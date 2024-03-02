«Енисей»
Турнирное положение: Красноярцы в нынешнем сезоне откровенно удручают своими результатами. Зимовала команда на скромном 10 месте таблицы.
При этом оборона команды явно выглядит не лучшим образом. В 20 матчах в воротах красноярцев побывало 29 мячей.
Енисей — Торпедо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда одолела «Родину» в серии пенальти, таким образом, заняв 3 место на Кубке ФНЛ.
Новым наставником команды совсем недавно стал Андрей Тихонов. Ему и предстоит вывести «Енисей» на новый уровень.
Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить всего 2 мяча. А вот пропустили красноярцы 7 раз.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: пока что красноярцы опережают на 4 очка опасную зону. Вот отдалиться от нее и есть главная задача Тихонова.
Поединки против «Торпедо» для команды проходят традиционно неудачно. В 5 последних очных встречах «Енисей» выиграл всего 1 раз при 4 поражениях.
В контрольных поединках красноярцы смотрелись не столь монолитно. Впрочем, все это пока можно списать на перестройку.
«Торпедо»
Турнирное положение: Торпедовцам будет крайне непросто претендовать на повышение в классе. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
Команда забила 19 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 20.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды всего одна виктория. А вот проиграло «Торпедо» 4 раза.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: нынешний сезон для команды складывается крайне противоречиво. Без тотальных перемен не обошлось и зимой. На тренерский мостик пришел опытный Олег Кононов.
При этом пока что «Торпедо» видится командой-загадкой. Состав у москвичей по именам яркий, но пропускает команда уж слишком легко.
В своем предыдущем поединке «Торпедо» снова уступило. Команда Кононова дала бой «Краснодару», но в итоге проиграла (1:2).
Дабы оказаться в зоне стыков москвичам нужно исключительно побеждать. Торпедовцы явно намереваются бороться до конца.
Статистика для ставок
- «Торпедо» обыграло «Енисей» в 3 последних очных поединках
- «Енисей», наряду с «Химками» и «Родиной», забивает чаще всех в лиге — 30 мячей
- «Торпедо» в среднем забивает меньше гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.11.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.94 и 1.84.
- 1.95Ростов — Крылья Советов: прогноз и ставка
- 2.25Монако — ПСЖ: прогноз и ставка
- 2.10Лацио — Милан: прогноз и ставка
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Прогноз: Торпедовцы явно постараются как можно скорее приблизиться к группе лидеров.
«Торпедо» наверняка будет активно атаковать, да и вообще, в составе команды есть, кому забивать.
Ставка: Победа «Торпедо» за 3.11.
Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников так и не удастся отличиться.
Ставка: Обе не забьют за 2.07