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    «Хоффенхайм» переиграет берлинцев

    «Хоффенхайм» — «Унион». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Бундеслига, 17 февраля 2024 года

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    «Хоффенхайм»
    В рамках 22-го тура чемпионата Германии 17 февраля пройдет матч «Хоффенхайм» — «Унион». Начало — 17:30 (мск). «Хоффенхайм» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Февраля 2024 года
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    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне борется за попадание в зону еврокубков. Сейчас «Хоффенхайм» находится на 8 месте.

    При этом атака команды выглядит довольно выгодно. В 21 матче игроки «Хоффенхайма» сумели отличиться 38 результативными ударами.

    Коэффициенты матча Хоффенхайм — Унион

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    Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось победить. «Хоффенхайм» подписал мировое соглашение с «Кельном» (1:1).

    Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Хоффенхайм» добыл 3 пункта. Причем все эти встречи завершились вничью.

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    Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 6 мячей. А вот в свои ворота «Хоффенхайм» пропустил 10 раз.

    Не сыграют: Мергим Бериша — травмирован.

    Состояние команды: «Хоффенхайм» все никак не может запрыгнуть в первую шестерку. На данный момент это отставание составляет 5 очков.

    При этом предстоящая игра с нестабильным «Унионом» — отличная возможность несколько поправить свое турнирное положение.

    Стоит отметить, что «Хоффенхайм» традиционно сложно противостоит «Униону». Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчали друг друга.

    «Унион»

    Турнирное положение: «Унион» в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. Сейчас команда находится на 15 месте в таблице.

    Команда забила 20 мячей, пропустив в свои ворота 35.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Униона» лишь 2 виктории, причем обе с минимальным счетом.

    Не сыграют: Йосип Юранович — травмирован.

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    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Унион» сенсационно борется за выживание в элитном дивизионе. Отрыв от опасной зоны измеряется 5 очками.

    Вот только побеждает команда довольно редко. В 21 поединке Бундеслиги в активе у «Униона» всего 6 викторий.

    Только совсем недавно берлинцы выбрались из зоны вылета. Такую цену команда платит за участие в Лиге чемпионов.

    В двух последних очных поединках с «Хоффенхаймом» берлинцы уступили. Причем оба раза команда проиграла с разницей в 2 мяча.

    Статистика для ставок

    • «Хоффенхайм» обыграл берлинцев в 2 последних очных поединках

    • «Унион» выиграл на выезде лишь 1 раз в чемпионате

    • «Хоффенхайм» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.84, а победа гостей — в скромные 3.64.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.82 и 2.14.

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    Прогноз: Хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение, и явно будут активно и агрессивно атаковать.

    «Хоффенхайм» весьма неплох в плане реализации, к тому же соперник крайне слабо играет в гостях.

    Рекомендуемая ставка: Победа «Хоффенхайма» за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников так и не удастся отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.18

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    «Хоффенхайм» — «Унион»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 17.02.2024. Прогнозы на футбол. «Хоффенхайм» переиграет берлинцев
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