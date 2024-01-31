31 января в рамках 20-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» на своем поле сыграет против «Райо Вальекано». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Атлетико» — «Райо Вальекано»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Атлетико»

«Матрасники» занимают 3-е место в таблице Примеры с 44 очками в активе. «Атлетико» уже вряд-ли будет бороться за лидерство в нынешнем сезоне, но 3-ю строчку вполне может сохранить, хоть и «Барселона» наступает на пятки.

Команда занимает 4-е место в лиге по результативности. В последних 5-и встречах во всех турнирах «Атлетико» проиграл только «Реалу» (3:5), а во всех остальных поединках выиграли. За этот период «матрасники» забили 11 голов и 7 пропустили. Причем, в последних 3-х поединках «Атлетико» ни разу не пропустил.

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Нельзя не отметить, что «Атлетико» — лучшая команда по результатам домашних встреч. «Матрасники» набрали 31 очко из 33-х возможных дома. К тому же, у команды есть несколько форвардов, которые точно могут решить исход матча.

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Альваро Мората занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров Примеры, забив 13 голов в нынешнем сезоне. Антуан Гризманн отличился 11-ю забитыми мячами и сделал 5 голевых передач, располагаясь на 5-й позиции в списке лучших бомбардиров лиги.

«Райо Вальекано»

Команда традиционно считается середняком в Примере. «Райо Вальекано» занимает 13-е место в таблице с 24 очками в активе. Команда может чувствовать себя более менее спокойно, ведь отрыв от зоны вылета — 8 баллов.

«Красные перевязи» очень мало забивают. За 21 матч «Вальекано» забил только 18 голов — это никуда не годится. В последних 5-и встречах Примеры команда также ничего нового не произошло.

За этот период «Райо Вальекано» забил всего лишь 2 гола при 4-х пропущенных. В последнем туре команда сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» (0:0), а матчем ранее проиграла «Лас-Пальмасу» (0:2), пропустив по голу в каждом тайме.

«Атлетико» и «Райо Вальекано» сыграли между собой последний раз в августе 2023-го года. В рамках 3-го тура Примеры «матрасники» разгромили соперника со счетом 7:0. В том матче дублем отметился Альваро Мората. Сможет ли «Райо Вальекано» взять реванш за такое обидное поражение? Большой вопрос.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают — 1.48.

На викторию «Райо Вальекано» дают — 6.50, ничья оценена — в 4.50.

«Атлетико», очевидно, значительно сильнее своего соперника. Можно предположить, что «матрасники» вновь не оставят шансов «Райо Вальекано».

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Атлетико» с форой (-1.5) за 2.35. Еще один вариант ставки — Индивидуальный тотал «Райо Вальекано» 0.5 меньше за 2.13.