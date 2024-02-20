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    «Интер» — «Атлетико». Дерзкая ставка (к. 7.20) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 20 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Атлетико»
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    Антуан Гризманн
    В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов 20 февраля пройдет матч «Интер» — «Атлетико». Начало — 23:00 (мск). «Интер» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 20 Февраля 2024 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 23:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    «Интер»

    Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выглядит весьма прилично. «Интер» находится на 1 месте в Серии A.

    При этом оборона команды блещет надежностью. В 24 матчах чемпионата Италии она дала результативный сбой всего 12 раз.

    Коэффициенты матча Интер — Атлетико

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде снова удалось победить. «Интер» нанес поражение «Салернитане» (4:0).

    Вообще, миланцы имеют действующую победную серию, насчитывающую уже 8 матчей. Причем в двух последних «Интер» забивал по 4 гола.

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    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 11 мячей. А вот в свои ворота «Интер» пропустил всего 2 раза.

    Не сыграют: Франческо Ачерби — травмирован.

    Состояние команды: «Интер» сейчас проводит потрясающий игровой цикл. Миланцы обыгрывают оппонента за оппонентом.

    При этом лидер атак команды Лаутаро Мартинес привычно эффективен. На его счету уже 20 мячей в чемпионате Италии.

    Стоит отметить, что «Интер» традиционно сложно противостоит «Атлетико». В двух очных поединках миланцы по разу выиграли и проиграли.

    «Атлетико»

    Турнирное положение: «Атлетико» в нынешнем сезоне привычно борется за высокие места. Сейчас команда находится на 4 месте в турнирной таблице Примеры.

    Команда забила 50 мячей, пропустив в свои ворота 26.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Атлетико» 2 победы при 2 поражениях с общей разницей мячей 8:4.

    Не сыграют: Альваро Мората, Сесар Аспиликуэта — травмированы.

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  • 16/02/2024

    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Атлетико» выглядит не столь мощно. Несмотря на все старания Антуана Гризманна, «матрасники» пока никак не добьются стабильности результатов.

    В своем последнем поединке команда добыла яркую победу. Мадридцы поставили на колени «Лас-Пальмас» (5:0).

    Постепенно набирает свои лучшие кондиции Мемфис Депай. Голландец забил уже 5 мячей в Примере.

    И уж совсем очевидно, что мадридцы даже без Мораты не будут отсиживаться в тылах. Между тем, проблем в игре команды множество.

    Статистика для ставок

    • «Интер» выиграл в 8 своих последних матчах

    • «Атлетико» и «Интер» еще не проигрывали в текущей Лиге чемпионов

    • Мадридцы Гризманн и Мората забили по 5 мячей в текущем турнире

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.74, а победа гостей — в скромные 4.83.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.22 и 1.77.

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    Прогноз: Мадридцы явно намерены дать бой «Интеру», и даже без Мораты будут искать шансы в атаке.

    «Матрасники» способны выдать отдельный яркий поединок, и уж точно не собираются отсиживаться в тылах.

    Ставка: ТБ 4.5 за 7.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева разгромят нестабильных мадридцев.

    Ставка: Фора «Интера» -2.5 за 6.40.

    А еще есть умеренный сбалансированный прогноз с коэффициентом 2.40.

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    «Интер» — «Атлетико»: прогноз, ставка (7.20), статистика, коэффициенты матча 20.02.2024. Прогнозы на футбол. На «Сан-Сиро» будет голевое шоу
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