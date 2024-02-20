«Интер»
Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выглядит весьма прилично. «Интер» находится на 1 месте в Серии A.
При этом оборона команды блещет надежностью. В 24 матчах чемпионата Италии она дала результативный сбой всего 12 раз.
Коэффициенты матча Интер — Атлетико
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде снова удалось победить. «Интер» нанес поражение «Салернитане» (4:0).
Вообще, миланцы имеют действующую победную серию, насчитывающую уже 8 матчей. Причем в двух последних «Интер» забивал по 4 гола.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 11 мячей. А вот в свои ворота «Интер» пропустил всего 2 раза.
Не сыграют: Франческо Ачерби — травмирован.
Состояние команды: «Интер» сейчас проводит потрясающий игровой цикл. Миланцы обыгрывают оппонента за оппонентом.
При этом лидер атак команды Лаутаро Мартинес привычно эффективен. На его счету уже 20 мячей в чемпионате Италии.
Стоит отметить, что «Интер» традиционно сложно противостоит «Атлетико». В двух очных поединках миланцы по разу выиграли и проиграли.
«Атлетико»
Турнирное положение: «Атлетико» в нынешнем сезоне привычно борется за высокие места. Сейчас команда находится на 4 месте в турнирной таблице Примеры.
Команда забила 50 мячей, пропустив в свои ворота 26.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Атлетико» 2 победы при 2 поражениях с общей разницей мячей 8:4.
Не сыграют: Альваро Мората, Сесар Аспиликуэта — травмированы.
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Атлетико» выглядит не столь мощно. Несмотря на все старания Антуана Гризманна, «матрасники» пока никак не добьются стабильности результатов.
В своем последнем поединке команда добыла яркую победу. Мадридцы поставили на колени «Лас-Пальмас» (5:0).
Постепенно набирает свои лучшие кондиции Мемфис Депай. Голландец забил уже 5 мячей в Примере.
И уж совсем очевидно, что мадридцы даже без Мораты не будут отсиживаться в тылах. Между тем, проблем в игре команды множество.
Статистика для ставок
- «Интер» выиграл в 8 своих последних матчах
- «Атлетико» и «Интер» еще не проигрывали в текущей Лиге чемпионов
- Мадридцы Гризманн и Мората забили по 5 мячей в текущем турнире
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.74, а победа гостей — в скромные 4.83.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.22 и 1.77.
Прогноз: Мадридцы явно намерены дать бой «Интеру», и даже без Мораты будут искать шансы в атаке.
«Матрасники» способны выдать отдельный яркий поединок, и уж точно не собираются отсиживаться в тылах.
Ставка: ТБ 4.5 за 7.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева разгромят нестабильных мадридцев.
Ставка: Фора «Интера» -2.5 за 6.40.
А еще есть умеренный сбалансированный прогноз с коэффициентом 2.40.