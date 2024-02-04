«Лилль» сыграет на своем поле с «Клермоном» в рамках 20-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 4 февраля, начало — в 17:00 мск. «Лилль» — «Клермон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лилль»

Эта команда текущий сезон проводит довольно прилично. «Лилль» пребывает на 5 месте в турнирной таблице Лиги 1.

Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. В 19 матчах чемпионата «доги» настреляли всего 24 мяча.

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Предыдущий матч «Лилль» едва ли может записать себе в актив. Команда Паулу Фонсеки расписала унылую нулевку с «Монпелье».

Все прогнозы на Лигу 1

Причем не пропускает команда уже в четырех матчах к ряду. Да и вообще, оборона является главной ценностью «Лилля».

Хозяева явно намерены попасть в зону Лиги чемпионов. Хонатан Дэвид пока забил всего 6 мячей, и явно постарается улучшить свои показатели.

«Клермон»

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выживание. «Клермон» находится на 17 месте турнирной таблицы.

А вот с реализацией у команды откровенно не складывается. В 19 поединках чемпионата игроки «Клермона» отличились всего 14 раз.

В своем последнем поединке «Клермон» добыл лишь один балл. Дома команда не сумела переиграть «Страсбург» (1:1).

А вот до того команда вылетела из Кубка Франции. Причем обидчиком снова стал злополучный «Страсбург» (1:3).

И уж точно «Клермон» постарается зацепиться хотя бы за ничью. Вот только предпосылок к этому откровенно мало.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лилля» предлагают — 1.45.

На викторию «Клермона» дают — 8.30, ничья оценена — в 4.90.

«Доги» явно сильнее нестабильных гостей , и не должны иметь проблем с добычей трех очков.

Наш прогноз — Фора «Лилля» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.07.