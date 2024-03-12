«Шахтер» Донецк
Турнирное положение: «Горняки» в нынешнем сезоне традиционно бьются за золотые медали. Сейчас дончане находятся на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Шахтер» Донецк потенциально лидирует. Да и проигрывают дончане реже всех в УПЛ — всего 2 коллизии.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла важнейшие очки. «Шахтер» Донецк расправился с «Колос» (3:2).
После зимней паузы «горняки» выиграли дважды при одной ничьей. Впрочем, ничья с «Александрией» чудесным образом превратилась в техническую викторию.
В последних матчах дончане преуспевают в плане реализации. В двух последних матчах они настреляли 8 мячей.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Сейчас подопечные Марино Пушича выглядят фаворитами чемпионата. «Шахтер» Донецк смотрится целостнее конкурентов.
Матчи против «Миная» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних поединков выиграно 4.
И уж совсем очевидно, что «Шахтер» Донецк будет действовать первым номером. «Горняки» явно не собираются снижать темпов.
«Минай»
Турнирное положение: Закарпатцы все никак не выберутся из опасной зоны. На текущий момент они пребывают на само дне таблицы.
Причем отрыв от зоны стыковых матчей составляет 5 очков. Да и выиграл «Минай» всего 1 раз в 18 поединках УПЛ.
Последние матчи: в минувшем туре УПЛ закарпатцы добыли проиграли. Команда Желько Любеновича уступила «Заре» (0:2).
Причем до того подопечные Любеновича взяли 4 очка в 2 поединках. Тогда же и была добыта первая победа в сезоне: 2:0 над «Металлистом 1925».
Вообще, «Минай» нынче выглядит весьма неплохо. Закарпатцы за здорово живешь не сдадутся никому!
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: пока что закарпатцы все никак не оттолкнутся от дна таблицы. Да и одного лишь весеннего задора может не хватить для спасения.
Правда, в плане реализации команда все еще не преуспевает. В 18 поединках «Минай» забила всего 9 мячей.
Да и с обороной у команды не все так гладко. Пропущено уже 27 мячей, хоть после зимней паузы ситуация стала получше.
Наверняка гости будут стремиться разжиться очками. «Минай» весной выглядит живенько, и будет абсолютно доволен ничьей с действующим чемпионом.
Статистика для ставок
- «Шахтер» Донецк потенциально лидирует в чемпионате
- «Минай» только недавно добыл свою первую победу
- в трех последних очных поединках побеждали «горняки»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» Донецк — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 8.80, а победа оппонента — в скромные 27.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.48 и 2.65.
- 4.10Челси — Ньюкасл: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 3.45Лацио — Удинезе: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 1.75Альмерия — Севилья: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: Закарпатцы весной смотрятся выгодно, и вполне способны дать бой «горнякам».
Проблемы в обороне команды Пушича общеизвестны, чем вполне могут воcпользоваться гости.
Ставка: Обе забьют за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выстоят в первом тайме.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.25