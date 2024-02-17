В рамках 22-го тура чемпионата Германии 17 февраля пройдет матч «Хоффенхайм» — «Унион». Начало — 17:30 (мск). «Хоффенхайм» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне борется за попадание в зону еврокубков. Сейчас «Хоффенхайм» находится на 8 месте.

При этом атака команды выглядит довольно выгодно. В 21 матче игроки «Хоффенхайма» сумели отличиться 38 результативными ударами.

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Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось победить. «Хоффенхайм» подписал мировое соглашение с «Кельном» (1:1).

Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Хоффенхайм» добыл 3 пункта. Причем все эти встречи завершились вничью.

Все прогнозы на Бундеслигу

Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 6 мячей. А вот в свои ворота «Хоффенхайм» пропустил 10 раз.

Не сыграют: Мергим Бериша — травмирован.

Состояние команды: «Хоффенхайм» все никак не может запрыгнуть в первую шестерку. На данный момент это отставание составляет 5 очков.

При этом предстоящая игра с нестабильным «Унионом» — отличная возможность несколько поправить свое турнирное положение.

Стоит отметить, что «Хоффенхайм» традиционно сложно противостоит «Униону». Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчали друг друга.

«Унион»

Турнирное положение: «Унион» в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. Сейчас команда находится на 15 месте в таблице.

Команда забила 20 мячей, пропустив в свои ворота 35.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Униона» лишь 2 виктории, причем обе с минимальным счетом.

Не сыграют: Йосип Юранович — травмирован.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Унион» сенсационно борется за выживание в элитном дивизионе. Отрыв от опасной зоны измеряется 5 очками.

Вот только побеждает команда довольно редко. В 21 поединке Бундеслиги в активе у «Униона» всего 6 викторий.

Только совсем недавно берлинцы выбрались из зоны вылета. Такую цену команда платит за участие в Лиге чемпионов.

В двух последних очных поединках с «Хоффенхаймом» берлинцы уступили. Причем оба раза команда проиграла с разницей в 2 мяча.

Статистика для ставок

«Хоффенхайм» обыграл берлинцев в 2 последних очных поединках

«Унион» выиграл на выезде лишь 1 раз в чемпионате

«Хоффенхайм» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.84, а победа гостей — в скромные 3.64.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.82 и 2.14.

Прогноз: Хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение, и явно будут активно и агрессивно атаковать.

«Хоффенхайм» весьма неплох в плане реализации, к тому же соперник крайне слабо играет в гостях.

Рекомендуемая ставка: Победа «Хоффенхайма» за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников так и не удастся отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.18