ЦСКА сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 25 января, начало — в 16:00 мск. ЦСКА — «Торпедо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

ЦСКА

«Армейцы» ушли нам зимний перерыв на 8 месте в таблице. Команда Владимира Федотова явно прибавит весной.

Москвичи имеют приличный подбор атакующих игроков. Тот же Федор Чалов забил 8 мячей в нынешнем чемпионате.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. ЦСКА в контрольной встрече уверенно одолел «Сохар» (4:1).

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Прекрасно проявляет себя Иван Обляков. Хавбек москвичей в первой контрольной встрече соорудил дубль в ворота оманцев.

И уж точно в этой встрече ЦСКА постарается быстро найти бреши в обороне соперника. Превосходство в классе, безусловно, даст о себе знать.

«Торпедо»

Эта команда пытается сражаться за выход в РПЛ. Правда, ныне торпедовцы осели на скромном 8 месте в первой лиге.

Причем «Торпедо» имеет явные проблемы в плане реализации. Москвичи в 20 матчах отличились всего лишь 19 голами.

В своем последнем поединке команда победила. Торпедовцы уверенно переиграли махачкалинское «Динамо» (2:0).

Подопечные Олега Кононова явно мотивированы проявить себя на фоне сильных земляков. Торпедовцы уж точно не испытывают боязни перед соперником.

«Торпедо» наверняка будет действовать вторым номером. Номинальные гости постараются сдержать лидеров «армейцев».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ЦСКА предлагают — 1.23.

На викторию «Торпедо» дают — 10.50, ничья оценена — в 6.95.

«Армейцы» явно сильнее соперника, который к тому испытывает явные сложности с реализацией .

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 3.5 за 2.10.