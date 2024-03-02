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    Бордалас настроит «Хетафе»

    «Хетафе» — «Лас-Пальмас». Ставка (к. 2,05) и прогноз на чемпионат Испании 2 марта 2024 года

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    Борха Майораль — лидер атаки «Хетафе»
    «Хетафе» — «Лас-Пальмас». Матч пройдет в рамках 27-го тура испанской Примеры 2 марта, начало — 20:30 (мск) «Хетафе» — «Лас-Пальмас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 02 Марта 2024 года
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    «Хетафе»

    Турнирное положение: сейчас подопечные Хавьера Бордаласа идут на 10-м месте в испанской Примере с 34 очками после 26 матчей, но команда нацелена на попадание в зону еврокубков.

    Последние матчи: в 25-м туре «Хетафе» неожиданно был разгромлен в гостях «Барселоной» со счетом 0:4. Весь матч каталонский клуб возил и взял заслуженные три очка.

    Хетафе — Лас-Пальмас: коэффициенты букмекеров

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    Ранее был ничейный исход с «Вильярреалом» (1:1) и победа на своем поле над «Сельтой» (3:2) в ярком матче.

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    Не сыграют: из-за дисквалификации пропустит защитник Даконам, травмированы Арамбарри, Горка Ривера, Алдерете, но никто из этих футболистов не определяет лицо «Хетафе».

    Состояние команды: текущая форма команды довольно средняя, «Хетафе» выглядел несколько утомленным, но все равно играет в типичный для Бордаласа энергозатратный футбол с постоянным прессингом на всех участках поля.

    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: в настоящее время «Лас-Пальмас» идет на девятом месте в таблице испанской Ла Лиги и на два очка опережает «Хетафе».

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    • Последние матчи: в предыдущем туре Франсиско Гарсии Пимьенты не смогла на своем поле переиграть «Осасуну», сыграв с ней вничью со счетом 1:1. «Лас-Пальмас» даже уступал по ходу матча, но нашел в себе силы сравнять счет, отличился Кириан Родригес, для которого это уже шестой гол в текущем сезоне.

    До этого было разгромное поражение в гостях от мадридского «Атлетико» (0:5) и победа над «Валенсией» (0:2).

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    Не сыграют: дисквалифирован защитник Алекс Суарес, под вопросом участие Эрика Курбело и Альваро Лемоса, это все потери в оборонительной линии.

    Состояние команды: в 2024 году «Лас-Пальмас» продолжает удивлять хорошими результатами, но у него иногда случаются осечки, как в игре против «Атлетико».

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Лас-Пальмас» выиграл на своем поле со счетом 2:0

    • В прошлом сезоне оба матча остались за «Хетафе» (1:0, 2:0)

    • «Лас-Пальмас» в среднем пропускает и забивает по голу, у «Хетафе» эти показатели выше одного мяча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Хетафе» дают 2,05, а на «Лас-Пальмас» — 4,40. Ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Прогноз: после поражения в последнем матче Хавьер Бордалас обязательно найдет способ мотивировать своих футболистов, это очень жесткий тренер, для которого дисциплина на первом месте. У гостей есть проблемы в обороне, поэтому шансы на успех «Хетафе» гораздо выше.

    Ставка: победа «Хетафе» за 2,05.

    Прогноз: более рисковым вариантом является уверенная победа хозяев, у них сейчас довольно мастеритовые игроки в группе атаки, поэтому забить 2-3 гола для них не составит труда.

    Ставка: «Хетафе» забьет два и более гола за 2,50.

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    Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Лас-Пальмас» с коэффициентом 2.05. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на футбол. Бордалас настроит «Хетафе»
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