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    «Спортинг» не оставит шансов «Морейренсе» и продлит свою победную серию

    «Морейренсе» — «Спортинг». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 19 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Морейренсе» — «Спортинг»
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    «Спортинг»
    В рамках 22-го тура чемпионата Португалии 19 февраля пройдет матч «Морейренсе» — «Спортинг». Начало — 23:15 (мск). «Морейренсе» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 19 Февраля 2024 года
    Морейренсе
  • Морейра-де-Конегуш
    •  Морейренсе 23:15 Спортинг Спортинг
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    «Морейренсе»

    Турнирное положение: Команда занимает 6-е место в чемпионате Португалии с 35-ю очками в активе после 21-го тура. «Морейренсе» все еще может побороться за еврокубки в нынешнем сезоне.

    Стоит отметить, что команда очень мало забивает (26 голов за 21 встречу), но при этом не так и много пропускает (24 мяча). В последних встречах «Морейренсе» играл низовые матчи.

    Коэффициенты матча Морейренсе — Спортинг

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    Последние матчи: В прошедшем туре команда обыграла «Шавиш» (1:0), а матчем ранее уступила «Браге» с таким же счетом.

    Все прогнозы на футбол

    За последние 5 матчей «Морейренсе» пропустил 7 голов при 5-и забитых. К слову, в одной из встреч команда уступила «Порту» (0:5), пропустив большую часть голов именно во 2-м тайме.

    Не сыграют: Альхассан Сюлла (травма).

    Состояние команды: «Морейренсе» показывает неплохие результаты в нынешнем сезоне, но всерьез бороться за еврокубки в этом сезоне вряд-ли получится, ведь конкуренты у команды действительно серьезные.

    «Морейренсе» может более менее спокойно чувствовать себя на 6-й позиции, ведь отрыв от 7-й строчки составляет 7 очков.

    Последний раз команда обыгрывала «Спортинг» в далеком 2003-м году. С тех пор большую часть матчей забирала лиссабонская команда, а также коллективы делили очки. Сможет ли на сей раз «Морейренсе» прервать эту неудачную серию? Шансы есть, но не очень большие.

    «Спортинг»

    Турнирное положение: Эта команда продолжает борьбу за лидерство в чемпионате Португалии. «Спортинг» делит 1-ю строчку с «Бенфикой» (по 52 очка), имея игру в запасе.

    Лиссабонская команда сверхрезультативна в нынешнем сезоне, забив за 20 встреч 58 голов при 19-и пропущенных. К слову, и по надежности в обороне «Спортинг» в лидерах (3-е место).

    Последние матчи: В прошедших встречах команда громила соперников одного за другим. В последнем туре чемпионата Португалии «Спортинг» не оставил и следа от «Браги» (5:0), а матчем ранее в рамках лиги разгромил «Визелу» (8:0).

    В последних 13-и встречах во всех турнирах команда проиграла только один раз, а в остальных поединках одержала победу. К слову, во всех 3-х турнирах (чемпионат Португалии, кубок страны и Лига Европы) «Спортинг» является одним из фаворитов.

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    • За последние 4 победных матча команда забила 19 голов при 1-м пропущенном мяче — феноменальный результат.

    Не сыграют: Усман Диоманде, Паулиньо и Джерри Сен Жюст (у всех травмы).

    Состояние команды: Атакующий потенциал «Спортинга» — это страшная штука. Команда буквально не дает ни единого шанса соперникам. К слову, лиссабонцы занимают только 4-е место в лиге по результатам гостевых матчей, набрав 19 очков из 27-и возможных.

    В последних 3-х очных встречах между «Морейренсе» и «Спортингом» лиссабонская команда непременно одерживала победы (3:0, 2:0 и 1:0). У команды есть все шансы продолжить эту традицию, но не стоит недооценивать соперника.

    Статистика для ставок

    • В последних 3-х матчах «Спортинг» не пропустил ни одного гола от «Морейренсе»

    • В 4-х из 5-и последних матчах на чужом поле «Спортинг» непременно пробивал тотал 2.5 больше

    • В 4-х из 5-и последних матчах с участием «Морейренсе» не проходила ставка «обе забьют»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.90, а победа хозяев — в 9.00.

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    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.77 и 2.05 соответственно.

    Прогноз: «Спортинг» набрал сумасшедший ход. Можно предположить, что гости одержат уверенную победу.

    Ставка: Победа «Спортинга» с форой (-1.5) за 2.10.

    Прогноз: Также поставим на то, что хозяевам не удастся забить ни одного гола.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Морейренсе» 0.5 меньше за 1.87.

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    «Морейренсе» — «Спортинг»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 19.02.2024. Прогнозы на футбол. «Спортинг» не оставит шансов «Морейренсе» и продлит свою победную серию
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