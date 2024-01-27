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    «Реал Сосьедад» завоюет три очка в домашней встрече

    «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 27 января 2024 года

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    Арсен Захарян
    27 января 2024 года в матче 22-го тура Примеры сыграют «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 27 Января 2024 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 16:00 Райо Вальекано Райо Вальекано
  • Мадрид
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    «Реал Сосьедад»

    У «Реала Сосьедад» трехматчевая выигрышная серия. Команда находится в прекрасной форме. Ранее клуб из Сан-Себастьяна одолел «Осасуну» и дважды — «Сельту». Стоит отметить, что за 270 минут не было пропущено ни одного гола.

    В последних десяти встречах у «Реала Сосьедад» лишь одно поражение. 13 января команда в гостях уступила «Атлетику» из Бильбао со счетом 1:2.

    Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Райо Вальекано

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    В нынешнем сезоне «Реал Сосьедад» ведет борьбу за попадание в еврокубки. На данный момент команда находится на 6-й строчке в таблице Примеры, набрав 35 очков в 21-м матче.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Реал Сосьедад» отлично играет дома. У клуба высокие шансы завоевать три очка в родных стенах. В последних 10 матчах на своем поле «Реал Сосьедад» уступил лишь раз — 4 ноября «Барселоне» в Лиге чемпионов.

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» располагается в нижней части таблицы. По итогам 20 встреч команда находится на 13-м месте, набрав 23 очка.

    Начало 2024 года вышло для «Райо Вальекано» весьма удачным. Были одержаны две победы. Сначала клуб в Ла Лиге одолел «Хетафе», а затем в рамках Кубка Короля — «Уэску».

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    • Вскоре у «Райо Вальекано» произошел спад. Команда в Примере потерпела два поражения кряду, уступив «Жироне» (1:3) и «Лас-Пальмасу» (0:2). Болельщики рассчитывают на улучшение результатов в ближайшее время.

    Если посмотреть статистику, можно сделать вывод, что «Райо Вальекано» неудачно играет против «Реала Сосьедад». В последних десяти очных матчах клуб ни разу не победил коллектив из Сан-Себастьяна. В предстоящей встрече эта серия вряд ли прервется.

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение «Реалу Сосьедад». На его победу можно поставить за 1.68.

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    Выигрыш «Райо Вальекано» идет с коэффициентом 5.71. Ничья оценена — в 3.75.

    Можно сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» с форой (-1) с коэффициентом 2.20.

    Еще один наш прогноз — обе команды забьют за 2.17.

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    «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 27.01.2024. Прогнозы на футбол. «Реал Сосьедад» завоюет три очка в домашней встрече
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