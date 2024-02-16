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    «ПСВ» ждет легкая прогулка

    «ПСВ» — «Хераклес». Ставка (к. 2,07) и прогноз на чемпионат Нидерландов 16 февраля 2024 года

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    «ПСВ» — «Хераклес». Матч пройдет в рамках голландской Эредивизи 16 февраля, начало — 22:00 (мск) «ПСВ» — «Хераклес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 16 Февраля 2024 года
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    «ПСВ»

    Турнирное положение: после 21-го матча «ПСВ» Эйндховен уверенно лидирует в голландской Эредивизи с 59 очками и громадным отрывом от главного преследователя в лице «Фейенорда», у которого 49 очков.

    Последние матчи: в последнем туре подопечные Петера Боса разгромили на выезде «Волендам» со счетом 5:1. Пропустив первыми уже на первой минуте, «ПСВ» завелся и отгрузил пять безответных мячей сопернику. Причем, забивали пять разных футболистов.

    До этого была ничья с «Аяксом» (1:1) в гостях и победа на своем поле над «Алмере» (2:0).

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    • Не сыграют: давно травмированы вингер Ноа Ланг и защитник Армел Белла-Котчап, но «ПСВ» отлично справляется и без них.

    Состояние команды: лидер чемпионата находится в феноменальной форме на протяжении всего сезона. Достаточно сказать, что у «ПСВ» в 23 матчах всего две ничьи, а остальные победы. Возглавивший летом команду, опытный Петер Бош создал настоящую машину по добыванию побед и доминирует над своими соперниками.

    «Хераклес»

    Турнирное положение: сейчас «Хераклес» идет на 14-м месте в чемпионате, от зоны стыковых матчей его отделяет всего четыре очка. Пара неудачных матчей и команда может подвиснуть.

    Последние матчи: в прошлом туре «Хераклес» одолел на своем поле в ярком матче «Витесс» со счетом 3:2. Причем, команда уступала 0:2, но нашла в себе силы переломить ход поединка. Главным героем поединка стал нападающий Хиз Хорнкамп, оформивший дубль.

    До этого «Хераклес» уступил в гостях НЕКу (1:3), «Аяксу» (2:4) и сыграл вничью с «Волендамом» (1:1).

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    • Не сыграют: не помогут команда два защитника Рубен Рооскен и Сава Честич, особенно чувствительна потеря первого.

    Состояние команды: «Хераклес» занимает свое место рядом с зоной вылета. Команда обладает скромным составом и комплектуется преимущественно арендованными футболистами из топ-клубов.

    Статистика для ставок

    • Матч первого круга неожиданно завершился ничейным исходом — 1:1
    • В прошлом сезоне обе встречи остались за «ПСВ» (3:1, 6:0)
    • «ПСВ» не потерпел ни одного поражения в сезоне и доминирует в чемпионате с громадным отрывом

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на успех «ПСВ» котировки составляют всего 1,06, а на «Хераклес» — 25,0. Ничью букмекеры оценивают в 15,5.

    ТМ 4,5 идет за 1,62, на ТБ 4,5 дают 2,30.

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    Прогноз: «ПСВ» на голову выше всех в этом сезоне и команды подобного уровня как «Хераклес» просто не замечает. Если команда будет играть хотя бы с некоторой самоотдачей и желанием, то будет разгром.

    Ставка: победа «ПСВ» с форой -3 за 2,07.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с большей разницей мячей. Перед своими болельщиками «ПСВ» вряд ли остановится.

    Ставка: победа «ПСВ» с форой — 4 за 3,60.

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    «ПСВ» — «Хераклес»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 16.02.2024. Прогнозы на футбол. «ПСВ» ждет легкая прогулка
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