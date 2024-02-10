В рамках 21-го тура чемпионата Франции 10 февраля пройдет матч «Ланс» — «Страсбург». Начало — 19:00 (мск). «Ланс» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

Турнирное положение: команда Франка Хайзе пока идет явно ниже своих амбиций, занимая лишь шестое место в с 32 очками и разницей мячей 24:19.

При этом серия из 2-3 удачных игр позволит «Лансу» ворваться в зону Лиги чемпионов.

Коэффициенты матча Ланс — Страсбург 1X2Новым игрокам 1.633.905.50Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось минимально переиграть «Нант». Причем единственный мяч был забит в начале второго тайма.

Вообще, в двух своих последних матча чемпионата «Ланс» добыл шесть зачетных баллов. Вот только до того было обидное поражение от лидера и фаворита Лиги 1 ПСЖ со счетом 0:2.

Все прогнозы на Лигу 1

Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 5 мячей, пропустила 6. Чаще всего «Ланс» праздновал успех в отрезках с 40 по 62 минуту — все 5 мяча. Пропускал — в отрезках 1-30 минуту — 4 гола.

Не сыграют: Джимми Кабо — травма. Дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Ланс» постепенно улучшает свою игру и результаты. Потенциально команда обязана быть в тройке.

При этом предстоящая игра со скромным «Страсбургом» — отличная возможность продолжить победный путь.

В зимнее трансферное окно из команды ушли игроки, редко появлявшиеся в основном составе. А вот пополнение в виде эквадорского защитника Жоаннера Чавеса обещает укрепить тылы команды.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» — середняк чемпионата Франции, с 25 очками идущий на 10-м месте таблицы.

Команда забила 21, а пропустила 26 мячей.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Страсбурга» две победы при одном поражении от лидера ПСЖ (1:2).

Не сыграют: Кевин Гамейро, Джереми Себас, Исмаэль Дукуре, Лебо Мотиба — травмы. Дисквалифицированных нет.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Страсбург» пока избегает борьбы за выживание. А вот за попадание в еврокубки симпатичная команда вполне способна побороться. Впрочем, проблемы с реализацией дают о себе знать.

Всю первую часть сезона опытный главный тренер Патрик Виейра пытался найти оптимальное сочетание игроков во всех линиях, и кое-что сделать ему удалось.

Команда способна дать бой кому угодно, однако стабильности ей не хватает. Например, «Страсбург» часто теряет очки на ровном месте.

Игра команды очень сильно зависима от Кевина Гамейро. Впрочем, футбольный ветеран явно не молодеет, к тому же получил травму. Пока же роль забивалы взял на себя голландец Эмануэль Эмега.

Статистика для ставок

«Ланс» не проигрывает «Страсбургу» в 3 последних очных поединках

«Страсбург» пропускает на выезде в 3 матчах подряд

«Ланс» не пропускал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.04, а победа гостей — в скромные 5.59.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.04 и 1.90.

Прогноз: Хозяева в последних матчах явно прибавили, к тому же «Страсбург» скосил настоящий кадровый мор.

«Ланс» явно сильнее соперника, к тому же в родных стенах явно постарается быстро найти бреши в обороне оппонента.

Ставка: Победа «Ланса» в 1 тайме за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости увезут из Ланса хотя бы один балл. «Страсбург» часто выдает отдельные яркие поединки.

Ставка: «Страсбург» не проиграет за 2.29