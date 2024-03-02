В рамках 21-го тура чемпионата России 2 марта пройдет матч «Енисей» — «Торпедо». Начало — 11:30 (мск). «Енисей» — «Торпедо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы в нынешнем сезоне откровенно удручают своими результатами. Зимовала команда на скромном 10 месте таблицы.

При этом оборона команды явно выглядит не лучшим образом. В 20 матчах в воротах красноярцев побывало 29 мячей.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда одолела «Родину» в серии пенальти, таким образом, заняв 3 место на Кубке ФНЛ.

Новым наставником команды совсем недавно стал Андрей Тихонов. Ему и предстоит вывести «Енисей» на новый уровень.

Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить всего 2 мяча. А вот пропустили красноярцы 7 раз.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: пока что красноярцы опережают на 4 очка опасную зону. Вот отдалиться от нее и есть главная задача Тихонова.

Поединки против «Торпедо» для команды проходят традиционно неудачно. В 5 последних очных встречах «Енисей» выиграл всего 1 раз при 4 поражениях.

В контрольных поединках красноярцы смотрелись не столь монолитно. Впрочем, все это пока можно списать на перестройку.

«Торпедо»

Турнирное положение: Торпедовцам будет крайне непросто претендовать на повышение в классе. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

Команда забила 19 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 20.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды всего одна виктория. А вот проиграло «Торпедо» 4 раза.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: нынешний сезон для команды складывается крайне противоречиво. Без тотальных перемен не обошлось и зимой. На тренерский мостик пришел опытный Олег Кононов.

При этом пока что «Торпедо» видится командой-загадкой. Состав у москвичей по именам яркий, но пропускает команда уж слишком легко.

В своем предыдущем поединке «Торпедо» снова уступило. Команда Кононова дала бой «Краснодару», но в итоге проиграла (1:2).

Дабы оказаться в зоне стыков москвичам нужно исключительно побеждать. Торпедовцы явно намереваются бороться до конца.

Статистика для ставок

«Торпедо» обыграло «Енисей» в 3 последних очных поединках

«Енисей», наряду с «Химками» и «Родиной», забивает чаще всех в лиге — 30 мячей

«Торпедо» в среднем забивает меньше гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.11.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.94 и 1.84.

Прогноз: Торпедовцы явно постараются как можно скорее приблизиться к группе лидеров.

«Торпедо» наверняка будет активно атаковать, да и вообще, в составе команды есть, кому забивать.

Ставка: Победа «Торпедо» за 3.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников так и не удастся отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.07