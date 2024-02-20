В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов 20 февраля пройдет матч «Интер» — «Атлетико». Начало — 23:00 (мск). «Интер» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выглядит весьма прилично. «Интер» находится на 1 месте в Серии A.

При этом оборона команды блещет надежностью. В 24 матчах чемпионата Италии она дала результативный сбой всего 12 раз.

Коэффициенты матча Интер — Атлетико 1X2Новым игрокам 1.783.605.00Бонус$9500

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде снова удалось победить. «Интер» нанес поражение «Салернитане» (4:0).

Вообще, миланцы имеют действующую победную серию, насчитывающую уже 8 матчей. Причем в двух последних «Интер» забивал по 4 гола.

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Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 11 мячей. А вот в свои ворота «Интер» пропустил всего 2 раза.

Не сыграют: Франческо Ачерби — травмирован.

Состояние команды: «Интер» сейчас проводит потрясающий игровой цикл. Миланцы обыгрывают оппонента за оппонентом.

При этом лидер атак команды Лаутаро Мартинес привычно эффективен. На его счету уже 20 мячей в чемпионате Италии.

Стоит отметить, что «Интер» традиционно сложно противостоит «Атлетико». В двух очных поединках миланцы по разу выиграли и проиграли.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Атлетико» в нынешнем сезоне привычно борется за высокие места. Сейчас команда находится на 4 месте в турнирной таблице Примеры.

Команда забила 50 мячей, пропустив в свои ворота 26.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Атлетико» 2 победы при 2 поражениях с общей разницей мячей 8:4.

Не сыграют: Альваро Мората, Сесар Аспиликуэта — травмированы.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Атлетико» выглядит не столь мощно. Несмотря на все старания Антуана Гризманна, «матрасники» пока никак не добьются стабильности результатов.

В своем последнем поединке команда добыла яркую победу. Мадридцы поставили на колени «Лас-Пальмас» (5:0).

Постепенно набирает свои лучшие кондиции Мемфис Депай. Голландец забил уже 5 мячей в Примере.

И уж совсем очевидно, что мадридцы даже без Мораты не будут отсиживаться в тылах. Между тем, проблем в игре команды множество.

Статистика для ставок

«Интер» выиграл в 8 своих последних матчах

«Атлетико» и «Интер» еще не проигрывали в текущей Лиге чемпионов

Мадридцы Гризманн и Мората забили по 5 мячей в текущем турнире

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.74, а победа гостей — в скромные 4.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.22 и 1.77.

Прогноз: Мадридцы явно намерены дать бой «Интеру», и даже без Мораты будут искать шансы в атаке.

«Матрасники» способны выдать отдельный яркий поединок, и уж точно не собираются отсиживаться в тылах.

Ставка: ТБ 4.5 за 7.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева разгромят нестабильных мадридцев.

Ставка: Фора «Интера» -2.5 за 6.40.

А еще есть умеренный сбалансированный прогноз с коэффициентом 2.40.