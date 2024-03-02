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    Сможет ли «Торпедо» переиграть красноярцев?

    «Енисей» — «Торпедо». Ставка (к. 3.11) и прогноз на футбол, Первая лига, 2 марта 2024 года

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    Игорь Лебеденко
    В рамках 21-го тура чемпионата России 2 марта пройдет матч «Енисей» — «Торпедо». Начало — 11:30 (мск). «Енисей» — «Торпедо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 02 Марта 2024 года
    Енисей
  • Красноярск
    •  Енисей 11:30 Торпедо Торпедо
  • Москва
    •

    «Енисей»

    Турнирное положение: Красноярцы в нынешнем сезоне откровенно удручают своими результатами. Зимовала команда на скромном 10 месте таблицы.

    При этом оборона команды явно выглядит не лучшим образом. В 20 матчах в воротах красноярцев побывало 29 мячей.

    Енисей — Торпедо: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда одолела «Родину» в серии пенальти, таким образом, заняв 3 место на Кубке ФНЛ.

    Новым наставником команды совсем недавно стал Андрей Тихонов. Ему и предстоит вывести «Енисей» на новый уровень.

    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить всего 2 мяча. А вот пропустили красноярцы 7 раз.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: пока что красноярцы опережают на 4 очка опасную зону. Вот отдалиться от нее и есть главная задача Тихонова.

    Поединки против «Торпедо» для команды проходят традиционно неудачно. В 5 последних очных встречах «Енисей» выиграл всего 1 раз при 4 поражениях.

    В контрольных поединках красноярцы смотрелись не столь монолитно. Впрочем, все это пока можно списать на перестройку.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Торпедовцам будет крайне непросто претендовать на повышение в классе. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Команда забила 19 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 20.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды всего одна виктория. А вот проиграло «Торпедо» 4 раза.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: нынешний сезон для команды складывается крайне противоречиво. Без тотальных перемен не обошлось и зимой. На тренерский мостик пришел опытный Олег Кононов.

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    При этом пока что «Торпедо» видится командой-загадкой. Состав у москвичей по именам яркий, но пропускает команда уж слишком легко.

    В своем предыдущем поединке «Торпедо» снова уступило. Команда Кононова дала бой «Краснодару», но в итоге проиграла (1:2).

    Дабы оказаться в зоне стыков москвичам нужно исключительно побеждать. Торпедовцы явно намереваются бороться до конца.

    Статистика для ставок

    • «Торпедо» обыграло «Енисей» в 3 последних очных поединках

    • «Енисей», наряду с «Химками» и «Родиной», забивает чаще всех в лиге — 30 мячей

    • «Торпедо» в среднем забивает меньше гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.11.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.94 и 1.84.

    Прогноз: Торпедовцы явно постараются как можно скорее приблизиться к группе лидеров.

    «Торпедо» наверняка будет активно атаковать, да и вообще, в составе команды есть, кому забивать.

    Ставка: Победа «Торпедо» за 3.11.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников так и не удастся отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.07

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    Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «Торпедо» с коэффициентом 3.11. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Торпедо» переиграть красноярцев?
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