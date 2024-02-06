«Арсенал» Тула сыграет на своем поле с «Бунедкором» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 16:00 мск. «Арсенал» Тула — «Бунедкор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Арсенал» Тула

Туляки мечтают вернуться в РПЛ. Причем прямо перед зимним перерывом команда набрала приличные обороты.

Да и вообще, «Арсенал» Тула имеет сильный по именам состав. С таким подбором исполнителей можно и нужно возвращаться в элиту.

Свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Арсенал» Тула не сумел переиграть «Муру» (0:0).

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К слову, туляки не пропускают уже в пяти матчах подряд. Да и вообще, «канониры» еще способны прибавить во всех игровых аспектах.

Наверняка в этом поединке «Арсенал» Тула будет активно атаковать. Команда Александра Сторожука явно не боится узбеков.

«Бунедкор»

Эта команда также весьма неплохо смотрится на сборах. В двух контрольных поединках узбеки пропустили всего один мяч.

Причем «Бунедкор» выиграл в обоих своих контрольных поединках. Правда, обе виктории вышли с минимальным счетом.

В своем последнем поединке «Бунедкор» добыл победу. Команда с минимальным счетом одолела «Добруджу».

До того команда переиграла «Халадаш Сомбатхей» (2:1). Причем на данный момент «Бунедкор» имеет серию из четырех побед к ряду.

Номинальные гости явно будут действовать вторым номером. Впрочем, сугубо отсиживаться в тылах «Бунедкор» точно не собирается.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» Тула предлагают — 1.73.

На викторию «Бунедкора» дают — 4.78, ничья оценена — в 3.50.

Обе команды надежны в обороне, плюс явно постараются поднатореть в плане реализации .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.06.