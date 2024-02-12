«Динамо»
Турнирное положение:: Эта команда превосходно выглядит на нынешних тренировочных сборах. Москвичи крушат одного оппонента за другим.
Из пяти контрольных поединков были выиграны 4. И лишь матч с «Канвоном» принес «Динамо» ничейный результат (2:2).
Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке команда Марцела Лички нанесла разгромное поражение «Оренбургу» (4:1).
В 5 товарищеских матчах москвичи настреляли уже 20 мячей в ворота соперников. Отметим отличные кондиции Константина Тюкавина.
В пяти последних матчах команда Лички пропустила в свои ворота 8 мячей. Так что надежность тылов вызывает серьезные вопросы.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Динамо» явно настроено продолжить свой победный ход в контрольных матчах.
При этом предстоящая игра с австрийцами является отличной возможностью продолжить серию успешных поединков.
В любом кадровом виде динамовцы просто обязаны обыгрывать оппонента. Да и кадровые маневр у Лички весьма приличный.
«Санкт-Пельтен»
Турнирное положение: «Санкт-Пельтен» продолжает серию контрольных поединков.
Самую яркую победу на сборах команда добыла в матче с «Трайскирхеном» (7:0).
Последние матчи: в пяти последних встречах добыто 3 победы при одной коллизии.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Санкт-Пельтен» вполне способен дать бой представителю РПЛ. Да и вообще, австрийцам палец в рот не клади.
Недавний вылет из Кубка Австрии от «Рапида» (1:3) не должен сказаться на команде. Соперник был явно сильнее.
Свой последний поединок команда провела не столь успешно. «Санкт-Пельтен» сумел переиграть «Рубин» (2:1).
Статистика для ставок
- «Динамо» в 5 контрольных матчах забило 20 мячей
- «Санкт-Пельтен» еще не проигрывал в зимних контрольных матчах
- В ворота «Аль-Вакры» динамовцы отгрузили 9 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 5.00, а победа соперника — в скромные 4.78.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.19 и 3.98.
Прогноз: Москвичи на голову сильнее соперника, но имеют заметные проблемы в обороне.
«Санкт-Пельтен» не будет лишь отсиживаться в тылах, так что наверняка постарается найти свои шансы у ворот россиян.
Ставка: Обе забьют в 1 тайме за 2.65.
Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок не принесет большого количества забитых мячей.
Ставка: ТМ 3.5 за 2.28