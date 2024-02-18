«Страсбург» — «Лорьян». Матч пройдет в рамках 22-го тура Лиги 1, начало — 15:00 (мск) «Страсбург» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» занимает 10-е место в таблице Лиги 1. В ее активе 22 забитых мяча, в пассиве — 29 пропущенных.

Команда на 10 очков отстает от зоны еврокубков — шестой позиции, так что вряд ли поборется за путевки в континентальные турниры.

Последние матчи: в предыдущем туре клуб потерпел поражение. На выезде он крупно уступил «Лансу» (1:3), пропустив три мяча и забив один.

В четырех последних матчах во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу при двух поражения при одной ничьей, так что у него явно не лучшая форма.

Все прогнозы на Лигу 1

Не сыграют: Саи, Ибраима Сиссоко, Мотиба — травмированы. Дисквалифицирован — Кароль Фила.

Состояние команды: в шести последних поединках во всех турнирах «Страсбург» одержал только две победы при двух поражениях и двух ничьих.

На самом деле эльзасцы скорее борются за выживание, чем за выход в еврокубки. До зоны вылета — семь очков, тогда как до 16-й строчки стыковых матчей за сохранение прописки — шесть.

Эмега — лучший бомбардир клуба в Лиге 1 с четырьмя голами, У Мотибы, который не сыграет, — три забитых мяча, у Баква — два.

«Лорьян»

Турнирное положение: По итогам 21 матча Лиги 1 «Лорьян» занимает последнее, 16-е место с 19 очками и разницей мячей 28-42.

Команда уступает безопасной 15-й позиции по дополнительным показателям, так что ей крайне важно выигрывать, чтобы выбраться из зоны риска.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле смог набрать максимум очков. Хозяева обыграли «Реймс» (2:0), забив два безответных мяча.

Эта победа не была чем-то случайным, ведь стала для него второй кряду после того, как туром ранее на выезде был обыгран «Мец» (2:1).

Не сыграют: Игор Силва, Бенжамен Менди, Бойсгар — у всех травмы. Дисквалифицирован — Формоз Менди.

Состояние команды: в последних трех поединках, которые пришлись на французское первенство, «Лорьян» не знает поражений при двух победах и одной ничьей.

Ближайшие преследователи (они же конкуренты в борьбе за выживание) «Мец» и «Клермон» отстают на два и три очка соответственно, но с нынешней формой гостей у них неплохие шансы выжить в элите.

От Эли Жуниора Крупи, Мохамеда Бамба и Дьенга исходит главная угроза в атаке коллектива в текущей кампании, ведь они забили четыре, три и два мячей соответственно.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Лорьян» не проиграл

в семи из восьми последних матчей «Лорьяна» было забито больше 2,5 голов

в шести последних матчах «Страсбурга» забивали оба соперника.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.90, победа «Лорьяна» — в 5.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.95 и 1.90.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. При этом поединок, который стал исключением в этом ряду, было забито два мяча, что говорит о неплохой результативности в играх «Лорьяна».

При этом в четырех из пяти последних поединков хозяев было забито больше 2,5 голов, так что вероятность такого расклада немала.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в трех последних их матчах был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Лорьян» не проиграет за 2.22