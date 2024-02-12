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    И сразу голевой обмен?!

    «Динамо» — «Санкт-Пельтен». Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 12 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Санкт-Пельтен»
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    Радость московских динамовцев
    В рамках международного товарищеского турнира 12 февраля пройдет матч «Динамо» — «Санкт-Пельтен». Начало — 18:00 (мск) «Динамо» — «Санкт-Пельтен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Динамо»

    Турнирное положение:: Эта команда превосходно выглядит на нынешних тренировочных сборах. Москвичи крушат одного оппонента за другим.

    Из пяти контрольных поединков были выиграны 4. И лишь матч с «Канвоном» принес «Динамо» ничейный результат (2:2).

    Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке команда Марцела Лички нанесла разгромное поражение «Оренбургу» (4:1).

    В 5 товарищеских матчах москвичи настреляли уже 20 мячей в ворота соперников. Отметим отличные кондиции Константина Тюкавина.

    Все прогнозы на футбол

    В пяти последних матчах команда Лички пропустила в свои ворота 8 мячей. Так что надежность тылов вызывает серьезные вопросы.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Динамо» явно настроено продолжить свой победный ход в контрольных матчах.

    При этом предстоящая игра с австрийцами является отличной возможностью продолжить серию успешных поединков.

    В любом кадровом виде динамовцы просто обязаны обыгрывать оппонента. Да и кадровые маневр у Лички весьма приличный.

    «Санкт-Пельтен»

    Турнирное положение: «Санкт-Пельтен» продолжает серию контрольных поединков.

    Самую яркую победу на сборах команда добыла в матче с «Трайскирхеном» (7:0).

    Последние матчи: в пяти последних встречах добыто 3 победы при одной коллизии.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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  • 08/02/2024

    • Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Санкт-Пельтен» вполне способен дать бой представителю РПЛ. Да и вообще, австрийцам палец в рот не клади.

    Недавний вылет из Кубка Австрии от «Рапида» (1:3) не должен сказаться на команде. Соперник был явно сильнее.

    Свой последний поединок команда провела не столь успешно. «Санкт-Пельтен» сумел переиграть «Рубин» (2:1).

    Статистика для ставок

    • «Динамо» в 5 контрольных матчах забило 20 мячей

    • «Санкт-Пельтен» еще не проигрывал в зимних контрольных матчах

    • В ворота «Аль-Вакры» динамовцы отгрузили 9 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 5.00, а победа соперника — в скромные 4.78.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.19 и 3.98.

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    Прогноз: Москвичи на голову сильнее соперника, но имеют заметные проблемы в обороне.

    «Санкт-Пельтен» не будет лишь отсиживаться в тылах, так что наверняка постарается найти свои шансы у ворот россиян.

    Ставка: Обе забьют в 1 тайме за 2.65.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок не принесет большого количества забитых мячей.

    Ставка: ТМ 3.5 за 2.28

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    «Динамо» — «Санкт-Пельтен»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 12.02.2024. Прогнозы на футбол. И сразу голевой обмен?!
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