«Лорьян» — «Гавр». Матч пройдет в рамках 19-го тура французской Лиги 1, начало — 17:00 (мск) «Лорьян» — «Гавр»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лорьян»

«Лорьян» по итогам 18-ти матчей занимает последнюю, 18-ю строчку в зоне вылета с отставанием в четыре очка от безопасной 15-й позиции.

В начале года команда прекратила выступления в Кубке Франции. На стадии 1/32 финала турнира она на выезде потерпела поражение от представителя третьего дивизиона «Сошо» (1:2).

В своем последнем матче клуб в рамках Лиги 1 снова пережил фиаско. На выезде ему не удалось избежать проигрыша от «Лилля» (0:3), пропустив три безответных мяча.

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На сегодня у коллектива серия поражений в пять поединков во всех турнирах, так что ему будет сложно набрать хотя бы один балл против более сильного соперника.

«Гавр»

«Гавр» по итогам 18-ти туров занимает 11-ю строчку с отрывом в восемь очков от зоны вылета и отставанием в семь баллов от зоны еврокубков.

Команда при этом продолжает выступления в Кубке Франции, где в 1/16 финала на выезде смогла обыграть «Шатору» (1:0), забив один мяч в компенсированное к первому тайму время.

В своем последнем матче в рамках национального первенства, клуб одержал дежурную победу. На своем поле он разобрался с переживающим не лучшие времена «Лионом» (1:0).

На сегодня у коллектива победная серия в три поединка во всех турнирах, так что у гостей отличная форма для того, чтобы снова рассчитывать на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Гавр», коэффициент на победу которого равен 2,60. Успех «Лорьяна» оценивается в 3,00, ничья — в 3,15.

В пяти последних матчах хозяева потерпели поражение.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Гавр» выиграет за 2,60.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,40, ведь в пяти последних матчах «Лорьяна» был реализован именно такой сценарий.