«Валенсия»
Эта команда текущий сезон проводит в борьбе за попадание в еврокубки. «Валенсия» пребывает на скромной 8 позиции в Примере.
Главной проблемой команды является слабая атака. В 22 матчах чемпионата ленвантийцы смогли забить всего 27 раз.
Коэффициенты матча Валенсия — Альмерия
Предыдущий матч «Валенсия» не может записать себе в актив. «Летучие мыши» уступили «Атлетико» со счетом 0:2.
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Причем в последнее время команда чередует успешные поединки с блеклыми. Например, левантийцам удалось переиграть сильный «Атлетик» (1:0).
Хозяева явно намерены подтянуться к искомой 6 позиции. Ныне отставание от нее составляет четыре очка.
«Альмерия»
Этой команде в нынешнем чемпионате откровенно ничего не светит. «Альмерия» твердо стоит на вылет, не выиграв ни разу в 22 матчах.
Причем в среднем команда пропускает больше двух мячей за матч. А вот с атакой не все так весело: всего 21 гол в 19 поединках.
В своем последнем поединке «Альмерия» снова уступила. Дома команда была жестоко бита «Алавесом» (0:3).
А вот до того команда дала бой мадридскому «Реалу» (2:3). Да и Серхио Аррибас прогрессирует от матча к матчу.
И уж точно «Альмерия» постарается зацепиться за очки. Вот только непонятно, за счет чего аутсайдер добьется хотя бы ничьей…
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Валенсии» предлагают — 1.69.
На викторию «Альмерии» дают — 5.54, ничья оценена — в 4.09.
«Валенсия»
Наш прогноз — Победа «Валенсии» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Фора «Валенсии» -1.5 за 2.73.