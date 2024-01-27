27 января 2024 года в матче 22-го тура Примеры сыграют «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Реал Сосьедад»

У «Реала Сосьедад» трехматчевая выигрышная серия. Команда находится в прекрасной форме. Ранее клуб из Сан-Себастьяна одолел «Осасуну» и дважды — «Сельту». Стоит отметить, что за 270 минут не было пропущено ни одного гола.

В последних десяти встречах у «Реала Сосьедад» лишь одно поражение. 13 января команда в гостях уступила «Атлетику» из Бильбао со счетом 1:2.

Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Райо Вальекано 1X2Новым игрокам 1.683.755.80Бонус$9500

В нынешнем сезоне «Реал Сосьедад» ведет борьбу за попадание в еврокубки. На данный момент команда находится на 6-й строчке в таблице Примеры, набрав 35 очков в 21-м матче.

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«Реал Сосьедад» отлично играет дома. У клуба высокие шансы завоевать три очка в родных стенах. В последних 10 матчах на своем поле «Реал Сосьедад» уступил лишь раз — 4 ноября «Барселоне» в Лиге чемпионов.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» располагается в нижней части таблицы. По итогам 20 встреч команда находится на 13-м месте, набрав 23 очка.

Начало 2024 года вышло для «Райо Вальекано» весьма удачным. Были одержаны две победы. Сначала клуб в Ла Лиге одолел «Хетафе», а затем в рамках Кубка Короля — «Уэску».

Вскоре у «Райо Вальекано» произошел спад. Команда в Примере потерпела два поражения кряду, уступив «Жироне» (1:3) и «Лас-Пальмасу» (0:2). Болельщики рассчитывают на улучшение результатов в ближайшее время.

Если посмотреть статистику, можно сделать вывод, что «Райо Вальекано» неудачно играет против «Реала Сосьедад». В последних десяти очных матчах клуб ни разу не победил коллектив из Сан-Себастьяна. В предстоящей встрече эта серия вряд ли прервется.

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры отдают предпочтение «Реалу Сосьедад». На его победу можно поставить за 1.68.

Выигрыш «Райо Вальекано» идет с коэффициентом 5.71. Ничья оценена — в 3.75.

Можно сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» с форой (-1) с коэффициентом 2.20.

Еще один наш прогноз — обе команды забьют за 2.17.