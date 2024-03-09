В рамках 22-го тура чемпионата России 9 марта пройдет матч «Енисей» — «Акрон». Начало — 10:00 (мск). «Енисей» — «Акрон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Енисей»

Турнирное положение: «Енисей» в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Енисей» отстает от 4 позиции на 8 очков. Да и пропускает команда многовато: 29 мячей в 21 поединке.

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Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла три зачетных балла. «Енисей» минимально переиграл «Торпедо».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» добыл 2 победы. При этом в этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота всего 4.

В двух своих последних поединках команда победила. Да и вообще, шансы пробиться в стыки еще не потеряны.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: в последних матчах команда явно прибавила. Андрею Тихонову приходится строить игру коллектива практически заново.

Матчи против «Акрона» для команды исторически складываются довольно неудачно. Из 5 последних очных поединков «Енисей» выиграл всего 1 раз при 2 поражениях.

И уж совсем очевидно, что «Енисей» постарается продолжить свой победный путь. Команды Тихонова всегда славились характером!

«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинцы в нынешнем сезоне борются за подъем в РПЛ. На текущий момент команда пребывает на 5 месте таблицы.

Причем отставание от лидера составляет всего лишь 4 очка. Да и обороняется «Акрон» надежно: всего 17 пропущенных мячей в 21 матче.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела болезненную коллизию. «Акрон» уступил «Родине» со счетом 0:2.

Причем эта неудача стала для тольяттинцев уже второй к ряду. До того команда в контрольной встрече уступила хабаровчанам (2:3).

Вообще, «Акрон» пока не выглядит потенциальным борцом за выход в РПЛ. Особенно хромает реализация: забито всего 27 мячей.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Пока что «Акрону» явно не хватает класса. Тольяттинцы сильны, но не способны побеждать стабильно.

Да и зимние спарринги команде давались сложно. «Женис» одолеть удалось (5:0), однако с «Кызылжаром» (1:2) и «Балтикой» (3:5) откровенно не сложилось.

Зато неплохой сезон выдает Абу-Саид Эльдарушев. Форвард тольяттинцев отличился уже 7 голами в первенстве.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. «Акрон» уж точно не даст себя в обиду в этой встрече.

Статистика для ставок

«Енисей» почти 2 года не обыгрывал тольяттинцев

«Акрон» в среднем пропускает менее гола за матч

Последняя очная встреча завершилась победой «Акрона» (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.67. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 2.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.28 и 1.61.

Прогноз: Обе команды сражаются за выход в стыки, а значит, будут максимально активны в атаке.

И те, и другие после зимней паузы явно намерены прибавить, так что брать свое нужно с первых туров.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

Ставка: Ничья за 3.08