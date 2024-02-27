«Парма»
Турнирное положение: «Парма» нынешний сезон проводит в борьбе за выход в Серию A. Команда сейчас уверенно лидирует, набрав 55 очков в 26 поединках.
При этом команда прилично выглядит в плане реализации. В 26 матчах ей удалось отличиться 49 результативными выстрелами.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела взять всего один балл. «Парма» расписала мировую с «Комо» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Парма» выиграл 3 раза. Причем забила в них команда 8 мячей, пропустив в свои ворота столько же.
Причем не проигрывает команда уже на протяжении месяца. Та коллизия в игре с «Моденой» (0:3) больше похода на случайность.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: ныне команда максимально мотивирована оторваться от преследователей. Нынешний гандикап составляет 7 очков.
Поединки против «Козенцы» для команды проходят традиционно продуктивно. Из пяти последних очных встреч «Парма» добыла 2 виктории при одном поражении.
И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Да и Деннис Ман явно постарается улучшить свои бомбардирские показатели.
«Козенца»
Турнирное положение: «Козенца» в нынешнем сезоне является середняком чемпионата. Сейчас команда находится на 11 месте турнирной таблицы Серии B.
Команда забила 30 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 29.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды 2 победы при одной коллизии.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Козенца» выглядит довольно неплохо. Между тем, команда способна дать бой кому угодно.
При этом «Козенца» до последней коллизии не проигрывала на протяжении месяца. Причем в этом отрезке команда переиграла сильную «Венецию» (4:2).
В предыдущем туре чемпионата «Козенца» уступила в родных стенах. Команда не смогла сдержать атаки «Сампдории» (1:2).
В этой встрече гости явно будут действовать вторым номером. «Козенца» относительно неплохо обороняется.
Статистика для ставок
- «Парма» не проигрывал в 4 своих последних матчах
- «Парма» имеет лучший показатель в лиге по забитым мячам
- «Козенца» не проигрывала «Парме» уже полтора года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Парма» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 5.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — 1.96 и 1.85.
Прогноз: «Парма» блестяще атакует, и в поединке с аутсайдером должна быстро взять свое.
«Парма» давненько не обыгрывал «Козенцы», что станет дополнительным мотивационным фактором.
Ставка: Победа «Пармы» в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «Козенца» не даст себя в обиду.
Ставка: «Козенца» не проиграет за 2.24