В рамках 27-го тура чемпионата Италии 27 февраля пройдет матч «Парма» — «Козенца». Начало — 22:30 (мск). «Парма» — «Козенца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Парма»

Турнирное положение: «Парма» нынешний сезон проводит в борьбе за выход в Серию A. Команда сейчас уверенно лидирует, набрав 55 очков в 26 поединках.

При этом команда прилично выглядит в плане реализации. В 26 матчах ей удалось отличиться 49 результативными выстрелами.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела взять всего один балл. «Парма» расписала мировую с «Комо» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Парма» выиграл 3 раза. Причем забила в них команда 8 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

Причем не проигрывает команда уже на протяжении месяца. Та коллизия в игре с «Моденой» (0:3) больше похода на случайность.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: ныне команда максимально мотивирована оторваться от преследователей. Нынешний гандикап составляет 7 очков.

Поединки против «Козенцы» для команды проходят традиционно продуктивно. Из пяти последних очных встреч «Парма» добыла 2 виктории при одном поражении.

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Да и Деннис Ман явно постарается улучшить свои бомбардирские показатели.

«Козенца»

Турнирное положение: «Козенца» в нынешнем сезоне является середняком чемпионата. Сейчас команда находится на 11 месте турнирной таблицы Серии B.

Команда забила 30 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 29.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды 2 победы при одной коллизии.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Козенца» выглядит довольно неплохо. Между тем, команда способна дать бой кому угодно.

При этом «Козенца» до последней коллизии не проигрывала на протяжении месяца. Причем в этом отрезке команда переиграла сильную «Венецию» (4:2).

В предыдущем туре чемпионата «Козенца» уступила в родных стенах. Команда не смогла сдержать атаки «Сампдории» (1:2).

В этой встрече гости явно будут действовать вторым номером. «Козенца» относительно неплохо обороняется.

Статистика для ставок

«Парма» не проигрывал в 4 своих последних матчах

«Парма» имеет лучший показатель в лиге по забитым мячам

«Козенца» не проигрывала «Парме» уже полтора года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Парма» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 5.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — 1.96 и 1.85.

Прогноз: «Парма» блестяще атакует, и в поединке с аутсайдером должна быстро взять свое.

«Парма» давненько не обыгрывал «Козенцы», что станет дополнительным мотивационным фактором.

Ставка: Победа «Пармы» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Козенца» не даст себя в обиду.

Ставка: «Козенца» не проиграет за 2.24