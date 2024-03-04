«Осасуна» — «Алавес». Матч пройдет в рамках 27-го тура испанской Примеры, начало — 23:00 (мск) «Осасуна» — «Алавес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Осасуна»

Турнирное положение: сейчас «Осасуна» идет на 11-м месте таблицы Примеры с 33 очками, но вряд ли сможет существенно забраться выше, у нее для этого нет кадровых ресурсов.

Последние матчи: в 26-м туре подопечные Ягоба Аррасате сыграли в гостях вничью с «Лас-Пальмасом» (1:1). «Осасуна» открыла счет в начале второго тайма усилиями Унаи Гарсия, но не смогла удержать победу, пропустив почти сразу же.

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До этого была победа дома над «Кадисом» (2:0) и в гостях над «Реалом Сосьедад» (1:0).

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Не сыграют: сразу целая группа футболистов может пропустить эту встречу из-за травм, в их числе лучший бомбардир Будимир, защитники Хуан Крус и Хуан Аресо, нападающий Хосе Арнаис.

Состояние команды: «Осасуна» очень неплохо смотрится в текущем сезоне и по праву идет в середине турнирной таблицы. Отлично смотрится хорват Анте Будимир, играющий очень результативно.

«Алавес»

Турнирное положение: сейчас «Алавес» располагается на 12-м месте в таблице Примеры с 29 очками, но от зоны вылета отрыв не так велик, поэтому команда не может чувствовать себя в безопасности.

Последние матчи: в предыдущей игре команда Луиса Гарсии сыграла вничью у себя дома с «Мальоркой» (1:1). Причем, вела благодаря голу Карлоса Бенавидеса, но упустила три очка за две минуты до конца основного времени.

Ранее были также две ничьи против «Вильярреала» (1:1) на своем поле и на выезде против «Бетиса» (0:0).

Не сыграют: не будет основного защитника Александра Седлара, который травмирован.

Состояние команды: «Алавес» играет довольно строго и организованно сзади, не имея особо сильного состава. Хорошие выступления почти целиком тренерского штаба во главе с Луисом Гарсией.

Статистика для ставок

В первом круге «Осасуна» победила «Алавес» в гостях со счетом 2:0

«Осасуна» в трех последних турах набрала 7 очков

«Алавес» идет серией их трех ничьих

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Осасуны» дают 2,46, а на «Алавес» — 3,40. Ничью букмекеры оценивают в 3,10.

ТМ 2 идет за 1,87, а ТБ 2 можно взять за 1,94.

Прогноз: Вряд ли тут можно ждать результативной игры, обе команды хорошо организованы и строго играют у своих ворот. К тому же не стоит забывать, что под большим вопросом участие главной ударной силы хозяев Будимира.

Ставка: тотал меньше 2 за 1,87.

Прогноз: также можно попробовать взять более рисковый вариант, что «Алавес» сохранит свои ворота в неприкосновенности.

Ставка: «Осасуна» не забьет за 3,1.