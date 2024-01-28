В воскресенье, 28 января, в поединке 24-го тура испанской Сегунды «Эльденсе» дома сыграет против «Эспаньола». Начало игры запланировано на 16:00 по мск. «Эльденсе» — «Эспаньол»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Эльденсе»

Новичок второго испанского дивизиона на текущий момент находится на 15 месте в турнирной таблице. У него на счету 30 зачетных пунктов и отрыв в семь очков от зоны вылета.

«Эльденсе» в минувшем туре Сегунде на выезде смог переиграть аутсайдера «Аморебьету» со счетом 2:0. И этой викторией клуб прервал 7-матчевую безвыигрышную серию.

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В этот период коллектив два раза терпел фиаско и пять поединков завершил мировыми исходами. Причем четыре ничьи были как раз перед викторией прошлого тура.

Все прогнозы на футбол

На своей территории «Эльденсе» в этом чемпионате выиграл три матча из 11 проведенных, пять игр он еще свел миром и четыре встречи проиграл.

«Эспаньол»

«Эспаньол», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, в Сегунде на текущий момент расположился с 38 набранными баллами на четвертой строке и отстает от второй на очко.

Каталонский коллектив в отрезке последних десяти встреч в рамках Сегунды проиграл только в одной из них. Еще в этот период он добился трех викторий и шесть раз играл вничью.

К данному же поединку «попугаи» подходят после домашней виктории над дублем «Вильярреала» 2:1. А до этого у них была 5-матчевая безвыигрышная серия, которую они начали с проигрыша, а продолжили четырьмя мировыми.

Вне родных стенах клуб из Барселоны в этом чемпионате выиграл три поединка из 11 проведенных, четыре матча он еще свел вничью и потерпел четыре фиаско.

В первом круге на поле «Эспаньола» эти команды расписали мировую со счетом 3:3.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Эспаньола» предлагают — 2.38.

На викторию «Эльденсе» дают — 3.14, ничья оценена — в 3.20.

От поединка двух весьма результативных команд лиги ждем верхового исхода, и рекомендуем ставить на тотал больше 2,5.

И также не исключаем, что и во втором очном матче сезона эти клубы победителя не определят.