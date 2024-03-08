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    Уверенная реабилитация команды Бензема?

    «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахдуд». Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 8 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Иттихад Джидда
    Прогноз и ставки на «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахдуд»
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    Карим Бензема
    В рамках 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии 8 марта пройдет матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахдуд». Начало — 20:00 (мск). «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахдуд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 08 Марта 2024 года
    Аль-Иттихад
  • Джидда
    •  Аль-Иттихад 20:00 Аль-Охдуд Аль-Охдуд
  • Наджран
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    «Аль-Иттихад»

    Турнирное положение: «Аль-Иттихад» в нынешнем сезоне сражается за попадание на пьедестал. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы аравийского чемпионата.

    При этом «Аль-Иттихад» на 7 очков от топ-3. Да и результативность команды явно ниже ожидаемой: всего 42 мяча в 22 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не сумела добыть хотя бы балл. «Аль-Иттихад» уступил лидеру «Аль-Хилялю» (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Иттихад» добыл 3 виктории при 2 поражениях. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

    Явно не блистает результативностью Карим Бензема. Звездный француз отличился всего 9 мячами в чемпионате.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда явно прибавила. Вот только 2 поражения кряду от «Аль-Хиляля» чуть подпортили общую картину.

    Против «Аль-Ахдуда» команда играла всего один раз. Полгода назад «Аль-Иттихад» добыл минимальную победу благодаря точному удару Бензема.

    Наверняка «Аль-Иттихад» постарается вернуться на победный путь. Да и пора бы Бензема и компании подниматься в тройку сильнейших.

    «Аль-Ахдуд»

    Турнирное положение: «Аль-Ахдуд» в нынешнем сезоне сражается за выживание. На текущий момент команда пребывает на 13 месте в таблице.

    Причем выиграл «Аль-Ахдуд» всего в 7 поединках из 22. Более того, в нынешнем чемпионате команда лишь дважды сыграла вничью

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела обидную коллизию. «Аль-Ахдуд» дома уступил «Аль-Рияду» (1:2).

    Причем это поражение стало для команды уже вторым кряду. До того она уступила «Аль-Таавуну» со счетом 1:3.

    Вообще, «Аль-Ахдуд» имеет самые слабые в лиге результативные показатели. Да и вообще, с созиданием у команды явные сложности.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Ахдуд» пока лишь на 5 очков опережает зону вылета. Да и результативность не радует: всего 18 голов в 22 поединках.

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    А вот в обороне команда действует относительно надежно. В 22 матчах аравийского чемпионата пропущено 32 мяча.

    Плюс ко всему, неплохо вписался в игру команды Леандре Тавамба. Камерунец явно способен прибавить в плане реализации.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть хотя бы балл. Свои шансы «Аль-Ахдуд» будет искать в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахдуд» проиграли в 2 своих последних матчах

    • «Аль-Ахдуд» забивает реже всех в чемпионате — 18 мячей

    • Единственный очный поединок соперников принес минимальную викторию «Аль-Иттихаду»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.17.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.58 и 2.29.

    Прогноз: Хозяева явно сильнее одного из аутсайдеров, а значит, будут максимально активны в атаке.

    «Аль-Ахдуд» ужасно выглядит в атаке, к тому же «Аль-Иттихад» намерен реабилитироваться за свои последние неудачи.

    Ставка: Фора «Аль-Иттихада» -1.5 за 2.16.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее 2 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.29

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    Ставка и прогноз на матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахдуд» с коэффициентом 2.16. Дата матча: 08.03.2024. Прогнозы на футбол. Уверенная реабилитация команды Бензема?
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