«Алмере Сити» на своем поле сыграет против «Эксельсиора» в 20-м туре нидерландской Эредивизии. Поединок пройдет 2 февраля и начнется в 22:00 по мск. «Алмере Сити» — «Эксельсиор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Алмере Сити»

С 20 набранными очками «Алмере Сити» на данный момент в турнирной таблице Эредивизии находится в нижней части, опережая на пять баллов красную зону.

«Красно-белые» в прошлом туре на выезде потерпели фиаско от лидирующего «ПСВ Эйндховен» со счетом 0:2. И этой неудачей они прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию.

Коэффициенты матча Алмере Сити — Эксельсиор 1X2Новым игрокам 1.983.653.60Бонус$9500

В этот удачный для себя период коллектив сперва выиграл два поединка подряд без пропущенных мячей, а затем расписал мировую на своей территории с «Фортуной» из Ситтарда 0:0.

Все прогнозы на футбол

В родных стенах в текущем чемпионате Нидерландов «Алмере Сити» выиграл всего две игры из девяти проведенных. Три встречи он еще свел вничью и четыре раза уступал.

«Эксельсиор»

«Эксельсиор» в турнирной таблице нидерландского первенства на данный момент находится на пару строк выше предстоящего противника, имея на балл в активе больше.

«Красно-черные» к этой игре подходят после после домашней мировой против «Утрехта» 1:1. А туром ранее они на своем поле разгромили «Херенвен» со счетом 3:0.

И этой викторией коллектив из Роттердама прервал свою 10-матчевую серию без выигрышей в рамках чемпионата страны. За этот период он пять встреч проиграл и расписал столько же мировых.

В гостях в текущем розыгрыше Эредивизии «Эксельсиор» выиграл два поединка из девяти сыгранных, три матча еще свел вничью и потерпел четыре фиаско.

«Алмере Сити» не проигрывает «Эксельсиор» вот уже шесть встреч кряду, выиграв за этот период четыре раза при двух ничьих. Одна из мировых была в первом круге этого чемпионата — 0:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Алмере Сити» предлагают — 1.98.

На викторию «Эксельсиора» дают — 3.62, ничья оценена — в 3.70.

Наверняка обе команды в этой игре будут нацелены брать максимум баллов, поэтому, скорее всего, будут больше нацелены на атаку, что и скажется на результативности поединка.

И также еще ставим в этом матче на викторию хозяев, которые весьма успешно в последнее время играют против предстоящего противника.