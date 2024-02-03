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    «Летучие мыши» сразу полетят в атаку

    «Валенсия» — «Альмерия». Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, Примера, 3 февраля 2024 года

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    Георгий Мамардашвили
    «Валенсия» сыграет на своем поле с «Альмерией» в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 16:00 мск. «Валенсия» — «Альмерия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Февраля 2024 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 16:00 Альмерия Альмерия
  • Альмерия
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    «Валенсия»

    Эта команда текущий сезон проводит в борьбе за попадание в еврокубки. «Валенсия» пребывает на скромной 8 позиции в Примере.

    Главной проблемой команды является слабая атака. В 22 матчах чемпионата ленвантийцы смогли забить всего 27 раз.

    Коэффициенты матча Валенсия — Альмерия

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    Предыдущий матч «Валенсия» не может записать себе в актив. «Летучие мыши» уступили «Атлетико» со счетом 0:2.

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    Причем в последнее время команда чередует успешные поединки с блеклыми. Например, левантийцам удалось переиграть сильный «Атлетик» (1:0).

    Хозяева явно намерены подтянуться к искомой 6 позиции. Ныне отставание от нее составляет четыре очка.

    «Альмерия»

    Этой команде в нынешнем чемпионате откровенно ничего не светит. «Альмерия» твердо стоит на вылет, не выиграв ни разу в 22 матчах.

    Причем в среднем команда пропускает больше двух мячей за матч. А вот с атакой не все так весело: всего 21 гол в 19 поединках.

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    • В своем последнем поединке «Альмерия» снова уступила. Дома команда была жестоко бита «Алавесом» (0:3).

    А вот до того команда дала бой мадридскому «Реалу» (2:3). Да и Серхио Аррибас прогрессирует от матча к матчу.

    И уж точно «Альмерия» постарается зацепиться за очки. Вот только непонятно, за счет чего аутсайдер добьется хотя бы ничьей…

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Валенсии» предлагают — 1.69.

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    На викторию «Альмерии» дают — 5.54, ничья оценена — в 4.09.

    «Валенсия» сражается за попадание в топ-6, тогда как соперник в чемпионате еще ни разу не выиграл.

    Наш прогноз — Победа «Валенсии» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Фора «Валенсии» -1.5 за 2.73.

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    «Валенсия» — «Альмерия»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 03.02.2024. Прогнозы на футбол. «Летучие мыши» сразу полетят в атаку
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