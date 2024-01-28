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    Избежит ли «Лорьян» разгрома?

    «Лорьян» — «Гавр». Ставка (к. 2.60) и прогноз на чемпионат Франции на 28 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лорьян» — «Гавр»
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    «Гавр» — фаворит матча
    «Лорьян» — «Гавр». Матч пройдет в рамках 19-го тура французской Лиги 1, начало — 17:00 (мск) «Лорьян» — «Гавр»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Лорьян»

    «Лорьян» по итогам 18-ти матчей занимает последнюю, 18-ю строчку в зоне вылета с отставанием в четыре очка от безопасной 15-й позиции.

    В начале года команда прекратила выступления в Кубке Франции. На стадии 1/32 финала турнира она на выезде потерпела поражение от представителя третьего дивизиона «Сошо» (1:2).

    В своем последнем матче клуб в рамках Лиги 1 снова пережил фиаско. На выезде ему не удалось избежать проигрыша от «Лилля» (0:3), пропустив три безответных мяча.

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    На сегодня у коллектива серия поражений в пять поединков во всех турнирах, так что ему будет сложно набрать хотя бы один балл против более сильного соперника.

    «Гавр»

    «Гавр» по итогам 18-ти туров занимает 11-ю строчку с отрывом в восемь очков от зоны вылета и отставанием в семь баллов от зоны еврокубков.

    Команда при этом продолжает выступления в Кубке Франции, где в 1/16 финала на выезде смогла обыграть «Шатору» (1:0), забив один мяч в компенсированное к первому тайму время.

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  • 25/01/2024

    • В своем последнем матче в рамках национального первенства, клуб одержал дежурную победу. На своем поле он разобрался с переживающим не лучшие времена «Лионом» (1:0).

    На сегодня у коллектива победная серия в три поединка во всех турнирах, так что у гостей отличная форма для того, чтобы снова рассчитывать на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Гавр», коэффициент на победу которого равен 2,60. Успех «Лорьяна» оценивается в 3,00, ничья — в 3,15.

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    В пяти последних матчах хозяева потерпели поражение.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Гавр» выиграет за 2,60.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,40, ведь в пяти последних матчах «Лорьяна» был реализован именно такой сценарий.

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    «Лорьян» — «Гавр»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 28.01.2024. Прогнозы на футбол. Избежит ли «Лорьян» разгрома?
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