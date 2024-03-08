В рамках 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии 8 марта пройдет матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахдуд». Начало — 20:00 (мск). «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахдуд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аль-Иттихад»

Турнирное положение: «Аль-Иттихад» в нынешнем сезоне сражается за попадание на пьедестал. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы аравийского чемпионата.

При этом «Аль-Иттихад» на 7 очков от топ-3. Да и результативность команды явно ниже ожидаемой: всего 42 мяча в 22 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не сумела добыть хотя бы балл. «Аль-Иттихад» уступил лидеру «Аль-Хилялю» (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Иттихад» добыл 3 виктории при 2 поражениях. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

Явно не блистает результативностью Карим Бензема. Звездный француз отличился всего 9 мячами в чемпионате.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: в последних матчах команда явно прибавила. Вот только 2 поражения кряду от «Аль-Хиляля» чуть подпортили общую картину.

Против «Аль-Ахдуда» команда играла всего один раз. Полгода назад «Аль-Иттихад» добыл минимальную победу благодаря точному удару Бензема.

Наверняка «Аль-Иттихад» постарается вернуться на победный путь. Да и пора бы Бензема и компании подниматься в тройку сильнейших.

«Аль-Ахдуд»

Турнирное положение: «Аль-Ахдуд» в нынешнем сезоне сражается за выживание. На текущий момент команда пребывает на 13 месте в таблице.

Причем выиграл «Аль-Ахдуд» всего в 7 поединках из 22. Более того, в нынешнем чемпионате команда лишь дважды сыграла вничью

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела обидную коллизию. «Аль-Ахдуд» дома уступил «Аль-Рияду» (1:2).

Причем это поражение стало для команды уже вторым кряду. До того она уступила «Аль-Таавуну» со счетом 1:3.

Вообще, «Аль-Ахдуд» имеет самые слабые в лиге результативные показатели. Да и вообще, с созиданием у команды явные сложности.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Ахдуд» пока лишь на 5 очков опережает зону вылета. Да и результативность не радует: всего 18 голов в 22 поединках.

А вот в обороне команда действует относительно надежно. В 22 матчах аравийского чемпионата пропущено 32 мяча.

Плюс ко всему, неплохо вписался в игру команды Леандре Тавамба. Камерунец явно способен прибавить в плане реализации.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть хотя бы балл. Свои шансы «Аль-Ахдуд» будет искать в контригре.

Статистика для ставок

«Аль-Иттихад» и «Аль-Ахдуд» проиграли в 2 своих последних матчах

«Аль-Ахдуд» забивает реже всех в чемпионате — 18 мячей

Единственный очный поединок соперников принес минимальную викторию «Аль-Иттихаду»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.17.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.58 и 2.29.

Прогноз: Хозяева явно сильнее одного из аутсайдеров, а значит, будут максимально активны в атаке.

«Аль-Ахдуд» ужасно выглядит в атаке, к тому же «Аль-Иттихад» намерен реабилитироваться за свои последние неудачи.

Ставка: Фора «Аль-Иттихада» -1.5 за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее 2 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.29