«Хоффенхайм»
Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне борется за попадание в зону еврокубков. Сейчас «Хоффенхайм» находится на 8 месте.
При этом атака команды выглядит довольно выгодно. В 21 матче игроки «Хоффенхайма» сумели отличиться 38 результативными ударами.
Коэффициенты матча Хоффенхайм — Унион
Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось победить. «Хоффенхайм» подписал мировое соглашение с «Кельном» (1:1).
Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Хоффенхайм» добыл 3 пункта. Причем все эти встречи завершились вничью.
Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 6 мячей. А вот в свои ворота «Хоффенхайм» пропустил 10 раз.
Не сыграют: Мергим Бериша — травмирован.
Состояние команды: «Хоффенхайм» все никак не может запрыгнуть в первую шестерку. На данный момент это отставание составляет 5 очков.
При этом предстоящая игра с нестабильным «Унионом» — отличная возможность несколько поправить свое турнирное положение.
Стоит отметить, что «Хоффенхайм» традиционно сложно противостоит «Униону». Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчали друг друга.
«Унион»
Турнирное положение: «Унион» в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. Сейчас команда находится на 15 месте в таблице.
Команда забила 20 мячей, пропустив в свои ворота 35.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Униона» лишь 2 виктории, причем обе с минимальным счетом.
Не сыграют: Йосип Юранович — травмирован.
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Унион» сенсационно борется за выживание в элитном дивизионе. Отрыв от опасной зоны измеряется 5 очками.
Вот только побеждает команда довольно редко. В 21 поединке Бундеслиги в активе у «Униона» всего 6 викторий.
Только совсем недавно берлинцы выбрались из зоны вылета. Такую цену команда платит за участие в Лиге чемпионов.
В двух последних очных поединках с «Хоффенхаймом» берлинцы уступили. Причем оба раза команда проиграла с разницей в 2 мяча.
Статистика для ставок
- «Хоффенхайм» обыграл берлинцев в 2 последних очных поединках
- «Унион» выиграл на выезде лишь 1 раз в чемпионате
- «Хоффенхайм» в среднем пропускает почти 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.84, а победа гостей — в скромные 3.64.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.82 и 2.14.
Прогноз: Хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение, и явно будут активно и агрессивно атаковать.
«Хоффенхайм» весьма неплох в плане реализации, к тому же соперник крайне слабо играет в гостях.
Рекомендуемая ставка: Победа «Хоффенхайма» за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников так и не удастся отличиться.
Ставка: Обе не забьют за 2.18