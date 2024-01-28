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    «Эльденсе» и «Эспаньол» сыграют по верхам

    «Эльденсе» — «Эспаньол». Прогноз и ставка (к. 2.39) на футбол 28 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эльденсе» — «Эспаньол»
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    «Эспаньол»
    В воскресенье, 28 января, в поединке 24-го тура испанской Сегунды «Эльденсе» дома сыграет против «Эспаньола». Начало игры запланировано на 16:00 по мск. «Эльденсе» — «Эспаньол»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Сегунда 28 Января 2024 года
    Эльденсе
  • Эльда
    •  Эльденсе 16:00 Эспаньол Эспаньол
  • Барселона
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    «Эльденсе»

    Новичок второго испанского дивизиона на текущий момент находится на 15 месте в турнирной таблице. У него на счету 30 зачетных пунктов и отрыв в семь очков от зоны вылета.

    «Эльденсе» в минувшем туре Сегунде на выезде смог переиграть аутсайдера «Аморебьету» со счетом 2:0. И этой викторией клуб прервал 7-матчевую безвыигрышную серию.

    Коэффициенты матча Эльденсе — Эспаньол

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    В этот период коллектив два раза терпел фиаско и пять поединков завершил мировыми исходами. Причем четыре ничьи были как раз перед викторией прошлого тура.

    Все прогнозы на футбол

    На своей территории «Эльденсе» в этом чемпионате выиграл три матча из 11 проведенных, пять игр он еще свел миром и четыре встречи проиграл.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, в Сегунде на текущий момент расположился с 38 набранными баллами на четвертой строке и отстает от второй на очко.

    Каталонский коллектив в отрезке последних десяти встреч в рамках Сегунды проиграл только в одной из них. Еще в этот период он добился трех викторий и шесть раз играл вничью.

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    • К данному же поединку «попугаи» подходят после домашней виктории над дублем «Вильярреала» 2:1. А до этого у них была 5-матчевая безвыигрышная серия, которую они начали с проигрыша, а продолжили четырьмя мировыми.

    Вне родных стенах клуб из Барселоны в этом чемпионате выиграл три поединка из 11 проведенных, четыре матча он еще свел вничью и потерпел четыре фиаско.

    В первом круге на поле «Эспаньола» эти команды расписали мировую со счетом 3:3.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Эспаньола» предлагают — 2.38.

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    На викторию «Эльденсе» дают — 3.14, ничья оценена — в 3.20.

    От поединка двух весьма результативных команд лиги ждем верхового исхода, и рекомендуем ставить на тотал больше 2,5.

    И также не исключаем, что и во втором очном матче сезона эти клубы победителя не определят.

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    «Эльденсе» — «Эспаньол»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 28.01.2024. Прогнозы на футбол. «Эльденсе» и «Эспаньол» сыграют по верхам
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