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    «Горняки» забьют и… пропустят?!

    «Шахтер» Донецк — «Минай». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, УПЛ, 12 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Донецк — «Минай»
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    Александр Зубков
    В рамках 21-го тура чемпионата Украины 12 марта пройдет матч «Шахтер» Донецк — «Минай». Начало — 19:00 (мск). «Шахтер» Донецк — «Минай»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 12 Марта 2024 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 19:00 Минай Минай
  • Минай
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    «Шахтер» Донецк

    Турнирное положение: «Горняки» в нынешнем сезоне традиционно бьются за золотые медали. Сейчас дончане находятся на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шахтер» Донецк потенциально лидирует. Да и проигрывают дончане реже всех в УПЛ — всего 2 коллизии.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла важнейшие очки. «Шахтер» Донецк расправился с «Колос» (3:2).

    После зимней паузы «горняки» выиграли дважды при одной ничьей. Впрочем, ничья с «Александрией» чудесным образом превратилась в техническую викторию.

    В последних матчах дончане преуспевают в плане реализации. В двух последних матчах они настреляли 8 мячей.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: Сейчас подопечные Марино Пушича выглядят фаворитами чемпионата. «Шахтер» Донецк смотрится целостнее конкурентов.

    Матчи против «Миная» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних поединков выиграно 4.

    И уж совсем очевидно, что «Шахтер» Донецк будет действовать первым номером. «Горняки» явно не собираются снижать темпов.

    «Минай»

    Турнирное положение: Закарпатцы все никак не выберутся из опасной зоны. На текущий момент они пребывают на само дне таблицы.

    Причем отрыв от зоны стыковых матчей составляет 5 очков. Да и выиграл «Минай» всего 1 раз в 18 поединках УПЛ.

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  • 09/03/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре УПЛ закарпатцы добыли проиграли. Команда Желько Любеновича уступила «Заре» (0:2).

    Причем до того подопечные Любеновича взяли 4 очка в 2 поединках. Тогда же и была добыта первая победа в сезоне: 2:0 над «Металлистом 1925».

    Вообще, «Минай» нынче выглядит весьма неплохо. Закарпатцы за здорово живешь не сдадутся никому!

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: пока что закарпатцы все никак не оттолкнутся от дна таблицы. Да и одного лишь весеннего задора может не хватить для спасения.

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    Правда, в плане реализации команда все еще не преуспевает. В 18 поединках «Минай» забила всего 9 мячей.

    Да и с обороной у команды не все так гладко. Пропущено уже 27 мячей, хоть после зимней паузы ситуация стала получше.

    Наверняка гости будут стремиться разжиться очками. «Минай» весной выглядит живенько, и будет абсолютно доволен ничьей с действующим чемпионом.

    Статистика для ставок

    • «Шахтер» Донецк потенциально лидирует в чемпионате

    • «Минай» только недавно добыл свою первую победу

    • в трех последних очных поединках побеждали «горняки»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» Донецк — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 8.80, а победа оппонента — в скромные 27.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.48 и 2.65.

    Прогноз: Закарпатцы весной смотрятся выгодно, и вполне способны дать бой «горнякам».

    Проблемы в обороне команды Пушича общеизвестны, чем вполне могут воcпользоваться гости.

    Ставка: Обе забьют за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выстоят в первом тайме.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.25

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Шахтер» Донецк — «Минай» с коэффициентом 2.60. Дата матча: 12.03.2024. Прогнозы на футбол. «Горняки» забьют и… пропустят?!
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