграют при тотал меньше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти их последних матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Болонья» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.07

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Юань — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Фритц — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Портленд — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Казахстан — Туркменистан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Локомотив Ташкент — Пахтакор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Локомотив — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.07
  • Экспресс дня 14 марта
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вильярреал — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Славия — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Фиорентина — Маккаби Х
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Эмполи» — «Болонья» с коэффициентом 2.10. Дата матча: 15.03.2024. Прогнозы на футбол. Пошатнутся ли позиции «Болоньи» в зоне ЛЧ?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры