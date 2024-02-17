В рамках 25-го тура АПЛ 17 февраля пройдет матч «Брентфорд» — «Ливерпуль». Начало — 15:30 (мск). «Брентфорд» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» после 23-х игр находится на 14-м месте в таблице АПЛ. Отрыв от зоны вылета у «пчел» весьма приличный — 6 баллов.

У команды есть шанс подняться на пару мест выше. «Борнмут» опережает команду Томаса Франка всего на два очка, «Фулхэм» — на 4, но «дачники» сыграли на один матч больше.

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Последние матчи: «Брентфорд» провалил концовку 2023 года. Тогда клуб в восьми матчах потерпел семь поражений, одолев лишь «Лутон Таун» — 3:1.

В четырех последних встречах у «Брентфорда» две победы и два поражения.

Были обыграны «Ноттингем Форест» (3:2) и «Вулверхэмптон» (2:0). Однако в матчах с «Тоттенхэмом» (2:3) и «Манчестер Сити» (1:3) красно-черные не завоевали ни одного очка.

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Не сыграют: Генри, Хики, Дасилва, Шаде, Мбемо, Оньека.

Состояние команды: «Брентфорд» проводит текущий сезон не лучшим образом. Ранее команда боролась за еврокубки. Однако теперь «пчелы» пытаются сделать всё, чтобы не оказаться возле зоны вылета.

В предстоящей встрече букмекеры не верят в успех «Брентфорда». Команда уступает «Ливерпулю» в классе. Хозяевам будет сложно добиться положительного результата.

В последних пяти домашних встречах АПЛ «Брентфорд» одержал две победы. 2 декабря команда в родных стенах одолела «Лутон» (3:1), а 20 января взяла верх над «Ноттингем Форестом» (3:2).

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Ливерпуль» радует своих фанатов удачными результатами. Сейчас красные лидируют в АПЛ, набрав 54 очка.

«Манчестер Сити» с 52 баллами идет вторым, сыграв на одну встречу меньше. Столько же очков в активе лондонского «Арсенала». Именно эти три команды в нынешнем сезоне разыграют золотые медали АПЛ.

Последние матчи: В последних 10 матчах во всех турнирах «Ливерпуль» проиграл только одну игру. Красные неудачно съездили в Лондон к «Арсеналу», где уступили 1:3. Встреча состоялась 4 февраля.

За 24 матча «Ливерпуль» одержал 16 побед, 6 раз сыграл вничью и проиграл лишь дважды. Разница мячей составляет 55-23.

Не сыграют: Байчетич, Бредли, Конате, Матип, Собослай, Тьяго, Александер-Арнольд.

Состояние команды: Подопечные Юргена Клоппа в 2024 году за 9 матчей добились семи побед. «Ливерпуль» отлично чувствует себя во всех турнирах. Ранее красные одолели «Фулхэм» и вышли в финал Кубка Лиги.

В Кубке Англии «Ливерпуль» прошел «Арсенал» и «Норвич». В АПЛ команда выигрывает один матч за другим. Скорее всего, предстоящая встреча не станет исключением.

«Ливерпуль» заслуженно считается фаворитом. У команды вряд ли возникнут проблемы. Фанатов красных не может не радовать тот факт, что Мохамед Салах имеет отличные шансы полностью восстановиться к матчу с «Брентфордом».

Статистика для ставок

«Ливерпуль» выиграл в пяти из шести последних матчах чемпионата.

«Ливерпуль» забивал минимум по три мяча в четырёх из пяти последних матчах чемпионата.

В четырёх из пяти последних матчах чемпионата с участием «Ливерпуля» происходил обмен голами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу команды ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.60, а победа хозяев — в 5.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.52 и 2.62 соответственно.

Прогноз: Лидер АПЛ будет доминировать в предстоящем матче. Сенсации не случится. От «Ливерпуля» стоит ждать уверенной победы.

Рекомендуемая ставка: Победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.96.

Прогноз: «Ливерпуль» преуспеет в атаке и не будет мешать играть сопернику. Зрителям на трибунах скучать не придется. Ожидается результативная встреча.

Ставка: Тотал больше 3 за 1.80.