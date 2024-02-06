«Арсенал» Тула
Туляки мечтают вернуться в РПЛ. Причем прямо перед зимним перерывом команда набрала приличные обороты.
Да и вообще, «Арсенал» Тула имеет сильный по именам состав. С таким подбором исполнителей можно и нужно возвращаться в элиту.
Свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Арсенал» Тула не сумел переиграть «Муру» (0:0).
К слову, туляки не пропускают уже в пяти матчах подряд. Да и вообще, «канониры» еще способны прибавить во всех игровых аспектах.
Наверняка в этом поединке «Арсенал» Тула будет активно атаковать. Команда Александра Сторожука явно не боится узбеков.
«Бунедкор»
Эта команда также весьма неплохо смотрится на сборах. В двух контрольных поединках узбеки пропустили всего один мяч.
Причем «Бунедкор» выиграл в обоих своих контрольных поединках. Правда, обе виктории вышли с минимальным счетом.
В своем последнем поединке «Бунедкор» добыл победу. Команда с минимальным счетом одолела «Добруджу».
До того команда переиграла «Халадаш Сомбатхей» (2:1). Причем на данный момент «Бунедкор» имеет серию из четырех побед к ряду.
Номинальные гости явно будут действовать вторым номером. Впрочем, сугубо отсиживаться в тылах «Бунедкор» точно не собирается.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» Тула предлагают — 1.73.
На викторию «Бунедкора» дают — 4.78, ничья оценена — в 3.50.
Обе команды надежны в обороне, плюс
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.06.