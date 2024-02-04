«Лилль»
Эта команда текущий сезон проводит довольно прилично. «Лилль» пребывает на 5 месте в турнирной таблице Лиги 1.
Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. В 19 матчах чемпионата «доги» настреляли всего 24 мяча.
Коэффициенты матча Лилль — Клермон
Предыдущий матч «Лилль» едва ли может записать себе в актив. Команда Паулу Фонсеки расписала унылую нулевку с «Монпелье».
Причем не пропускает команда уже в четырех матчах к ряду. Да и вообще, оборона является главной ценностью «Лилля».
Хозяева явно намерены попасть в зону Лиги чемпионов. Хонатан Дэвид пока забил всего 6 мячей, и явно постарается улучшить свои показатели.
«Клермон»
Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выживание. «Клермон» находится на 17 месте турнирной таблицы.
А вот с реализацией у команды откровенно не складывается. В 19 поединках чемпионата игроки «Клермона» отличились всего 14 раз.
В своем последнем поединке «Клермон» добыл лишь один балл. Дома команда не сумела переиграть «Страсбург» (1:1).
А вот до того команда вылетела из Кубка Франции. Причем обидчиком снова стал злополучный «Страсбург» (1:3).
И уж точно «Клермон» постарается зацепиться хотя бы за ничью. Вот только предпосылок к этому откровенно мало.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лилля» предлагают — 1.45.
На викторию «Клермона» дают — 8.30, ничья оценена — в 4.90.
«Доги»
Наш прогноз — Фора «Лилля» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.07.