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    Да будет голевой спектакль!

    «Шанхай Шеньхуа» — «Аль-Духаиль». Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 1 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шанхай Шеньхуа» — «Аль-Духаиль»
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    «Шанхай Шеньхуа»
    «Шанхай Шеньхуа» сыграет на своем поле с «Аль-Духаилем» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 1 февраля, начало — в 16:00 мск. «Шанхай Шеньхуа» — «Аль-Духаиль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Шанхай Шеньхуа»

    Китайцы пока только входят в игровой ритм. Последний свой поединок команда провела еще в конце ноября.

    В нем «Шанхай Шеньхуа» минимально переиграл «Шаньдун Тайшань». К слову, то был финальный матч Кубка Китая.

    Состав команды по именам выглядит весьма неплохо. Да и амбиций у клуба громадье, так что даже в контрольном матче мотивация будет высокой.

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    Вообще же, из пяти своих последних матчей команда выиграла трижды. Правда, эти самые победы вышли натужными.

    Наверняка в этой встрече «Шанхай Шеньхуа» будет активно атаковать. Китайцы явно намерены начать серию контрольных матчей с виктории.

    «Аль-Духаиль»

    Катарскому клубу палец в рот не клади. «Аль-Духаиль» в своем чемпионате находится на 6 месте в таблице.

    Причем «Аль-Духаиль» в 12 поединках своего чемпионата выиграл и проиграл по 5 раз. Да и забивает команда немало — 25 мячей.

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    • В своем последнем поединке команда потерпела поражение. «Аль-Духаиль» уступил «Аль-Араби» со счетом 1:3.

    А вот оборона команды частенько дает сбои. В 12 матчах чемпионата пропущено 25 мячей, что в среднем фактически составляет 2 гола за матч.

    Катарцы явно будут действовать вторым номером. Номинальные гости явно постараются дать бой столь статусному оппоненту.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шанхай Шеньхуа» предлагают — 2.50.

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    На викторию «Аль-Духаиля» дают — 2.55, ничья оценена — в 3.80.

    Обе команды явно постараются поднатореть в плане результативности, так что ждем голевого изобилия.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.30. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.75.

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    «Шанхай Шеньхуа» — «Аль-Духаиль»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 01.02.2024. Прогнозы на футбол. Да будет голевой спектакль!
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