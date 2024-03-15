«Эмполи»
Турнирное положение: По итогам 28 матчей Серии А «Эмполи» занимает 17-е место с 25 очками и разницей мячей 22-42.
Команда на один балл опережает зону вылета, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание в элитном дивизионе итальянского футбола.
Эмполи — Болонья: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Он дал бой гранду кальчо «Милану», но уступил 0:1.
Это поражение стало вторым кряду в поединках, которые пришлись на итальянское первенство.
Не сыграют: Исмайли, Марин, Грасси — травмы. Дисквалифицирован — Фаццини.
Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах «Эмполи» одержал только одну победу при двух поражениях и одной ничьей.
Такие результаты четко отображают статус тосканцев, как одного из аутсайдеров итальянского первенства, который, правда, сейчас не в зоне вылета.
Шимон Журковский — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.
«Болонья»
Турнирное положение: По итогам 28 матчей Серии А «Болонья» занимает четвертое место с 51 баллом и разницей мячей 41-25.
Команда на три очка опережает пятую, уже не лигочемпионскую строчку, которую занимает «Рома», поэтому не может позволить себе терять очки.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерпел минимальное поражение. Его обидчиком стал лидер и без пяти минут чемпион «Интер» (0:1).
Это поражение прервало беспроигрышную серию в семь поединков, причем все данные матчи пришлись на итальянское первенство.
Не сыграют: Зиркзее, Карлссон, Сумаоро — травмы. Дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в последних семи поединках (все — в рамках Серии А) «Болонья» выиграла шесть раз при одном поражении.
Такие результаты позволяют «россоблу» претендовать на главный еврокубок, так что матч против одного из аутсайдеров — отличный шанс на важные три очка.
Джошуа Зиркзее — лучший бомбардир клуба в итальянском чемпионате с 10 голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Эмполи» забивали меньше 2,5 голов
- в четырех из шести последних матчей «Болоньи» хотя бы одна команда не забивала
- в четырех из пяти последних матчей «Болонья» выиграла при тотал меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.20, победа «Эмполи» — в 3.75.
ТМ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным, чем ТБ 2,5 — 1.63 и 2.25.
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Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей гости выиграли. Они явно превосходят классом соперника.
При этом хозяева потерпели поражения в двух последних поединках.
Ставка: «Болонья» выиграет за 2.10.
Прогноз: чуть менее рискованный прогноз, что гости не проиграют при тотал меньше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти их последних матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: «Болонья» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.07