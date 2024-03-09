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    «Енисей» — «Акрон». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, Первая лига, 9 марта 2024 года

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    «Акрон»
    В рамках 22-го тура чемпионата России 9 марта пройдет матч «Енисей» — «Акрон». Начало — 10:00 (мск). «Енисей» — «Акрон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 09 Марта 2024 года
    Енисей
  • Красноярск
    •  Енисей 10:00 Акрон Акрон
  • Тольятти
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    «Енисей»

    Турнирное положение: «Енисей» в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Енисей» отстает от 4 позиции на 8 очков. Да и пропускает команда многовато: 29 мячей в 21 поединке.

    Енисей — Акрон: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла три зачетных балла. «Енисей» минимально переиграл «Торпедо».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» добыл 2 победы. При этом в этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота всего 4.

    В двух своих последних поединках команда победила. Да и вообще, шансы пробиться в стыки еще не потеряны.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: в последних матчах команда явно прибавила. Андрею Тихонову приходится строить игру коллектива практически заново.

    Матчи против «Акрона» для команды исторически складываются довольно неудачно. Из 5 последних очных поединков «Енисей» выиграл всего 1 раз при 2 поражениях.

    И уж совсем очевидно, что «Енисей» постарается продолжить свой победный путь. Команды Тихонова всегда славились характером!

    «Акрон»

    Турнирное положение: Тольяттинцы в нынешнем сезоне борются за подъем в РПЛ. На текущий момент команда пребывает на 5 месте таблицы.

    Причем отставание от лидера составляет всего лишь 4 очка. Да и обороняется «Акрон» надежно: всего 17 пропущенных мячей в 21 матче.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела болезненную коллизию. «Акрон» уступил «Родине» со счетом 0:2.

    Причем эта неудача стала для тольяттинцев уже второй к ряду. До того команда в контрольной встрече уступила хабаровчанам (2:3).

    Вообще, «Акрон» пока не выглядит потенциальным борцом за выход в РПЛ. Особенно хромает реализация: забито всего 27 мячей.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Пока что «Акрону» явно не хватает класса. Тольяттинцы сильны, но не способны побеждать стабильно.

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    Да и зимние спарринги команде давались сложно. «Женис» одолеть удалось (5:0), однако с «Кызылжаром» (1:2) и «Балтикой» (3:5) откровенно не сложилось.

    Зато неплохой сезон выдает Абу-Саид Эльдарушев. Форвард тольяттинцев отличился уже 7 голами в первенстве.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. «Акрон» уж точно не даст себя в обиду в этой встрече.

    Статистика для ставок

    • «Енисей» почти 2 года не обыгрывал тольяттинцев

    • «Акрон» в среднем пропускает менее гола за матч

    • Последняя очная встреча завершилась победой «Акрона» (3:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.67. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 2.71.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.28 и 1.61.

    Прогноз: Обе команды сражаются за выход в стыки, а значит, будут максимально активны в атаке.

    И те, и другие после зимней паузы явно намерены прибавить, так что брать свое нужно с первых туров.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.28.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

    Ставка: Ничья за 3.08

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    Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «Акрон» с коэффициентом 2.28. Дата матча: 09.03.2024. Прогнозы на футбол. С голами проблем не будет
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