В рамках международного товарищеского турнира 12 февраля пройдет матч «Динамо» — «Санкт-Пельтен». Начало — 18:00 (мск) «Динамо» — «Санкт-Пельтен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

Турнирное положение:: Эта команда превосходно выглядит на нынешних тренировочных сборах. Москвичи крушат одного оппонента за другим.

Из пяти контрольных поединков были выиграны 4. И лишь матч с «Канвоном» принес «Динамо» ничейный результат (2:2).

Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке команда Марцела Лички нанесла разгромное поражение «Оренбургу» (4:1).

В 5 товарищеских матчах москвичи настреляли уже 20 мячей в ворота соперников. Отметим отличные кондиции Константина Тюкавина.

Все прогнозы на футбол

В пяти последних матчах команда Лички пропустила в свои ворота 8 мячей. Так что надежность тылов вызывает серьезные вопросы.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Динамо» явно настроено продолжить свой победный ход в контрольных матчах.

При этом предстоящая игра с австрийцами является отличной возможностью продолжить серию успешных поединков.

В любом кадровом виде динамовцы просто обязаны обыгрывать оппонента. Да и кадровые маневр у Лички весьма приличный.

«Санкт-Пельтен»

Турнирное положение: «Санкт-Пельтен» продолжает серию контрольных поединков.

Самую яркую победу на сборах команда добыла в матче с «Трайскирхеном» (7:0).

Последние матчи: в пяти последних встречах добыто 3 победы при одной коллизии.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Санкт-Пельтен» вполне способен дать бой представителю РПЛ. Да и вообще, австрийцам палец в рот не клади.

Недавний вылет из Кубка Австрии от «Рапида» (1:3) не должен сказаться на команде. Соперник был явно сильнее.

Свой последний поединок команда провела не столь успешно. «Санкт-Пельтен» сумел переиграть «Рубин» (2:1).

Статистика для ставок

«Динамо» в 5 контрольных матчах забило 20 мячей

«Санкт-Пельтен» еще не проигрывал в зимних контрольных матчах

В ворота «Аль-Вакры» динамовцы отгрузили 9 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 5.00, а победа соперника — в скромные 4.78.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.19 и 3.98.

Прогноз: Москвичи на голову сильнее соперника, но имеют заметные проблемы в обороне.

«Санкт-Пельтен» не будет лишь отсиживаться в тылах, так что наверняка постарается найти свои шансы у ворот россиян.

Ставка: Обе забьют в 1 тайме за 2.65.

Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок не принесет большого количества забитых мячей.

Ставка: ТМ 3.5 за 2.28