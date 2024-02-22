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    «Штурм» одной ногой в 1/8 финала

    «Слован» — «Штурм». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, Лига конференций, 22 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Слован» — «Штурм»
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    «Спортинг» — «Штурм»
    В рамках 1/16 финала Лиги конференций 22 февраля пройдет матч «Слован» — «Штурм». Начало — в 23:00. «Слован» — «Штурм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 22 Февраля 2024 года
    Слован
  • Либерец
    •  Слован 23:00 Штурм Штурм
  • Грац
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    «Слован»

    Путь в плей-офф: Словацкий коллектив пробился в стыковой раунд Лиги конференций, заняв 2 место в своей группе, пропустив вперед лишь французский «Лилль». «Слован» набрал 10 очков и опередил в таблице «Олимпию» и «Клаксвик».

    Последние матчи: «Слован» потерпел разгромное поражение от «Штурма» в первой встрече противостояния (1:4). Команды определяют между собой, кто сможет пробиться в 1/8 финала Лиги конференций. В составе клуба из Братислава гол престижа забил Жерсон Родригес

    Не сыграет: Ричард Крижан пропустит игру из-за травмы колена, а Спирос Рисванис не сможет сыграть из-за сломанной скулы. Вайсс дисквалифицирован на ответную игру Лиги конференций из-за красной карточки.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Состояние команды: В турнирной таблице чемпионата Словакии «Слован» уверенно лидирует, набрав 51 очко, у главного конкурента — «Жилины» уже на 12 пунктов меньше.

    В рамках 20-го тура чемпионата Словакии «Слован» на своём поле разгромил клуб «Злате Моравце» (4:1).

    «Штурм»

    Путь в плей-офф: В осенней части еврокубков «Штурм» играл в Лиге Европы. По итогам группового этапа австрийцы финиширвали на 3 месте, набрав лишь 4 очка. Коллектив из Австрии обошел в турнирной таблице польский «Ракув», у которого также было 4 пункта в активе. Ну а пропустили австрийцы вперед себя «Спортинг» и «Аталанту».

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    • Последние матчи: В победном матче над «Слованом» (4:1) в составе «Штурма» голами отметились Биерит, Станкович, Китеишвили и Камара.

    Не сыграют: Вратарь Кьелль Схерпен травмировал колена, дисквалифицированных в команде на матч нет.

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    Состояние команды: В чемпионате Австрии «Штурм» расположился на 2 месте, набрав 39 очков. От лидера — «Зальцбурга» составляет 2 балла.

    К тому же «Штурм» не проигрывает на протяжении пяти матчей подряд: помимо ничьи с «Зальцбургом», были победы над «Аустрией» (2:0) и «Днепр-1» (2:1), а также «Штурм» разошелся миром с «Рухом» из Львова в контрольной игре (0:0).

    Статистика для ставок

    • «Штурм» и «Слован» встречались один раз в 2012-м

    • В товарищеском матче-2012 «Штурм» разгромил «Слован» (5:1)

    • В Лиге конференций «Штурма» разгромил «Слован» (4:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Слован» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.56, а победа гостей — в 2.64.

    Коэффициенты матча Слован — Штурм

    1X2Новым игрокам
  • 2.553.552.70Бонус$9500
    •

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.94 соответственно.

    Прогноз: Обе команды играют в атакующий футбол, стоит ожидать яркого футбола. Игры с участием «Штурма» и «Слована» чаще всего завершаются с 2-3 забитыми голами.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.23.

    Прогноз: Можно рискнуть в пользу того, что обе команды забьют.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

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    «Слован» — «Штурм»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 22.02.2024. Прогнозы на футбол. «Штурм» одной ногой в 1/8 финала
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