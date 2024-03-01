«Герта» — «Хольштайн Киль» пройдет 1 марта в рамках 24-го тура второй Бундеслиги, начало — 20:30 (мск). «Герта» — «Хольштайн Киль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Герта»

Турнирное положение: «Герта» на данный момент находится в середине таблицы. Берлинцы вряд ли выйдут в Бундеслигу, но понижение в классе команде также не угрожает.

«Герта» набрала 33 очка в 23-х встречах. Клуб занимает 8-е место.

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Последние матчи: «Герта» неудачно начала февраль. Команда в родных стенах уступила «Гамбургу» со счетом 1:2.

Но потом «Герта» в трех поединках ни разу не проиграла. Столичный клуб обыграл «Гройтер Фюрт» (2:1) и «Магдебург» (3:2), а также сыграл вничью с «Брауншвейгом» (1:1).

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: У «Герты» был кризис в конце января. После ничьи с «Фортуной» (2:2) берлинский коллектив потерпел три поражения кряду.

Сначала «Герта» уступила «Веену», потом вылетела от «Кайзерслаутерна» в Кубке Германии. Затем последовало поражение от «Гамбурга».

Тренерский штаб «Герты» смог сделать правильные выводы и результаты улучшились. Сейчас беспроигрышная серия команды составляет три матча.

«Хольштайн Киль»

Турнирное положение: «Хольштайн Киль» борется за повышение в классе. Команда серьезно нацелена пробиться в Бундеслигу.

«Хольштайн Киль» занимает второе место в таблице. Клуб набрал 42 очка в 23-х встречах. Отставание от лидирующего «Санкт-Паули» составляет 6 баллов.

Последние матчи: «Хольштайн Киль» 23 февраля в важном матче в борьбе за первое место не справился с «Санкт-Паули». Команда уступила со счетом 3:4.

Но в остальных трех февральских матчах «Хольштайн Киль» ни разу не проиграл. Сначала была ничья с «Магдебургом», а затем две победы — над «Шальке» и «Падерборном».

Состояние команды: Нельзя не отметить игру «Хольштайн Киля» в нападении. Команда мощно смотрится в атаке. «Хольштайн Киль» в предыдущих трех поединках чемпионата забил 8 голов.

В последних восьми гостевых матчах второй Бундеслиги «Хольштайн Киль» проиграл лишь один раз. 28 января клуб на выезде уступил «Гройтер Фюрту» со счетом 1:2.

Статистика для ставок

«Хольштайн Киль» в последних трех встречах забил 8 голов.

«Герта» выиграла свой последний домашний матч — 16 февраля у «Магдебурга» со счетом 3:2.

В первом круге «Герта» в гостях одолела «Хольштайн Киль» 3:2.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Герта» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается за 2.50. Ничья — в 3.75, победа гостей — в 2.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.51.

Прогноз: У одного из лидеров второй Бундеслиги могут возникнуть проблемы в Берлине. Ожидается равная борьба. Команды, скорее всего, не выявят сильнейшего.

Ставка: Ничья за 3.75.

Прогноз: Клубы обязательно проявят себя в атаке. Зрители увидят результативный футбол. Будет забито минимум три гола.

Ставка: Тотал больше трех голов за 1.90.