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    Сможет ли «Рома» взять три очка?

    «Салернитана» — «Рома». Ставка (к. 2.05) и прогноз на чемпионат Италии на 29 января 2024 года

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    Лоренцо Пеллегрини («Рома»)
    «Салернитана» — «Рома». Матч пройдет 29 января в рамках 22-го тура итальянской Серии А, начало — 22:45 (мск) «Салернитана» — «Рома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Января 2024 года
    Салернитана
  • Салерно
    •  Салернитана 22:45 Рома Рома
  • Рим
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    «Салернитана»

    Коллектив из Салерно продолжает продолжает быть главным аутсайдером текущего сезона итальянской Серии А. В настоящий момент «темно-красные» идут на последней строчке в турнирной таблице. Команда за 21 поединок смогла набрать только 12 пунктов.

    «Гранатовые» на четыре пункта отстают от «Эмполи» и на шесть — от «Кальяри», который занимает спасительную, семнадцатую позицию. «Морские Коньки» смогли восемнадцать раз поразить ворота соперника и 42 раза пропустили в свои. Команде однозначно необходимо поднажать.

    Коэффициенты матча Салернитана — Рома

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    Также «Салернитана» уже вылетела из Кубка Италии. Она сначала смогла пройти «Тернану» (1:0) и «Сампдорию» (4:0), но уступила «Ювентусу» (1:6). Теперь же подопечные Филиппо Индзаги могут целиком и полностью сосредоточиться на борьбе за выживание в Серии А.

    Календарь и таблица Серии А

    В последних играх «Салернитана» проиграла «Дженоа» (1:2), «Наполи» (1:2) и «Ювентусу» (1:2), а до этого смогла одолеть «Верону» (1:0) и сыграла вничью с «Миланом» (2:2). Перед этим же команда уступила «Аталанте» (1:4), «Салернитане» (1:2) и «Фиорентине» (0:3).

    «Рома»

    «Жёлто-красные» продолжают бороться за место в зоне Лиги чемпионов, но пока делают это неудачно. В 21 матче римляне смогли набрать 29 очков и располагаются на восьмом месте в турнирной таблице. Команда из Рима смогла 34 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустила 21 мяч.

    Команда из столицы Италии уже на двадцать баллов отстает от лидирующего «Ювентуса», но всего на два — от четвертой «Фиорентины». Все это привело к смене наставника — на смену Жозе Моуринью пришел легендарный игрок команды Даниэле Де Росси.

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    • В Лиге Европы «волшебная» выиграла четыре игры, один раз уступила и один раз сыграла вничью. Финалисты прошлого сезона второго по престижности клубного турнира Старого Света в итоге стали вторыми в группе со «Славией», «Серветтом» и «Шерифом» и пробились в плей-офф, где сыграют против «Фейеноорда».

    В последних играх «Рома» переиграла «Верону» (2:1), уступила «Милану» (3:1), сыграла вничью с «Аталантой» (1:1), проиграла «Ювентусу» (0:1) и выиграла у «Наполи» (1:1). Также римский коллектив проиграл «Лацио» (0:1) в четвертьфинале Кубка Италии и вылетели из турнира.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ромы» предлагают поставить за 1.70.

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    На викторию «Салернитаны» дают 5.80, ничья оценена в 3.90.

    Поставим на то, что «Рома» победит в этой игре.

    Также сделаем ставку на то, что команды забьют три мяча на двоих.

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    «Салернитана» — «Рома»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 29.01.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Рома» взять три очка?
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